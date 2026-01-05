'అక్కడ పొలం పని జరగాలంటే తుపాకీ పట్టాల్సిందే బ్రో!'- ఎందుకలా? ఏం జరిగింది?
ఉల్లి సాగుకు రామంటున్న కూలీలు - రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలంటూ ప్రభుత్వానికి డిమాండ్
Published : January 5, 2026 at 1:46 PM IST
Farmers Holding Guns in The Fields : "రైతు" అనగానే చేతిలో వ్యవసాయ పరికరాలు, తలకు రుమాలు కట్టుకొని పనులు చేస్తూ కనిపిస్తుంటారు కదా! కానీ ఆ ప్రాంతంలో ఇందుకు వేరు. పొలాల్లో కర్షకులు పనిముట్లకు బదులు తుపాకులు పట్టుకొని ఉంటారు. నమ్మడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా! కానీ ఇదే నిజం. మరి వాళ్లు ఎందుకు అలా చేస్తున్నారో తెలుకుందాం రండి.
మహరాష్ట్రలోని అహిల్యానగర్ (అహ్మద్నగర్)జిల్లాలో చిరుతపులి తరచుగా దాడులు చేయడంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం పొలాల్లో పని చేయడానికి వ్యవసాయ కూలీలు అందుబాటులో ఉండడం లేదు. అందుకు పాలుపోని రైతులు కార్మికుల భద్రత కోసం చేతుల్లో తుపాకులతో పొలాల్లో నిలబడుతున్నారు. రాహురి తాలూకాలోని ఖుద్సర్ గ్రామానికి చెందిన రైతు సతీశ్ పవార్ తన చేతుల్లో తుపాకులతో వ్యవసాయ కార్మికులను రక్షిస్తున్నాడు.
రైతు సతీశ్ పవార్కు దాదాపు ఏడు ఎకరాల భూమి ఉంది. డిసెంబర్లో ఉల్లి సాగు కోసం వ్యవసాయ కూలీలను తీసుకుంటారని ఆయన భావించారు. అయితే, ఆ ప్రాంతంలో చిరుతపులి ముప్పు కారణంగా, ఒక్క కూలీ కూడా పనికి సిద్ధంగా లేడు. చివరకు, కార్మికులకు ధైర్యం చెప్పడానికి చిరుతపులి నుంచి వారిని రక్షించడానికి, పవార్ తన సొంత తుపాకీతో పొలంలో నిలబడ్డాడు. చేతిలో తుపాకీ పట్టుకుని, ఉల్లిపాయ మొక్కలు నాటడానికి కార్మికులను రప్పించాడు.
ఖుద్సర్తో సహా పాథ్రే, మైగావ్, మంజరి ప్రాంతాలలో ప్రస్తుతం ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు చిరుతలు స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నాయని చెబుతున్నారు. ఈ చిరుతపులి కారణంగా ఈ ప్రాంతంలో చాలా కుక్కలు చనిపోయాయి. భయందోళనలకు గురైన మానవులు భవిష్యత్తులో దాడులు జరుగుతాయనే భయాన్ని రైతులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పగటిపూట, కూలీలు పొలాల్లో పనిచేస్తారు. అయితే, సాయంత్రం, రాత్రి వేళల్లో, పంటలకు నీరు పెట్టడానికి పొలాలకు వెళ్లినప్పుడు, రైతులు తమ రక్షణ కోసం తుపాకులు తీసుకోవలసి వస్తుంది.
"రైతులకు, కూలీలకు రక్షణ లేకపోతే, వారు చిరుతపులిని ఎందుకు రక్షిస్తున్నారు అనేది రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రశ్న. చిరుతపులిని కాపాడండి లేదా రైతులను, కూలీలను కాపాడండి అని నేను ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను. ప్రభుత్వానికి మరో అభ్యర్థన ఏమిటంటే, రైతులకు పగటిపూట విద్యుత్ సరఫరా చేయండి"
- సతీశ్ పవార్, రైతు
మిగిలిన వారు ఎలా రక్షించుకోవాలి?
అటవీ శాఖ ఈ ప్రాంతంలో బోనులను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, నాలుగు గ్రామాల వెనుక ఒకే ఒక బోను ఉన్నందున దాని వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం లేదని సతీశ్ అన్నారు. చిరుతలు బోనులలో చిక్కుకోకపోవడంతో భయం కొనసాగుతుందని కూడా ఆయన వివరించారు. పవార్ తన సొంత భద్రత కోసం 2010లో తుపాకీ లైసెన్స్ తీసుకున్నాడు. అయితే, నేడు వ్యవసాయం, కార్మికుల రక్షణ కోసం ఈ తుపాకీని ఉపయోగించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని ఆయన అంటున్నారు. 'నా దగ్గర తుపాకీ ఉంది. కానీ ఇతర రైతులు ఏమి చేయాలి? ఆయన ఈ ప్రశ్నను కూడా లేవనెత్తారు. ప్రభుత్వం అత్యవసర చర్యలు తీసుకోవాలి. చిరుతపులిని పట్టుకోవడానికి మరిన్ని బోనులను ఏర్పాటు చేయాలి. రైతులను రక్షించాలి. రాత్రిపూట కాకుండా పగటిపూట విద్యుత్ సరఫరా చేయాలని కూడా ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
రాష్ట్రంలో దాదాపు 1,900 నుంచి 2,000 చిరుతలు
అటవీ శాఖ ప్రకారం, ఒక్క అహల్యానగర్ జిల్లాలోనే దాదాపు 1100 చిరుతలు ఉన్నాయి. ఒక్క రాహురి తాలూకాలోనే దాదాపు 250 చిరుతలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. ప్రతిరోజూ అక్కడక్కడ చిరుతపులి దాడులు జరుగుతుండటంతో, కూలీలు పొలాల్లో పనిచేయడానికి భయపడుతున్నారు. ఫలితంగా వ్యవసాయ పనులు నిలిచిపోయాయి. రైతులు పెద్ద సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు.
