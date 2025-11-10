దేశంలోనే ఆ జైలు వెరీ స్పెషల్- చదువుకు కేరాఫ్ అడ్రస్- కారాగారంలోనే మినీ యూనివర్సిటీ!
జైలులో ఖైదీలకు ఉన్నత చదువులు- ఎక్కడో తెలుసా?
Published : November 10, 2025 at 2:33 PM IST
Ghaziabad Jail Education System: ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని గాజియాబాద్ జిల్లా జైలు, ఇప్పుడు చదువుకు ప్రధాన కేంద్రంగా నిలుస్తోంది. జైలు అధికారుల చొరవతో ఖైదీలు ఉన్నత విద్యను పూర్తి చేస్తున్నారు. కారాగారంలోని లైబ్రరీలో చదువుకుంటూ మంచి జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తున్నారు. అలాగే కంప్యూటర్ విద్యను సైతం అభ్యసిస్తున్నారు. ఇంతకీ గాజియాబాద్ జైలులో విద్యా కుసుమాలు వికసించడానికి కారణం ఎవరు? ఆ కారాగారంలోని ఖైదీల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపిందెవరు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఖైదీలకు ఉన్నత విద్య
గాజియాబాద్ జిల్లా జైలులోని (దాస్నా జైలు) ఖైదీలకు విద్యను అందించడం కోసం నిరంతర ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. జైలు అధికారుల సాయంతో కారాగారంలోని ఖైదీలు పదో తరగతి, 12వ తరగతి, గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా పూర్తి చేస్తున్నారు. అలాగే సర్టిఫైడ్ కంప్యూటర్ కోర్సులను సైతం నేర్చుకుంటున్నారు. ఖైదీలను చదువులో బిజీగా ఉంచడం వల్ల వారిలోని ప్రతికూల ఆలోచనలను నివారించడం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపొచ్చని జైలు అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
గాజియాబాద్ జైలు యంత్రాంగం చదువు మధ్యలో ఆపేసిన ఖైదీలను గుర్తిస్తుంది. వారి కోసం విద్యా కార్యక్రమాలను కారాగారం ప్రాంగణంలో నిర్వహిస్తుంది. ప్రాథమిక విద్యను అందించిన తర్వాత, ఖైదీలకు అధికారిక విద్యను ప్రారంభిస్తారు. కాగా, ప్రస్తుతం జైలులోని చాలా మంది ఖైదీలు పదో తరగతి, 12వ క్లాస్ చదువుతున్నారు. ఈ చదువు పూర్తి చేసిన వారికి జైలు ప్రాంగణంలో ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్శిటీ (ఇగ్నో) నుంచి డిగ్రీ పట్టా పొందొచ్చు.
జైలులోనే పరీక్షా కేంద్రాలు
జైలులోనే ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్శిటీ పరీక్షా కేంద్రం కూడా ఉంది. అదనంగా, ఉత్తర్ప్రదేశ్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కూడా గాజియాబాద్ జిల్లా జైలులో ఒక పరీక్షా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ జైలు నుంచి మాత్రమే కాకుండా చుట్టుపక్కల జిల్లాల జైళ్ల ఖైదీలు కూడా ఇక్కడకు 10, 12వ తరగతి పరీక్షలను రాయడానికి వస్తారు.
లైబ్రరీ ఏర్పాటు
గాజియాబాద్ జైలు ప్రాంగణంలో ఖైదీల కోసం ఒక లైబ్రరీ ఉంది. అందులో 15,000 కంటే ఎక్కువ పుస్తకాలు ఉన్నాయి. పట్టభద్రులైన ఖైదీలు తోటి ఖైదీలకు పాఠాలు బోధిస్తారు. అంతేకాకుండా, జైలు అధికారులు వివిధ సామాజిక సంస్థలతో కలిసి వివిధ కోర్సులపై విద్యా సెషన్లను నిర్వహిస్తారు. ఖైదీలు కోసం జైలులో కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సైతం ఉంది. అందులో ఖైదీలు సర్టిఫైట్ కంప్యూటర్ కోర్సులను అభ్యసిస్తున్నారు. కంప్యూటర్ కోర్సులను పూర్తి చేయడం వల్ల జైలు నుంచి రిలీజ్ అయిన తర్వాత ప్రైవేట్ కంపెనీలో మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుందని ఖైదీల నమ్మకం.
వృత్తిపరమైన శిక్షణ కూడా
ఈ జైలులో వివిధ విద్యా కోర్సులతో పాటు, వృత్తిపరమైన శిక్షణకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. టైలరింగ్, పెయింటింగ్, ఎంబ్రాయిడరీ, హస్తకళలు, హెయిర్ కట్, మ్యూజిక్, డ్యాన్స్, పూల కుండల తయారీ, నర్సరీ, బ్యూటీషియన్ శిక్షణ కోర్సులు వంటి వాటిని నేర్పిస్తారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్ నైపుణ్య అభివృద్ధి మిషన్ కింద ఒక శిక్షణా కేంద్రం జైలు ప్రాంగణంలో ఉంది.
గాజియాబాద్ జిల్లా జైలులో (దాస్నా జైలు) మొత్తం 198 మంది ఖైదీలు ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్శిటీ (ఇగ్నో) ద్వారా వివిధ కోర్సులను అభ్యసిస్తున్నారు. ఇగ్నో నుంచి ఐదుగురు ఖైదీలు బీఏ, ఐదుగురు బీకామ్, ఇద్దరు హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్సు, 176 మంది సర్టిఫికేట్ ఇన్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సు చదువుతున్నారు.
'చదువు శక్తివంతమైన మాధ్యమం'
విద్య అనేది సంస్కరణలకు అత్యంత శక్తివంతమైన మాధ్యమమని జైలు సూపరింటెండెంట్ సీతారాం శర్మ తెలిపారు. చదువుతో ఒక వ్యక్తి తనను తాను మెరుగుపరుచుకోవడమే కాకుండా, సమాజానికి ఉపయోగపడే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాడని పేర్కొన్నారు. ఖైదీలకు విద్యను అందించడానికి జైలు యంత్రాంగం కృషి చేస్తోందన్నారు. అక్షరాస్యులు అయిన ఖైదీల కోసం వయోజన విద్యా కార్యక్రమాలు ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.
"జైలుకు కొత్త ఖైదీ వచ్చినప్పుడు అధికారులు మొదట అతడితో మాట్లాడుతారు. ఖైదీలో మనోధైర్యాన్ని నింపుతారు. చాలా మంది ఖైదీలు జైలుకు వచ్చిన వెంటనే నిరాశగా కనిపిస్తారు. చాలా మంది విద్యావంతులైన ఖైదీలు జైల్లో ఉంటారు. మానసిక కమిటీ కొత్త ఖైదీలకు సూచనలు ఇస్తుంది. జైలు ఒక సంస్కరణ కేంద్రం అని, అందులో ఉన్నప్పుడు కూడా జీవితాన్ని మెరుగుపరచవచ్చని వారికి తెలియజేస్తుంది" అని సీతారాం శర్మ పేర్కొన్నారు.
