పేలుడు ఘటనపై దిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్తో మాట్లాడిన కేంద్ర హోంమంత్రి
పేలుడు ఘటన వివరాలు అమిత్షాకు వివరించిన పోలీస్ కమిషనర్
Published : November 10, 2025 at 8:19 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 8:33 PM IST
Delhi Red Fort Blast : దేశ రాజధాని దిల్లీలో పేలుడు తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఎర్రకోట సమీపంలో నిలిపి ఉంచిన కారులో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 8 మంది మరణించారని ఆస్పత్రి వర్గాలు చెబుతున్నాయి. డజన్ మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. గేట్ నంబర్ వన్ మెట్రో స్టేషన్ వద్ద జరిగిన ఈ ఘటనలో అనేక వాహనాలకు మంటలు అంటుకుని దగ్ధమయ్యాయి. భారీ శబ్ధాలతో అక్కడివారు భయాందోళనకు గురయ్యారని ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులతో పాటు అగ్నిమాపక దళాలు అక్కడకు చేరుకున్నాయి. ఏడు ఫైర్ ఇంజిన్లతో మంటలను ఆర్పివేస్తున్నారు. మరికొన్ని అగ్నిమాపక వాహనాలు చేరుకుంటున్నాయి. క్షతగాత్రులను LNJP సహా స్థానిక ఆస్పత్రులకు తరలిస్తున్నారు. అక్కడి పరిస్థితిని చూస్తే ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన దాడి లాగానే కనిపిస్తోంది. కారులో ఉంచిన పేలుడు పదార్థాలను దూరం నుంచి ఎవరైనా రిమోట్ కంట్రోల్ సాయంతో పేల్చి ఉంటారా? అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో పరిస్థితి గందరగోళంగా మారింది. దిల్లీ పోలీసులు హై అలెర్ట్ ప్రకటించారు. ఎర్రకోట సహా కీలక ప్రాంతాలకు అదనపు బలగాలను తరలిస్తున్నారు. భారీ ఎత్తున తనిఖీలకు సిద్ధమయ్యారు. దిల్లీ పోలీసు విభాగానికి చెందిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం సహా క్లూస్ టీమ్ ఘటనా స్థలికి చేరుకున్నాయి.
దిల్లీలో పేలుడు దృష్ట్యా ఉత్తరప్రదేశ్లో హై అలెర్ట్ ప్రకటించిన అధికారులు
దిల్లీ: 10 ఫైరింజన్లతో మంటలు అదుపుచేసిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది
VIDEO | Delhi: Blast reported in a parked car near Red Fort; police and security forces rush to the spot to control the situation.
దిల్లీ పేలుడు ఘటనతో పలు నగరాల్లో హైఅలర్ట్ ప్రకటన
పలు నగరాలను అప్రమత్తం చేసిన కేంద్ర హోంశాఖ అధికారులు
హైదరాబాద్లోనూ అప్రమత్తమైన పోలీసులు, ఉన్నతాధికారులు
#WATCH | Delhi: Fire tenders, ambulances, and senior police officials at the spot after a call was received regarding an explosion in a car near Gate No. 1 of the Red Fort Metro Station, after which three to four vehicles also caught fire and sustained damage
Multiple casualties…