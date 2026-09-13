BRICS Day 2 LIVE : 'మానవాళి వికాసానికి బ్రిక్స్ దేశాలు కృషి చేస్తాయి'- ప్రధాని మోదీ
Published : September 13, 2026 at 11:07 AM IST|
Updated : September 13, 2026 at 11:46 AM IST
BRICS Day 2 LIVE Updates : దిల్లీ భారత్ మండపం వేదికగా 18వ బ్రిక్స్ సమ్మిట్ రెండోరోజు సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. దిల్లీ డిక్లరేషన్, బ్రిక్స్ సభ్యదేశాల కొత్త అజెండా సహా వివిధ కీలక అంశాలపై తొలిరోజు చర్చలు ఉత్సాహభరితంగా సాగాయి. దీంతో రెండో రోజు చర్చలపై ఆసక్తి నెలకొంది. రెండో రోజు సమావేశాలకు సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్లు మీ కోసం!
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భారత్ మండపం వేదికగా రెండోరోజు సమావేశం కొనసాగుతోంది. ఈ సదస్సులో మోదీ మాట్లాడుతూ, బ్రిక్స్ దేశాలు సుస్థిరాభివృద్ధి సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. 'ప్రపంచంలో ఉద్రిక్తతలు నిరంతరం పెరుగుతున్నాయి. ఉద్రిక్తతల వల్ల సామాన్య ప్రజల జీవితాలపై ప్రభావం పడుతోంది. సామాన్య ప్రజల జీవితాలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోంది. మహమ్మారులు, వాతావరణ విపత్తులు ఒకే ప్రాంతానికి పరిమితం కాదు. సవాళ్లను సకాలంలో గుర్తించడం, చర్యలు తీసుకోవడం ముఖ్యం. అంటువ్యాధులపై ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థపై ఏకాభిప్రాయం కుదిరింది. భిన్నత్వమే బ్రిక్స్ దేశాల బలం. మానవాళి వికాసానికి బ్రిక్స్ దేశాలు కృషి చేస్తాయి. పరస్పర సహకారంతో బ్రిక్స్ దేశాలు మరింత అభివృద్ధి సాధించాలి' అని మోదీ పేర్కొన్నారు.
రెండో రోజు షెడ్యూల్
రెండోరోజు సమావేశాలకు 21 మంది దేశాధినేతలు, అంతర్జాతీయ సంస్థల ప్రతినిధుల హాజరైయ్యారు. వినూత్న ఆవిష్కరణలు, పరస్పర సహకారంపై వివిధ దేశాధినేతలు ఇవాళ చర్చించనున్నారు. సుస్థిరత, సమ్మిళిత ప్రపంచాభివృద్ధి సాధించే దిశగా చర్చలు సాగనున్నాయి. మధ్యాహ్నం నుంచి 6 దేశాల అధినేతలతో ప్రధాని మోదీ సమావేశం కానున్నారు. తొలుత మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు కజకిస్థాన్ అధ్యక్షుడు టోకాయేవ్, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఫిలిప్పైన్స్ అధ్యక్షుడు మార్కోస్తో మోదీ భేటీ కానున్నారు. తర్వాత 3.30 గంటలకు ఈజిప్ట్ అధ్యక్షుడు అబ్దుల్ ఫత్తా, సాయంత్రం 4.10 గంటలకు దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు సిరిల్ రామఫోసాతో మోదీ భేటీ అయి చర్చలు జరపనున్నారు. సాయంత్రం 4.40 గంటలకు బురుండీ అధ్యక్షుడు ఎవరిస్ట్తో, 5.10 గంటలకు నైజీరియా ఉపాధ్యక్షుడు షెట్టిమాతో, 5.40 గం.కు ఉగాండా ఉపాధ్యక్షుడు అలుపోతో చర్చించనున్నారు. వివిధ అంశాలపై బ్రిక్స్ దేశాలతో భారత్ నేడు కీలక ఒప్పందాలు చేసుకోనుంది.
రెండో రోజు బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సు ప్రారంభమైంది. ఈ సమావేశాలకు 21 మంది దేశాధినేతలు, అంతర్జాతీయ సంస్థల ప్రతినిధుల హాజరయ్యారు. దీనికి రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెర్రస్, ఇతర ప్రపంచ నాయకులకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ భారత్ మండపం వద్ద స్వాగతం పలికారు. కజకిస్థాన్ అధ్యక్షుడు కాస్సిమ్- జోమార్ట్ టోకాయెవ్, మలేసియా ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీం, సౌదీ విదేశాంగ మంత్రి ప్రిన్స్ ఫైసల్ బిన్ ఫర్హాన్ అల్ సౌద్ తదితరులకు ప్రధాని మోదీ ఆదివారం ఉదయం స్వాగతం పలికారు.