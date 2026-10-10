ప్రధాని భయపడుతున్నారు- మోదీ సర్కార్ సొంత ప్రజలతోనే యుద్ధం చేస్తోంది: అభిజీత్ దీప్కే
Published : October 10, 2026 at 8:13 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 9:01 AM IST
CJP Jantar Mantar Protest Live Updates : ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా డిమాండ్తో జంతర్మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసనకు పిలుపునిచ్చాయి. ఈ క్రమంలో పోలీసులు ముందుస్తు చర్యలు చేపట్టారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా దిల్లీ వ్యాప్తంగా భారీగా బలగాలను మోహరించారు. దీనికి సంబంధించి లైవ్ అప్డేట్లు మీకోసం
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యువత సంకల్పాన్ని బలప్రయోగంతో అణిచివేయలేరు: అఖిలేశ్ యాదవ్
దిల్లీలో సీజేపీ నిరసనలను అడ్డుకునేందుకు మోదీ సర్కార్ ప్రయత్నిస్తోందని, ఇది చాలా పెద్ద తప్పిదం అవుతుందని సమాజ్వాదీ పార్టీ (ఎస్పీ) అధినేత అఖిలేశ్ యాదవ్ అన్నారు. మోదీ ప్రభుత్వం ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా, యువత దిల్లీలో ఏకమవుతారని ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. "ఎవరు ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా ఇది ఆగదు. ఇప్పుడు దేశం దిల్లీలో ఏకమవుతుంది. దేశ యువశక్తికి మేము అండగా నిలుస్తాం. అధికార బలంతో ప్రజలను అడ్డుకోగలమని మోదీ సర్కార్ భావిస్తే, అది ఆ ప్రభుత్వం చేసిన అతిపెద్ద తప్పిదంగా మారుతుంది. జంతర్ మంతర్ అనేది కేవలం ఒక ప్రదేశం మాత్రమే కాదు. అది ఒక కొత్త చైతన్యానికి, మేల్కొలుపునకు చిహ్నంగా మారింది. ఒకవేళ ప్రభుత్వం నిరసనకారులను అడ్డుకుంటే, దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిచోటా జంతర్ మంతర్లు పుట్టుకొస్తాయి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అభిజీత్ దీప్కే శనివారం మోదీ సర్కార్పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. మోదీ సర్కార్ తమకు భయపడుతోందని, అందుకే ఆయన ప్రభుత్వం తన ప్రజలతోనే యుద్ధం చేస్తోందని అన్నారు. "నిరసన తెలపడం మా ప్రాథమిక హక్కు. ప్రజాస్వామ్యయుతమైన, శాంతియుతమైన పద్ధతిలో నిరసన తెలిపే ప్రాథమిక హక్కును ఆర్టికల్ 19 మాకు కల్పిస్తోంది. మేము అదే చేయనున్నాం. వారు నన్ను నిర్బంధించాలన్నా, అరెస్టు చేయాలన్నా చేయవచ్చు. దానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. మాపై UAPA, NSA చట్టాలను ప్రయోగించదలిస్తే ప్రయోగించవచ్చు. కానీ స్వేచ్ఛాయుతమైన, నిష్పక్షపాతమైన ఎన్నికల కోసం, ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటం కోసం మేము పోరాడుతూనే ఉంటాం" అని దీప్కే అన్నారు.
జంతర్మంతర్ వద్ద నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే ముంబయి నుంచి దిల్లీ బయల్దేరారు. ఆయన వెంట ఆ పార్టీ అధికార ప్రతినిధులు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రంకా ఉన్నారు. దీప్కే బృందం ఉదయం 10 గంటల కల్లా దిల్లీ చేరుకునే అవకాశం ఉందని సీజేపీ పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.
మెట్రో స్టేషన్ల మూసివేత
పోలీసుల ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా దిల్లీవ్యాప్తంగా మద్యం దుకాణాలను మూసివేశారు. శుక్రవారం రాత్రి నుంచే 45 మెట్రో స్టేషన్లను మూసివేశారు.
దిల్లీ హైఅలర్ట్
దిల్లీలో హైఅలర్ట్ కొనసాగుతోంది. సీజేపీ నిరసనకు అనుమతి లేదని, అందులో పాల్గొంటే చట్టపరమైన చర్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని పోలీసులు స్పీకర్ల ద్వారా హెచ్చరికలు చేస్తున్నారు. జంతర్మంతర్ వద్ద బహుళ అంచెల్లో బ్యారికెడ్లను ఏర్పాటు చేసి భారీగా బలగాలను మోహరించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా దిల్లీ వ్యాప్తంగా దాదాపు 25 వేల మంది దిల్లీ పోలీసులు, పారామిలటరీ సిబ్బందిని మోహరించారు. శాంతిభద్రతల కోసం CAPFకు చెందిన 120కి పైగా కంపెనీలను రంగంలోకి దించారు. న్యూదిల్లీ జిల్లాను 20 జోన్లుగా విభజించి జాయింట్ సీపీలు, డీసీపీలు, అదనపు డీసీపీలు భద్రతను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. తెల్లవారుజాము నుంచే దిల్లీ సరిహద్దుల్లో వాహనాల తనిఖీ చేపట్టారు. బస్టాండ్లు, హోటళ్లు, గెస్ట్హౌస్లు, ధర్మశాలల్లో సోదాలు చేస్తున్నారు.