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నేపాల్ విపత్తు నుంచి పాఠాలు- ఉత్తరాఖండ్‌లో ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్- సైంటిస్టుల కీలక నిర్ణయం

నేపాల్ విపత్తు నేపథ్యంలో ఉత్తరాఖండ్‌లో గ్లేసియర్ సరస్సులపై అప్రమత్తత- సరస్సుల వద్దే కాకుండా ముప్పు ఉన్న ప్రాంతాల్లోనూ మానిటరింగ్ పరికరాలు ఏర్పాటు చేయాలని శాస్త్రవేత్తల సూచన- సెప్టెంబర్ 8 నుంచి సైంటిఫిక్ టీమ్ అధ్యయనం

Nepal Disaster Lessons India
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2026 at 6:52 PM IST

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Nepal Disaster Lessons India : నేపాల్‌లో ఇటీవల సంభవించిన ఆకస్మిక వరదల విపత్తు తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. వందల మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, వేలాది మంది గల్లంతయ్యారు. దీంతో ఇప్పుడు నేపాల్ పక్కనే ఉన్న ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం కూడా గ్లేసియర్లు (హిమనీనదాలు), గ్లేసియర్ సరస్సుల విషయంలో అప్రమత్తమైంది. భవిష్యత్తులో గ్లేసియర్లు బద్ధలైతే వచ్చే విపత్తుల ముప్పును నివారించడానికి ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థలను (ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్) అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ఇందులో భాగంగా అత్యంత సున్నితమైన, సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో సర్వేలు నిర్వహించడంతో పాటు పర్యవేక్షణ పరికరాలను (మానిటరింగ్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్) ఏర్పాటు చేయడానికి చర్యలు చేపడుతోంది. ఉత్తరాఖండ్‌లో వందల సంఖ్యలో గ్లేసియర్ సరస్సులు ఉన్నాయి. వీటిలో 1000 చదరపు మీటర్లకుపైగా విస్తీర్ణం ఉన్న సరస్సులే 426 ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం 13 సరస్సులను అత్యంత సున్నితమైన లేదా సున్నితమైనవిగా గుర్తించారు. వీటిలో 4 సరస్సులపై విపత్తు నిర్వహణ శాఖ ఇప్పటికే అధ్యయనాలు పూర్తి చేసింది.

సరస్సుల వద్దే కాకుండా 3 ప్రాంతాల్లో పర్యవేక్షణ
అయితే కేవలం గ్లేసియర్ సరస్సుల వద్ద ఎర్లీ వార్నింగ్ పరికరాలు ఏర్పాటు చేయడమే సరిపోదని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. కేవలం సరస్సు వద్దనే విపత్తు ప్రారంభం కాకపోవచ్చు. సరస్సు నుంచి బయటకు వచ్చే నీరు దిగువకు ప్రవహించే క్రమంలోనూ మరింత పెద్ద విపత్తుగా మారే అవకాశం ఉండొచ్చు. అందుకే పర్యవేక్షణా పరికరాలను 3 కీలక ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయాలని సైంటిస్టులు సూచిస్తున్నారు. మొదట సరస్సు సమీపంలో, రెండోది సరస్సు నుంచి ముప్పు ఉన్న ప్రాంతాల మధ్యలో లేదా దిగువ గ్రామాల్లో, ఇక మూడోది విపత్తు ప్రభావానికి గురయ్యే లక్షిత ప్రాంతాల్లో పరికరాలు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు. దీంతో సరస్సులో నీటి మట్టం పెరగడం, సరస్సు బద్ధలైనా ఈ పరిణామాల్ని ముందే గుర్తించడంతో పాటు, నీరు దిగువ ప్రాంతాలకు చేరే క్రమంలో పరిస్థితిని పర్యవేక్షించవచ్చు. అవసరమైతే ప్రజల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు కూడా అధికారులకు తగిన సమయం ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

కేదార్‌తాల్, సరస్వతి తాల్‌పై అధ్యయనం
మరో రెండు గ్లేసియర్ సరస్సులపై అధ్యయనం కోసం శాస్త్రవేత్తల బృందం (సైంటిఫిక్ టీమ్) సెప్టెంబర్ 8న బయలుదేరనుంది. ఉత్తర్‌కాశీ జిల్లాలోని కేదార్‌తాల్, చమోలీ జిల్లాలోని సరస్వతి తాల్ వద్ద ఈ బృందం క్షేత్ర స్థాయిలో సర్వే నిర్వహించనుంది. సరస్సుల ప్రస్తుత పరిస్థితిని అంచనా వేసి బేస్‌లైన్ డేటా రూపొందించడం ఈ స్టడీలో ప్రధాన అంశం. అలానే సరస్సు పరిసరాల్లో పర్యవేక్షణా పరికరాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు అనువైన ప్రదేశాల్ని గుర్తిస్తారు. ఇక్కడ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ ఏమైనా విపత్తు సమయంలో దెబ్బతినకుండా సురక్షితంగా ఉండే ప్రదేశాలను ఎంపిక చేయడంతో పాటు, అవి నిరంతరం డేటాను ప్రసారం చేసేలా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు.

వసుంధర తాల్ వద్ద కూడా పర్యవేక్షణా పరికరాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు సెంట్రల్ బిల్డింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ (CBRI) అంగీకరించింది. సంబంధిత ప్రక్రియను సీబీఆర్ఐ టీమ్ త్వరలోనే ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేయడమే ఈ మానిటరింగ్ పరికరాల ఏర్పాటు ప్రధాన ఉద్దేశం. సరస్సు ఉన్నట్లుండి బద్ధలైనా, నీటి మట్టం ఒక్కసారిగా పెరిగినా ప్రభుత్వానికి వెంటనే సమాచారం అందేలా వ్యవస్థను రూపొందించనున్నారు. వాడియా ఇన్‌స్టిట్యూట్‌తో పాటు లఖ్‌నవూకు చెందిన బిర్బల్ సహానీ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పాలియోసైన్సెస్, నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైడ్రాలజీ (NIH), సీబీఆర్ఐ, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్, C- DAC కి చెందిన శాస్త్రవేత్తలు ఈ అధ్యయన బృందంలో ఉంటారు. సరస్సుల ప్రస్తుత పరిస్థితిని అంచనా వేయడం సహా పరికరాల్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి, ఎన్ని పరికరాలు అవసరమనే అంశాల్ని కూడా అధ్యయనం చేయనున్నారు.

వాడియా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హిమాలయన్ జియాలజీ డైరెక్టర్ వినీత్ కుమార్ గహ్లోత్ ప్రకారం సరస్సు మూల ప్రాంతమే కాకుండా ఇతర ప్రదేశాల్లో కూడా హెచ్చరిక వ్యవస్థలు అవసరం. ఉదాహరణకు సరస్సు దగ్గర చిన్న స్థాయి ఘటన జరిగినా, నీరు దిగువకు ప్రవహించే సమయంలో పెద్ద మొత్తంలో రాళ్లు, మట్టి, ఇతర శిథిలాలను తీసుకెళ్లి ముప్పును పెంచే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే సరస్సు ప్రధాన కేంద్రం సహా మధ్యలోని ప్రాంతాలు, ప్రభావితమయ్యే ప్రాంతాల్లో కూడా సమగ్ర పర్యవేక్షణ అవసరమని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

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UTTARAKHAND GLACIER MONITORING
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