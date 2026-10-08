LIVE : రెండో రోజు నిరసనలకు ఇండియా కూటమి ప్లాన్- ఎంపీలను విందుకు ఆహ్వానించిన ఖర్గే
Published : October 8, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 1:07 PM IST
India Bloc Protest Live Updates : సర్ వివాదం నేపథ్యంలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్తో గత రెండు రోజులుగా దిల్లీ దద్దరిల్లుతోంది. బుధవారం జంతర్ మంతర్వద్ద ధర్నా నిర్వహించేందుకు ప్రయత్నించగా మార్గమధ్యంలోనే పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో అక్కడ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. గురువారం కూడా విపక్ష ఎంపీలు భారీ నిరసనలు చేపట్టనున్నారు.
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సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా జమ్మూలో నిరసనలు
జమ్మూలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్, బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్, శివసేన (యూబీటీ) నేతలు నిరసనలు చేపట్టారు.
రెండో రోజు ఇండియా కూటమి విందు భేటీ
సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్కు వ్యతిరేకంగా గురువారం విపక్షాలు ఆందోళన కొనసాగించనున్నారు. తమ ఆందోళనలో భాగంగా మధ్యాహ్నం మరోసారి ఇండియా కూటమి విందు భేటీ నిర్వహించనున్నారు. దిల్లీ కన్నాట్ ప్లేస్లోని ఒక హోటల్లో జరగనున్న విందు భేటీకి మల్లికార్జున ఖర్గే ఆహ్వానం పంపించారు. విందు అనంతరం నిరసనల కార్యాచరణను అమలు చేయాలని నిర్ణయించనున్నారు.
దిల్లీలో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు
ఇండియా కూటమి మళ్లీ నిరసనలకు ప్రతిపక్షలు ఎంపీలు ప్లాన్ చేసినట్లు తెలియడంతో దిల్లీలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఈ ఆందోళనలో ఎంపీలు ఎక్కువ సంఖ్యలో పాల్గొనే అవకాశం ఉందనే కారణంగా దిల్లీ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు.