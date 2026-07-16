'ప్రతి పౌరుడి ప్రాణం అమూల్యమైనది'- వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యంపై రోజువారీ పర్యవేక్షణకు హైకోర్టు ఆదేశం
నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న సోనం వాంగ్చుక్కు అవసరమైన వైద్య సహాయం అందించాలని హైకోర్టు ఆదేశం
Sonam Wangchuk (ANI)
Published : July 16, 2026 at 12:14 PM IST
Delhi HC On Sonam Wangchuk : గత కొన్ని రోజులుగా జంతర్మంతర్ వద్ద నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న సామాజిక కార్యకర్త సోనం వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం, భద్రతను ప్రభుత్వమే చూసుకోవాలని దిల్లీ హైకోర్టు సూచించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర, దిల్లీ ప్రభుత్వఅధికారులను ఆదేశించింది. అవసరమైతే వెంటనే వైద్య చికిత్స అందించాలని స్పష్టం చేసింది. సోనమ్ నిరాహార దీక్షను విరమించకపోతే, 48 గంటల్లో ఆయన బతకకపోవచ్చని దాఖలైన పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు ఈ మేరకు తీర్పునిచ్చింది. ఈ సందర్భంగా ప్రతి పౌరుడి ప్రాణం ఎంతో విలువైనదని, వారి ప్రాణాలను కాపాడేందుకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అన్ని చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉందని వ్యాఖ్యానించింది.