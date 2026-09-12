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LIVE : 'నావికుల కోసం ఎమర్జెన్సీ నెట్​వర్క్ ఏర్పాటు చేయగలమా?' -బ్రిక్స్ సదస్సులో మోదీ

BRICS Summit 2026
బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సు 2026 (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2026 at 2:55 PM IST

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Updated : September 12, 2026 at 4:23 PM IST

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BRICS Summit 2026 Live Updates : దిల్లీలోని భారత్ మండపం వేదికగా 18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశం శనివారం ప్రారంభమైంది. రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ సదస్సులో భారత్​, రష్యా, చైనా, బ్రెజిల్​, ఈజిప్ట్​, ఇథియోపియా, ఇండోనేషియా, ఇరాన్​, సౌదీ అరేబియా, దక్షిణాఫ్రికా, యూఏఈ సహా 21 దేశాలు పాల్గొంటున్నాయి. ఇందులో పశ్చిమాసియా సంక్షోభం, ప్రపంచ వాణిజ్య వివాదాలు, పెట్టుబడులు, సాంకేతికత, ఆహార, ఇంధన భద్రత, ఆరోగ్య సంరక్షణ మొదలైన కీలక అంశాలపై చర్చించనున్నారు.

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4:11 PM, 12 Sep 2026 (IST)

నావికుల కోసం ఎమర్జెన్సీ నెట్​వర్క్

"ప్రపంచ వాణిజ్యానికి నావికులు విలువైన సహకారం అందిస్తున్నారు, కష్ట సమయాల్లో సహాయం కొరవడి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా మనం అత్యవసర సహాయక నెట్‌వర్క్‌ను ఏర్పాటు చేయగలమా? ఆయా సంబంధిత దేశాల సముద్రయాన సంస్థలు, రాయబార కార్యాలయాలను ఒకదానితో ఒకటి దీని ద్వారా అనుసంధానించవచ్చు. ఇది ప్రమాద సమయంలో హెచ్చరికలు, వైద్య సహాయం, కుటుంబాలకు సమాచారం అందించడం, తరలింపు వంటి వాటికి సహాయపడుతుంది. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, భవిష్యత్తు కోసం నిబంధనలను రూపొందించడంలో అందరికీ సమాన భాగస్వామ్యం ఉండేలా చూసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యం" - బ్రిక్స్ సదస్సులో ప్రధాని మోదీ

బ్రిక్స్​ వేదికకు వస్తున్న ప్రధాని మోదీ (Source : ETV Bharat)

3:52 PM, 12 Sep 2026 (IST)

ఐరాస భద్రతామండలిలో సంస్కరణలు చేపట్టాలి: మోదీ

ఐరాస భద్రతామండలిలో సంస్కరణలు చేయాల్సిన ఆవశ్యకతను ప్రధాని మోదీ నొక్కి చెప్పారు. బ్రిక్స్ @20 రోడ్‌మ్యాప్‌ను రూపొందించడంలో కీలక అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలని అన్నారు. ఐరాస భద్రతా మండలి సంస్కరణలను ఇకపై వాయిదా వేయలేమని, దీనిపై చర్చలు ఒక నిర్దిష్ట కాలపరిమితికే పరిమితమై ఉండాలని అన్నారు. అదేవిధంగా, ఆర్థిక సంస్థలలో ఓటింగ్ అధికారం, నాయకత్వ స్థానాలు ప్రస్తుత ఆర్థిక వాస్తవాలకు అనుగుణంగా ఉండాలని చెప్పారు. ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధిని నడిపించే దేశాలు కూడా, ప్రపంచ ఆర్థిక పాలనను తీర్చిదిద్దడంలో తగిన పాత్ర పోషించాలని తెలిపారు.

3:34 PM, 12 Sep 2026 (IST)

బ్రిక్స్ @20 సంకల్పం ఇదే!

