ETV Bharat / bharat

'ప్రతి పౌరుడి ప్రాణం అమూల్యమైనది'- వాంగ్‌చుక్ ఆరోగ్యంపై రోజువారీ పర్యవేక్షణకు హైకోర్టు ఆదేశం

నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న సోనం వాంగ్‌చుక్‌కు అవసరమైన వైద్య సహాయం అందించాలని హైకోర్టు ఆదేశం

Delhi HC On Sonam Wangchuk
Sonam Wangchuk (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 16, 2026 at 12:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Delhi HC On Sonam Wangchuk : గత కొన్ని రోజులుగా జంతర్‌మంతర్ వద్ద నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న సామాజిక కార్యకర్త సోనం వాంగ్‌చుక్ ఆరోగ్యం, భద్రతను ప్రభుత్వమే చూసుకోవాలని దిల్లీ హైకోర్టు సూచించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర, దిల్లీ ప్రభుత్వఅధికారులను ఆదేశించింది. అవసరమైతే వెంటనే వైద్య చికిత్స అందించాలని స్పష్టం చేసింది. సోనమ్ నిరాహార దీక్షను విరమించకపోతే, 48 గంటల్లో ఆయన బతకకపోవచ్చని దాఖలైన పిటిషన్‌పై విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు ఈ మేరకు తీర్పునిచ్చింది. ఈ సందర్భంగా ప్రతి పౌరుడి ప్రాణం ఎంతో విలువైనదని, వారి ప్రాణాలను కాపాడేందుకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అన్ని చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉందని వ్యాఖ్యానించింది.

TAGGED:

DELHI HC ON SONAM WANGCHUK
SONAM WANGCHUK HEALTH UPDATE
DELHI HC ON SONAM WANGCHUK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.