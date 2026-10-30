తల్లిపై చిరుత దాడి- 25 నిమిషాలు పులితో పోరాడిన కుమారుడు!
Leopard Attack On Mother And Son : 25 నిమిషాల పాటు చిరుతతో పోరాడి యువకుడు తన తల్లిని కాపాడాడు. ఈ ఘటనలో తల్లీకుమారులకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యయి.
Published : October 30, 2026 at 8:57 AM IST
Leopard Attack On Women : తల్లికి ఆపద ఎదురైతే ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా అండగా నిలిచాడు ఓ కుమారుడు. తల్లిపై చిరుతపులి దాడి చేయడంతో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా దానితో పోరాడి ఆమెను కాపాడాడు. 25 - 30 నిమిషాల పాటు చిరుతతో పోరాడి తల్లిని దాని బారి నుంచి విడిపించాడు. ఈ క్రమంలో తల్లీకొడుకులిద్దరూ గాయపడ్డారు. మధ్యప్రదేశ్లోని ఛింద్వాడా జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది. తల్లిని కాపాడేందుకు కుమారుడు చూపిన ధైర్యసాహసాలను స్థానికులు ప్రశంసిస్తున్నారు.
అసలు ఏం జరిగిందంటే
ఛింద్వాడా జిల్లాలోని సాంవరీ అటవీ ప్రాంతం పరిధిలో ఉన్న ముజావర్ మాల్లో సనోజ్ తన కుటుంబంతో కలిసి నివసిస్తున్నాడు. అతడి వయసు 32 ఏళ్లు. బుధవారం సాయంత్రం అతడి తల్లి గీతా (50) అడవిలో మేకలను మేపుకుని ఇంటికి తిరిగొచ్చింది. అనంతరం ఇంటికి సుమారు 100 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న మేకల షెడ్డు వద్ద వాటిని కట్టేందుకు వెళ్లింది. ఆ సమయంలో అకస్మాత్తుగా అక్కడికి వచ్చిన చిరుతపులి ఆమెపై దాడి చేసింది. దీంతో గీతా గట్టిగా కేకలు వేసింది.
తల్లి అరుపులు విన్న సనోజ్ వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నాడు. చిరుతపులి దాడి చేస్తున్నప్పటికీ తన ప్రాణాల గురించి ఆలోచించకుండా దానిని ఎదుర్కొన్నాడు. తల్లిని దాని పట్టు నుంచి విడిపించేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలో దాదాపు అరగంట పాటు చిరుతతో పోరాడాడు. చిరుతపులి సనోజ్పై కూడా దాడికి ప్రయత్నించింది. అయినప్పటికీ అతడు వెనక్కి తగ్గకుండా తల్లిని కాపాడేందుకు పోరాటం కొనసాగించాడు. చివరకు ఆ చిరుత అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతూ ఒక మేకను పట్టుకుని అడవిలోకి పారిపోయింది. ఈ ఘటనలో గీతాతో పాటు సనోజ్ కూడా గాయపడ్డాడు.
ఈ ఘటన గురించి గీతా మాట్లాడుతూ, బుధవారం సాయంత్రం మేకల షెడ్డు వద్దకు వెళ్లినప్పుడు చిరుతపులి తనపై దాడి చేసిందని చెప్పారు. ఇంటికి సుమారు 100 మీటర్ల దూరంలో ఈ ఘటన జరిగిందని వివరించారు. చిరుత దాడితో భయపడి గట్టిగా కేకలు వేయగా, తన కుమారుడు సనోజ్ వెంటనే అక్కడికి వచ్చి దానిని ఎదుర్కొన్నాడని తెలిపారు. దాదాపు అరగంట పాటు చిరుతతో పోరాడిన అనంతరం అది ఒక మేకను పట్టుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయిందని వెల్లడించారు.
బాధితులకు అటవీ శాఖ భరోసా
ఘటన అనంతరం గీతా రెండో కుమారుడు వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించాడని అధికారులు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న అటవీ శాఖ బృందం వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుందని అన్నారు. అయితే అప్పటికే చిరుతపులి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయిందని చెప్పారు. గాయపడిన గీతా, సనోజ్లను చికిత్స నిమిత్తం జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం వారిద్దరూ అక్కడే చికిత్స పొందుతున్నారని అన్నారు.
"గీతా మేకలను కట్టేందుకు వెళ్లిన సమయంలో చిరుతపులి దాడి చేసింది. ఈ ఘటనలో తల్లీకుమారులిద్దరూ గాయపడ్డారు. అలాగే రెండు మేకలు కూడా గాయపడ్డాయి. మరో మేకను చిరుత ఎత్తుకెళ్లింది. సమాచారం అందుకుని, మేము అక్కడికి చేరుకునేలోపే చిరుత అడవిలోకి వెళ్లిపోయింది. బాధితులకు తక్షణ ఆర్థిక సహాయం అందించాం. గీతా, సనోజ్ చికిత్సకు అయ్యే ఖర్చులన్నింటినీ అటవీ శాