ETV Bharat / bharat

లద్దాఖ్‌లో కొత్తగా ఐదు జిల్లాల ఏర్పాటు- అమిత్ షా పర్యటన వేళ ఆమోదం

కొత్తగా నుబ్రా, షామ్‌, చాంగ్‌థాంగ్‌, జన్‌స్కర్‌, ద్రాస్‌ జిల్లాలు ఏర్పాటు

Ladakh New Five Districts
Ladakh New Five Districts (A file photo of Ladakh (IANS))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 27, 2026 at 4:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ladakh New Five Districts : కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన లద్దాఖ్‌లో పరిపాలనా సంస్కరణల దిశగా కీలక అడుగు పడింది. ప్రజల దశాబ్దాల కల నెరవేరుస్తూ లద్దాఖ్‌లో కొత్తగా ఐదు జిల్లాల ఏర్పాటుకు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వినయ్ కుమార్ సక్సేనా ఆమోదం తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఇప్పటివరకు లద్దాఖ్‌లో లేహ్, కార్గిల్‌ అనే రెండు జిల్లాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా నుబ్రా, షామ్‌, చాంగ్‌థాంగ్‌, జన్‌స్కర్‌, ద్రాస్‌ జిల్లాలు ఏర్పాటు కానున్నాయి. దీంతో లద్దాఖ్‌లో మొత్తం జిల్లాల సంఖ్య రెండు నుంచి ఏడుకు పెరగనుంది. పరిపాలన సౌలభ్యం కోసమే కొత్త జిల్లాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు వినయ్ కుమార్ సక్సేనా తెలిపారు. ఈ నిర్ణయంతో లద్దాఖ్‌లోని మారుమూల ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి వేగవంతం అవుతుందని పేర్కొన్నారు. లద్దాఖ్‌లో ఐదు కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, 2024 అగస్టులో వెల్లడించారు. త్వరలోనే హోం మంత్రి అమిత్ షా పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో తాజాగా ఆ ఐదు జిల్లాలను ఏర్పాటు చేస్తూ లద్దాఖ్‌ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆమోదముద్ర వేశారు.

TAGGED:

AMIT SHAH
LADAKH
LADAKH NEW DISTRICTS
LADAKH NEW FIVE DISTRICTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.