ఈ సదస్సు నిర్వహిస్తున్న ఈరోజే ఐక్యరాజ్యసమితి సౌత్- సౌత్ సహకార దినోత్సవం కావడం యాదృచ్ఛికమని మోదీ అన్నారు. భారత్​ ఆతిథ్యం ఇస్తున్న ఈ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశం స్పష్టమైన సందేశం ఇస్తుందని చెప్పారు. మనందరి లక్ష్యం ఉన్నతమైన భవిష్యత్తు ఏర్పర్చడమే అయితే, దానిని తీర్చిదిద్దే హక్కును సభ్యదేశాలు పంచుకోవాలని అన్నారు. రాబోయే 20ఏళ్లలో బ్రిక్స్ సంకల్పం ఇదే కావాలని అన్నారు.

3:12 PM, 12 Sep 2026 (IST)

పరస్పర సహకారంతో మరింత అభివృద్ధి చెందాలి- మోదీ

బ్రిక్స్‌ దేశాలు పరస్పర సహకారంతో మరింత అభివృద్ధి చెందాలని మోదీ అన్నారు. అంతర్జాతీయ సమస్యలకు మనం పరిష్కారం చూపించాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు. ఐరాస భద్రతామండలి సభ్యత్వంలో మార్పులు చేయాల్సి ఉందన్న ఆయన, మనం వేసే ప్రతి అడుగులో మానవాభివృద్ధే కీలకం కావాలని నొక్కి చెప్పారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న సంఘర్షణలకు పరిష్కారం చూపించాలని, కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఉమ్మడి బాధ్యత తీసుకుందామని మోదీ అన్నారు. ఏఐ, సైబర్ స్పేస్‌, బయోటెక్నాలజీ రంగాల్లో పరస్పరం సహకరించుకోవాలని పేర్కొన్న మోదీ, గ్లోబల్ సౌత్‌ దేశాలకు బ్రిక్స్ సభ్యదేశాలు దిశానిర్దేశం చేయాలని అన్నారు.

2:58 PM, 12 Sep 2026 (IST)

బ్రిక్స్ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన అతిథులకు ప్రధాని నరేంద్రమోదీ స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా బ్రిక్స్‌ ఏర్పాటు చేసి రెండు దశాబ్దాలు పూర్తయ్యిందని ఆయన గుర్తుచేశారు. సభ్యదేశాల ప్రజలకు మనమంతా భరోసా కల్పించాలని మోదీ పేర్కొన్నారు. రాబోయే 20 సంవత్సరాల భవిష్యత్ కోసం ఒక కొత్త, ఉన్నతమైన అజెండాపై పనిచేయాలని ఈ వేదికపైనుంచి సభ్యదేశాలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ ప్రక్రియను అందరూ తమతమ సొంత అంతర్గత కార్యనిర్వహణ వ్యవస్థలతో ప్రారంభించాలని అన్నారు. బ్రిక్స్ అధ్యక్ష పదవి ఏటా మారుతున్నప్పటికీ, అది సంస్థాగత పురోగతికి ఆటంకం కలిగించకూడదని మోదీ అన్నారు.

2:52 PM, 12 Sep 2026 (IST)

బ్రిక్స్ బజార్ పేరుతో ప్రదర్శన

బ్రిక్స్ సదస్సు వేళ దిల్లీ నేషనల్ క్రాఫ్ట్స్ మ్యూజియంలో బ్రిక్స్ బజార్ పేరుతో ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. 'క్రాఫ్టింగ్ కల్చర్, కనెక్టింగ్ పీపుల్‌' ఇతివృత్తం‌తో ఈనెల 15 వరకు ప్రదర్శన ఉండనుంది. బ్రిక్స్‌ బజార్​ను దేశాధినేతలు, ప్రతినిధులు సందర్శించనున్నారు. భారత మండపం పక్కనే ఉన్న నేషనల్ క్రాఫ్ట్స్ మ్యూజియంలో బ్రిక్స్ బజార్ ఏర్పాటు చేశారు.

Last Updated : September 12, 2026 at 4:23 PM IST

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