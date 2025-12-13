మెస్సీ ఇండియా టూర్- కోల్కతాలో 70 అడుగుల విగ్రహం ఆవిష్కరణ
Published : December 13, 2025 at 11:22 AM IST
Messi Statue In India : అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సి గోట్ టూర్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రారంభమైంది. కోల్కతాలో శనివారం ఉదయం లేక్టౌన్లో తన 70 అడుగుల విగ్రహాన్ని బాలీవుడ్ నటుడు షారుక్ఖాన్తో కలిసి మెస్సి వర్చువల్గా ఆవిష్కరించాడు. భద్రతా కారణాల రీత్యా అక్కడికి వెళ్లలేదు.
తర్వాత సాల్ట్లేక్ స్టేడియంలో జరిగే కార్యక్రమంలో టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ గంగూలీ, బంగాల్ సీఎం మమత బెనర్జీలను కలువనున్నాడు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ బయలుదేరతాడు. తెల్లవారుజామున కోల్కతాకు చేరుకున్న మెస్సి వెంట ఇంటర్ మియామీ జట్టు సహచరులు రోడ్రిగో డిపాల్, లూయిస్ సువారెజ్ కూడా ఉన్నారు. 14ఏళ్ల తర్వాత భారత్కు వచ్చిన మెస్సిని చూడటానికి అభిమానులు వందల సంఖ్యలో విమానాశ్రయానికి తరలివచ్చారు. అర్జెంటీనా జెండాలను పట్టుకొని మెస్సి, మెస్సి అంటూ నినాదాలు చేస్తూ ఘనస్వాగతం పలికారు.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Star footballer Lionel Messi virtually unveils his 70-foot statue installed at the Sreebhumi Sporting Club in Lake Town during the first leg of his G.O.A.T. Tour India 2025 pic.twitter.com/dYFPW7KsBg— ANI (@ANI) December 13, 2025