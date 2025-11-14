Bihar Election Results 2025

బిహార్ పీఠం ఎవరికో?- ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం

Published : November 14, 2025 at 7:23 AM IST

Bihar Election 2025 Result Live Updates : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సంగ్రామంలో విజేతలెవ్వరో మరికాసేపట్లో తేలనుంది. ఎన్డీఏ, మహాగఠ్‌బంధన్ కూటముల్లో ఓటర్లు ఎవరికి అధికారం కట్టబెట్టారో ఈ ఫలితాలతో వెల్లడి కానుంది. ఓట్ల లెక్కింపు కోసం 38 జిల్లాల్లో 46 కౌంటింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది ఈసీ. ప్రతి ఓట్లు లెక్కింపు కేంద్రం వద్ద రెండంచెల భద్రత వ్యవస్థ ఉంటుందని పేర్కొంది. కౌంటింగ్ కేంద్రం లోపల కేంద్ర సాయుధ బలగాల పహారా ఉంటుందని వివరించింది.

LIVE FEED

7:49 AM, 14 Nov 2025 (IST)

  • రెండు దశల్లో బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు
  • ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం
  • తొలుత పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపు

6:57 AM, 14 Nov 2025 (IST)

  • నేడు బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు
  • ఉదయం 8 నుంచి బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రారంభం
  • బిహార్‌: 38 జిల్లాల్లో 46 కౌంటింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు
  • బిహార్‌లో మెుత్తం 243 స్థానాలకు రెండు దశల్లో జరిగిన ఎన్నికలు
  • ఈనెల 6, 11న రెండు విడతల్లో జరిగిన బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు
  • బిహార్‌లో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు కావాల్సిన మేజిక్‌ఫిగర్ 122
  • బిహార్‌లో అధికార ఎన్డీయే, విపక్ష మహాగఠ్‌బంధన్‌ మధ్య పోటీ
  • ఎన్డీఏ కూటమిలో బీజేపీ, జేడీయూ, ఎల్జేపీ(రామ్‌విలాస్)
  • ఎన్డీఏ కూటమిలో హెచ్‌ఏఎం, రాష్ట్రీయ లోక్‌మోర్చా
  • మహాగఠ్‌బంధన్‌లో ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్, సీపీఐఎంఎల్, వీఐపీ
  • మహాగఠ్‌బంధన్‌లో సీపీఐ, సీపీఎం, ఐఐపీ, జనశక్తి జనతాదళ్
  • 238 స్థానాల్లో పోటీ చేసిన ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ నేతృత్వంలోని జన్‌సురాజ్‌ పార్టీ
  • బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రికార్డుస్థాయిలో 67.13 శాతం పోలింగ్
  • బిహార్‌లో 1951 తర్వాత ఈసారే అత్యధిక పోలింగ్ నమోదు
  • బిహార్‌లో 2020తో పోలిస్తే ఈసారి 9.84 శాతం అధికంగా పోలింగ్
  • బిహార్‌ పీఠం మళ్లీ ఎన్డీయేదే అని మెజార్జీ ఎగ్జిపోల్స్ అంచనా
  • బిహార్‌: కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద రెండంచెల భద్రత, సీసీ కెమెరాలు నిఘా

BIHAR ELECTION 2025 UPDATES
BIHAR ELECTION 2025 COUNTING
BIHAR ELECTION 2025 LIVE
BIHAR ELECTIONS VOTE COUNTING
BIHAR ELECTION 2025 RESULT

