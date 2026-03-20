భారత్, చైనా మధ్య సరిహద్దు వాణిజ్యం- తెరుచుకోనున్న లిపులేఖ్ పాస్

ఇండియా-చైనా బోర్డర్‌ ట్రేడ్ ఓపెన్ పునర్‌ప్రారంభం- వాణిజ్యం జూన్‌లో ప్రారంభమయ్యే ఛాన్స్- అధికారులు సమీక్షలు

Lipulekh Pass was closed after the 1962 India-China War.
Lipulekh Pass was closed after the 1962 India-China War. (AP)
Published : March 20, 2026 at 11:37 AM IST

India China Border Trade : ఉత్తరాఖండ్‌‌ రాష్ట్రంలోని సరిహద్దు జిల్లా పిథోర్‌గడ్‌లో ఉన్న లిపులేఖ్ కనుమను భారత్- చైనా సరిహద్దు వాణిజ్యం కోసం త్వరలో తెరవనున్నారు. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత 2026లో ఈ సంప్రదాయ సరిహద్దు వాణిజ్యాన్ని పునర్ ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ అంశంపై పిథోర్‌గడ్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆశిశ్ కుమార్ భట్గైన్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. రాబోయే వాణిజ్య సీజన్ కోసం జరుగుతున్న సన్నాహాలను సమీక్షించారు. విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశాల మేరకు భారత్-చైనా సరిహద్దు వాణిజ్యం కోసం కార్యాచరణ ప్రణాళికను అధికారులు ఖరారు చేస్తున్నారు.

సరిహద్దు ప్రాంతాల ప్రజలకు ఈ వాణిజ్యం చాలా కీలకం
ఈ వాణిజ్యం కేవలం ఆర్థిక కార్యకలాపం మాత్రమే కాదని, సరిహద్దు ప్రాంతాల ప్రజల సామాజిక, సాంస్కృతిక జీవితంతో ఇది గాఢంగా ముడిపడి ఉందని అధికారులు తెలిపారు. భారత్- చైనాల మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం లిపులేఖ్ కనుమ ద్వారా వాణిజ్యం జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు జరగాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు. అయితే, హిమాలయ ప్రాంతంలోని కఠినమైన భూభాగం, వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా ఈ కాలపరిమితి మారే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. అలాగే ఈ బోర్డర్ ట్రేడ్‌లో పాల్గొనే వ్యాపారులకు వాణిజ్య పాస్‌లు జారీ చేసే ఏర్పాట్లపై కూడా సమావేశంలో చర్చించామని స్పష్టం చేశారు. గతంలో మాదిరిగానే 2026లో కూడా వ్యాపారులకు వాణిజ్య పాస్‌లు జారీ చేస్తామని చెప్పారు. గతేడాది సుమారు 265 మంది వ్యాపారులకు పాస్‌లు మంజూరు చేశామని వివరించారు. వాణిజ్యాన్ని తిరిగి ప్రారంభించడం పట్ల పెరిగిన ఉత్సాహం కారణంగా ఈ ఏడాది దరఖాస్తుదారుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుందని భావిస్తున్నామన్నారు.

వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉంటే, వాణిజ్య కాలాన్ని పొడిగించాలని పిథోర్‌గడ్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆశిశ్ కుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు. తద్వారా ఎక్కువ మంది వ్యాపారులు లబ్ధి పొందగలరని, ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ఎక్కువ కాలం కొనసాగగలవని ఆశిశ్ కుమార్ అభిప్రాయపడ్డారు. మరోవైపు, వాణిజ్య కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగేలా చూసేందుకు బ్యాంకింగ్, కస్టమ్స్ ఏర్పాట్ల గురించి కూడా అధికారులు చర్చించారు. ధార్చులా ప్రాంతంలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నగదు, కరెన్సీ మార్పిడి సౌకర్యాలను అందిస్తుందని పిథోర్‌గడ్ జిల్లా అడిషనల్ కలెక్టర్ యోగేంద్ర సింగ్ తెలిపారు.

