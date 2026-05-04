కౌంటింగ్ డే- 5 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ- కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు
Assembly Election Results 2026 : నాలుగు రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు నేడు వెలువడనున్నాయి. ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు మెుదలుకానుంది. ఈ సందర్భంగా బంగాల్, అసోం, కేరళ, తమిళనాడుల్లో ఎన్నికల సంఘం మూడంచెల భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది.
తమిళనాడు మళ్లీ డీఎంకేను వరిస్తుందా?
టీవీకే తొలిసారి పోటీపడిన తమిళనాట అసెంబ్లీ ఫలితాలు ఉత్కంఠను కలిగిస్తున్నాయి. తమిళనాడులో 234 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉదయం 8గంటలకు కౌంటింగ్ చేపట్టనున్నారు. 234 లెక్కింపు కేంద్రాలను సిద్ధం చేశారు. అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఈసీ ఏకంగా లక్షా25వేల మందితో మూడంచెల భద్రత ఏర్పాటు చేసింది. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరిలోని 30 అసెంబ్లీ స్థానాలకు కూడా ఓట్లు లెక్కింపు జరగనుంది. ఆరు లెక్కింపు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయగా మూడంచెల భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. పూర్తి వివరాలు కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
కేరళలో యూడీఎఫ్ vs ఎల్డీఎఫ్
LDF, UDF కూటములు హోరాహోరీగా తలపడిన కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలపై అందరి దృష్టి నెలకొంది. మొత్తం 140 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో పోటీచేసిన 883 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యం నేడు తేలనుంది. 43 ప్రాంతాల్లో 140కౌంటింగ్ కేంద్రాలను ఎన్నికలసంఘం ఏర్పాటుచేసింది. అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా మూడంచెల భద్రత ఏర్పాటు చేసింది. పూర్తి వివరాలు కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
అసోంలో బీజేపీ హ్యాట్రిక్ ఖాయమా?
అసోంలో 126 స్థానాల్లో తలపడిన 722 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యం ఇవాళ తేలిపోనుంది. కౌంటింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగేందుకు 25 కంపెనీల CRPF బలగాలతో పాటు 93 కంపెనీల రాష్ట్ర సాయుధ పోలీసులను కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద మోహరించారు. తొలుత పోస్టల్ బ్యాలెట్లు తర్వాత EVMల్లో ఓట్లు లెక్కిస్తారు. అసోంలో బీజేపీ కూటమి మళ్లీ విజయం సాధిస్తుందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా వేసిన నేపథ్యంలో ఫలితాలపై ఆసక్తి వ్యక్తమవుతోంది. పూర్తి వివరాలు కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి
బంగాల్ ఫలితాలపై సర్వత్రా ఆసక్తి
బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. రికార్డు స్థాయిలో 92.47 శాతం పోలింగ్, TMC బీజేపీ మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొందన్న..ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాల మధ్య ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. 294 అసెంబ్లీ స్థానాలకుగానూ 293 నియోజకవర్గాల ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. దక్షిణ 24 పరగణాల జిల్లాలోని 'ఫల్తా' నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల అక్రమాల కారణంగా పోలింగ్ను ఈసీ రద్దుచేసింది. అక్కడ ఈనెల 21న రీ-పోలింగ్ మే 24న కౌంటింగ్ జరగనుంది. మొత్తం 77 కేంద్రాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు.