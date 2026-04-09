ETV Bharat / bharat

అసోం, కేరళ, పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- మోదీ స్పెషల్ ట్వీట్స్​- ఓటర్లకు రోబో వెల్​కమ్

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 9, 2026 at 7:01 AM IST

|

Updated : April 9, 2026 at 7:49 AM IST

Choose ETV Bharat

Assembly Elections 2026 Live Updates : అసోం, కేరళ, పుదుచ్చేరి శాసనసభ ఎన్నికల పోలింగ్ మొదలైంది. ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్‌ జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీగా బలగాలను మోహరించారు. ఒకే విడతలో పోలింగ్‌ జరగనుండగా మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. అసోంలో బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ మధ్య పోటీ జరుగుతోంది. కేరళలో లెఫ్ట్, కాంగ్రెస్, బీజేపీ కూటముల మధ్య ముక్కోణపు పోటీ నెలకొంది. పుదుచ్చేరిలో ఎన్​డీఏ, డీఎంకే కూటముల మధ్య పోటీ నెలకొంది.

LIVE FEED

7:47 AM, 9 Apr 2026 (IST)

ఓటర్లకు రోబో స్వాగతం

పుదుచ్చేరిలో పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు పోలింగ్ కేంద్రాలను వస్తున్నారు. అయితే ఓ పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఓటర్లకు రోబో స్వాగతం పలుకుతుంది.

7:24 AM, 9 Apr 2026 (IST)

ఓటింగ్​లో రికార్డ్ సృష్టించాలి : ప్రధాని మోదీ

కేరళ, అసోం, పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీల ఎన్నికల్లో ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కోరారు. ప్రతి ఒక్కరు బయటకు వచ్చి ఓటింగ్​లో కొత్త రికార్డును నెలకొల్పాలని తెలిపారు. ప్రజస్వామ్య పండుగను బలోపేతం చేయాలని ప్రత్యేకంగా యువతకు, మహిళా ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు మూడు వేర్వేరు ట్వీట్​లు చేశారు.

6:58 AM, 9 Apr 2026 (IST)

పోలింగ్ ప్రారంభం

అసోం, కేరళ, పుదుచ్చేరి శాసనసభ ఎన్నికల పోలింగ్ మొదలైంది. ఇప్పుడిప్పుడే ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకుంటున్నారు. కొన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఓటర్లు బారులు తీరారు.

6:45 AM, 9 Apr 2026 (IST)

కేంద్రాల్లో మాక్​ పోలింగ్

కేరళ, పుదుచ్చేరి, అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అన్ని పోలింగ్​ కేంద్రాల్లో అధికారులు మాక్​ పోలింగ్​ను నిర్వహించారు.

6:44 AM, 9 Apr 2026 (IST)

పుదుచ్చేరిలో ఇండియా కూటమి Vs ఎన్​డీఏ

కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరిలో 30 స్థానాలకు పోలింగ్ జరగుతోంది. 294మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. అక్కడ 9.50 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఇక్కడ మొత్తం 9,48,977 మంది ఓటర్లు ఉండగా, అందులో 4,45,761 మంది పురుషులు, 5,03,076 మంది మహిళలు, 140 మంది ట్రాన్స్​జెండర్లు ఉన్నారు. అయితే, ప్రధానంగా ఎన్​డీఏ- ఇండియా కూటమికి మధ్య పోటీ నెలకొంది.

6:43 AM, 9 Apr 2026 (IST)

కేరళలో త్రిముఖ పోరు

కేరళలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. మొత్తం 140అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉండగా 883 మంది అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్నారు. మొత్తం 2.71కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉండగా 30, 495 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో 1.32 కోట్ల మంది పురుషులు, 1.39 కోట్ల మంది మహిళలు, 273 మంది ట్రాన్స్‌జెండర్లు ఉన్నారు. అటు దాదాపు 2.42 లక్షల మందికి పైగా విదేశీ ఓటర్లు ఉన్నారు. కాగా, ఈ ఎన్నికల్లో ప్రధానంగా ఎల్​డీఎఫ్, యూడీఎఫ్, ఎన్​డీఏ కూటముల మధ్య పోటీ నెలకొంది.

6:43 AM, 9 Apr 2026 (IST)

అసోంలో కాంగ్రెస్ VS ఎన్​డీఏ

అసోంలోని 126అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉండగా, 31,490 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటింగ్ జరుగుతోంది. 722మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యాన్ని 2.9కోట్ల మంది ఓటర్లు తేల్చనున్నారు. మొత్తం అభ్యర్థుల్లో కేవలం 59 మంది మాత్రమే మహిళలు ఉండటం గమనార్హం. కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యధికంగా 99 స్థానాల్లో, బీజేపీ 90 స్థానాల్లో అభ్యర్థులను నిలబెట్టాయి. ఈ ఎన్నికల్లో మొత్తం 2.5 కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. వారిలో 1.25 కోట్ల మంది మహిళలు ఉన్నారు. 6.42 లక్షల మంది తొలిసారి ఓటు వేయనున్నారు.

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTIONS LIVE UPDATES
KERALA ELECTIONS 2026
ASSAM ASSEMBLY POLLS 2026
PUDUCHERRY POLLS LIVE UPDATES
ASSEMBLY ELECTIONS 2026 LIVE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.