ఎగుమతులు, దిగుమతులు ఏయే వస్తువులంటే?
లిపులేఖ్ కనుమ ద్వారా చైనా నుంచి ఉన్ని, పష్మినా, ఉప్పు, బోరాక్స్, పట్టు, వెన్న, యాక్ హెయిర్, తోలు వంటివాటిని భారత్ దిగుమతి చేసుకుంటుంది. చైనాకు వస్త్రాలు, దుప్పట్లు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, డ్రై ఫ్రూట్స్, కూరగాయలు, రాగి ఉత్పత్తులు, వ్యవసాయ పనిముట్లు, స్టేషనరీ, పాదరక్షలు, వంట నూనెలు వంటి వస్తువులను ఎగుమతి చేస్తుంది. ఈ వాణిజ్యం స్థానిక ఉపాధి అవకాశాలను పెంచుతుంది. అంతేకాకుండా సరిహద్దు ప్రాంతాల ఆర్థిక వ్యవస్థలను బలోపేతం చేస్తుంది.

అలాగే లిపులేఖ్ కనుమ ద్వారా భారత్- చైనా మధ్య సరిహద్దు వాణిజ్యం జరగనున్న నేపథ్యంలో మౌలిక సదుపాయాలు, కమ్యూనికేషన్ సౌకర్యాలను మెరుగుపరచాల్సిన అవసరాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ ఆశిశ్ కుమార్ నొక్కి చెప్పారు. వ్యాపారులు, అధికారుల మధ్య సమన్వయం ఉండేలా చూసేందుకు సరిహద్దు ప్రాంతాలలో నెట్‌వర్క్ కనెక్టివిటీని బలోపేతం చేయాలని బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ అధికారులను ఆదేశించారు. రోడ్లు, వసతి, తాగునీరు, విద్యుత్, ఇతర ప్రాథమిక సౌకర్యాల కోసం సకాలంలో ఏర్పాట్లు జరిగేలా చూడాలని కూడా సంబంధిత శాఖలను కోరారు. గుంజి ప్రాంతంలో మరుగుదొడ్లు, ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయాలని జిల్లా పంచాయతీ, పర్యాటక శాఖను ఆదేశించారు.

'ఈ వాణిజ్యం సరిహద్దు ప్రాంతాల అభివృద్ధికి చోదకం'
భారత్-చైనా మధ్య సరిహద్దు వాణిజ్యం పునర్‌ప్రారంభం కేవలం వస్తువుల మార్పిడికి మాత్రమే పరిమితం కాదని, ఇది సరిహద్దు ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కూడా కీలక చోదకమని అధికారులు తెలిపారు. ఇది స్థానిక యువతకు ఉపాధి కల్పిస్తుందని, పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహిస్తుందని, ఆర్థిక కార్యకలాపాలను పెంచుతుందన్నారు. మరోవైపు, 2026 వాణిజ్య సీజన్‌ను విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు.

అసలేంటి లిపులేఖ్ పాస్?
లిపులేఖ్ పాస్‌కు సుదీర్ఘమైన చరిత్ర ఉంది. 1962 భారత్-చైనా యుద్ధం తర్వాత దీనిని మూసివేశారు. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల పాటు భారత్- చైనా సరిహద్దు వాణిజ్యం నిలిచిపోయింది. ఆ తర్వాత ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం తర్వాత 1991లో లిపులేఖ్ కనుమ ద్వారా వాణిజ్యం తిరిగి ప్రారంభమైంది. అయితే, 2020లో కొవిడ్ విజృంభణ, ఇరుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు కారణంగా ఈ కనుమ ద్వారా జరుగుతున్న సరిహద్దు వాణిజ్యం ప్రభావితం అయ్యింది. ఆ తర్వాత 2024లో లిపులేఖ్ పాస్‌ గుండా పరిమిత స్థాయిలో సరిహద్దు వాణిజ్య కార్యకలాపాలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి.

