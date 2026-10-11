LIVE : అక్టోబర్ 12న CECకి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు: రాహుల్ గాంధీ
Published : October 11, 2026 at 8:53 AM IST|
Updated : October 11, 2026 at 9:49 AM IST
CJP Jantar Mantar Protest Live Updates : భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ పదవి నుంచి తప్పుకునేవరకు ఆందోళనలు ఆగవని కాక్రోజ్ జనతా పార్టీ స్పష్టం చేసింది. ఆదివారం కూడా జంతర్ మంతర్ వద్దకు ప్రదర్శన చేపట్టనున్నట్లు పిలుపునిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు ముందుస్తు చర్యలు చేపట్టారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా దిల్లీ వ్యాప్తంగా భారీగా బలగాలను మోహరించారు. దీనికి సంబంధించి లైవ్ అప్డేట్లు మీకోసం.
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ఇండికూటమి మళ్లీ వీధుల్లోకి దిగుతుంది: రాహుల్ గాంధీ
సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా కోరుతూ సీజేపీ నేతృత్వంలో జరిగిన నిరసనల్లో విద్యార్థులు, మహిళలపై దిల్లీ పోలీసులు, బీజేపీ కార్యకర్తలు హింసకు పాల్పడ్డారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్టోబర్ 12న ఇండి కూటమి మళ్లీ వీధుల్లోకి దిగి నిరసన తెలుపుతుందని ప్రకటించారు. ఈమేరకు శనివారం ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా నేతృత్వంలోని దిల్లీ పోలీసులు 'గూండాయిజం'కు పాల్పడుతున్నారని, మహిళలు, యువతపై హింసకు పాల్పడేందుకు రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (RSS), బీజేపీ కార్యకర్తలను అనుమతిస్తున్నారని ఆరోపించారు.
నానమ్మ మరణం గురించి తెలిసి ఉంటే అభిజీత్ ఇదివరకే వచ్చేవాడు: అనిత దీప్కే
అభిజీత్ దిప్కేను పోలీసులు నిర్భందించడంపై ఆయన తల్లి అనిత దిప్కే తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నానమ్మ మరణం గురించి దీప్కేకు తెలిసి ఉంటే, అతను ఇదివరకే వచ్చేవాడని అన్నారు. దీప్కేను సంప్రదించలేకపోతున్నామని, దిల్లీ పోలీసులు అబద్ధం చెబుతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. దీప్కే రాకకోసమే తాము అంత్యక్రియలను వాయిదా వేసి ఉంచామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
జంతర్ మంతర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో భద్రత కట్టుదిట్టం
నిరసనలకు సీజేపీ మరోసారి పిలుపునివ్వడంతో దిల్లీలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆదివారం కూడా కఠినమైన ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నాయి. జంతర్ మంతర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఇందులో భాగంగా పోలీసు సిబ్బందిని భారీగా మోహరించారు.
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VIDEO | Delhi: Security beefed up near Jantar Mantar and nearby areas, with police personnel deployed as part of heightened security arrangements. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/vkxphppx0c— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2026
దిల్లీ నిరసనలకు సంబంధించి సుప్రీంలో నేడు ప్రత్యేక విచారణ
దిల్లీలో శనివారం జరిగిన సీజేపీ నిరసనల కారణంగా పోలీసుల చర్యలు, ప్రజా రవాణాపై ఆంక్షలకు సంబంధించి దాఖలైన రెండు పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు ఆదివారం ప్రత్యేక విచారణ జరపనుంది. కోర్టు ఆదేశాలను ప్రభుత్వం ఉల్లంఘించిందని ఆరోపిస్తూ, ప్రభుత్వంపై ధిక్కార చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతూ ఒక పిటిషన్ దాఖలు చేయగా, ప్రతిపక్ష నాయకులు, న్యాయవాదులు, పాత్రికేయుల నిర్బంధాన్ని సవాలు చేస్తూ మరొకటి హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్గా ఉంది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్య కాంత్, న్యాయమూర్తులు జోయ్మల్య బాగ్చి, వి. మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారించనుంది.
CJP నాయకులు అభిజీత్ దిప్కే, అశుతోశ్ రంకా, సౌరవ్ దాస్లను ఆదివారం కంటోన్మెంట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరచనున్నట్లు దిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. కాగా, జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళనల నేపథ్యంలో శనివారం దిల్లీ ఎయిర్పోర్టులోనే పోలీసులు సీజేపీ నాయకులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
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#WATCH | Delhi: Security has been heightened outside Delhi Cantt Police Station, where CJP leader Abhijeet Dipke, Ashutosh Ranka, and Saurav Das will be produced before the Executive Magistrate. https://t.co/3Ws7Ctklvd— ANI (@ANI) October 11, 2026