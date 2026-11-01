India Bloc Delhi Protest Live: నేడే ఇండియా కూటమి 'చలో దిల్లీ'- కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు
Published : November 1, 2026 at 7:04 AM IST|
Updated : November 1, 2026 at 7:10 AM IST
India Bloc Chalo Delhi March Live Updates : ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్)కు నిరసనగా, సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ రాజీనామాకు డిమాండ్ చేస్తూ ఇండియా కూటమి నేడు 'చలో దిల్లీ' పేరుతో మెగా ర్యాలీ నిర్వహించనుంది. దిల్లీలోని రాంలీలా మైదానంలో నిర్వహించే సభ కోసం నిర్వాహకులు భారీ వేదికను సిద్ధం చేశారు. మింటో రోడ్-కనాట్ప్లేస్ కూడలి నుంచి రాంలీలా మైదాన్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహిస్తారు. విపక్షాల మెగా ర్యాలీ సందర్భంగా దిల్లీ పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. కొన్ని మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. అయితే మింటో రోడ్ కూడలి నుంచి ప్రారంభమయ్యే ప్రదర్శనకు తమ అనుమతి లేదని పోలీసులు చెప్పారు. దీనికి సంబంధించి దరఖాస్తు అందలేదన్నారు. ఇండియా కూటమి మెగా ర్యాలీ లైవ్ అప్డేట్స్ మీ కోసం!
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నేడే ఇండియా కూటమి 'చలో దిల్లీ'- కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు
నేడు రాంలీలా మైదానంలో జరిగే ఇండియా కూటమి సభకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.
4వేల మంది పోలీసులు మోహరింపు
ఇండియా కూటమి ర్యాలీ సందర్భంగా దిల్లీలో సుమారు 4 వేల మంది పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు. అణువణువూ నిఘా ఉంచేందుకు 200నుంచి 250 హై-డెఫినిషన్ సీసీటీవీ కెమెరాలను అమర్చారు. వివిధ మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.
ఖర్గే నివాసం నుంచి వాహనాల్లో ర్యాలీ
ఇవాళ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు మింటో రోడ్-కనాట్ప్లేస్ కూడలి నుంచి ఇండియా కూటమి ర్యాలీ ప్రారంభమవుతుంది. అక్కడి నుంచి రాంలీలా మైదానానికి చేరుకుంటుంది. సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సభా కార్యక్రమం కొనసాగనుంది. ఇండియా కూటమి నేతలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే నివాసం నుంచి వాహనాల్లో ర్యాలీ వద్దకు బయలుదేరుతారు.
ఇండియా కూటమి ర్యాలీతో వ్యాపారాలకు నష్టం వాటిల్లుతుందని బీజేపీ ఉద్దేశపూర్వకంగా వదంతులు సృష్టిస్తోందని, భయంతోనే వారు అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ విమర్శించారు. ర్యాలీ కోసం దేశం నలుమూలల నుంచి తరలివస్తున్న లక్షలాది మంది మద్దతుదారులు స్థానిక వ్యాపారుల వద్ద దీపావళి షాపింగ్ చేసి వారికి అండగా నిలవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇండియా కూటమి పిలుపునిచ్చిన చలో దిల్లీ కార్యక్రమానికి తాము సంఘీభావం తెలుపుతున్నప్పటికీ పాల్గొనడంలేదని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ తెలిపింది.