'మార్చ్ ఫర్ డెమోక్రసీ, మార్చ్ ఫర్ జస్టిస్'- చలో దిల్లీకి రాహుల్ గాంధీ పిలుపు
India Bloc March Live Updates : భారత ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా ఇండియా కూటమి సోమవారం సుప్రీంకోర్టు వరకు మార్చ్ను చేపట్టనున్నాయి. చలో దిల్లీ-మార్చ్ ఫర్ డెమోక్రసీ పేరుతో ర్యాలీని నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీ ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. లైవ్ అప్డేట్స్ మీకోసం.
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'మార్చ్ ఫర్ డెమోక్రసీ, మార్చ్ ఫర్ జస్టిస్' అని చలో దిల్లీకి రాహుల్ గాంధీ పిలుపునిచ్చారు. అందరూ దిల్లీకి వస్తున్నట్లు అర్ధం వచ్చేలా ఇండియా మ్యాప్ను ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
అందరికోసం సుప్రీంకోర్టు తలుపులు తెరిచే ఉంటాయి : సీజేఐ
సుప్రీం కోర్టు తలుపులు అందరి కోసం తెరిచే ఉంటాయి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్య కాంత్ తెలిపారు. ఇండియా కూటమి నుంచి తనకు అభ్యర్థన వచ్చిందన్న సీజేఐ, నిన్న ఆదివారం రాత్రే దానికి స్పందించినట్లు వెల్లడించారు.
రాహుల్పై బీజేపీ ఫైర్
ఓట్ల చోరీ అంశంపై వినతి పత్రం సమర్పించేందుకు సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అనుమతి ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కోరడంపై బీజేపీ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేసింది. న్యాయవ్యవస్థ రోజువారీ రాజకీయ పోరాటాలకు అతీతంగా ఉండాలని కోరింది. రాజ్యాంగ చట్టాన్ని రాజకీయ నాటకీయతతో రాహుల్ గందరగోళానికి గురిచేస్తున్నారని బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి గౌరవ్ భాటియా ఆరోపించారు. ప్రతిపక్ష నేతలను కలిసేందుకు సీజేఐ నిరాకరించడం ద్వారా న్యాయవ్యవస్థ రాజకీయాలకు అతీతంగా నిలవాలనే సందేశం ప్రజల్లోకి వెళ్ళిందని పేర్కొన్నారు. చేతిలో రాజ్యాంగ ప్రతిని పట్టుకుని తిరిగినంత మాత్రాన రాజ్యాంగం అర్థమైనట్లు కాదని, దానిని చదవాలని, గౌరవించాలని రాహుల్కు హితవు పలికారు.
కన్నాట్ప్లేస్ నుంచి ర్యాలీ
కన్నాట్ప్లేస్ నుంచి సుప్రీంకోర్టు వరకు శాంతియుత నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించాలని కాంగ్రెస్ నిర్ణయించింది. మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు నుంచి ర్యాలీ నిర్వహించాలని పేర్కొంది.
కట్టుదిట్టమై భద్రతా
మార్చ్ నేపథ్యంలో దిల్లీలో కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. మండి హౌస్ సమీపంలోని బారాఖంబా రోడ్డు వద్ద భద్రతా సిబ్బందిని మోహరించారు. దిల్లీ పోలీసు సిబ్బందితో పాటు ఆర్ఏఎఫ్ (ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్), సీఆర్పీఎఫ్ (సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్) సిబ్బందిని కూడా మోహరించారు.
కీలక మెట్రో స్టేషన్లు మూసివేత
ఇండియా కూటమి మార్చ్ నేపథ్యంలో దిల్లీ మెట్రో కీలక ప్రకటన చేసింది. సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు వరకు దిల్లీలోని ఆరు కీలక మెట్రో స్టేషన్ల ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ గేట్లను మూసివేస్తున్నట్లు దిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ వెల్లడించింది. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా జన్పథ్, మండి హౌస్, బారాఖంబా రోడ్, సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్, రాజీవ్ చౌక్, పటేల్ చౌక్ మెట్రో స్టేషన్లలో ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ మూసివేస్తున్నట్లు తెలిపింది. అయితే ఈ స్టేషన్లలో ఇంటర్చేంజ్ సదుపాయం మాత్రం ప్రయాణికులకు యథాతథంగా అందుబాటులో ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.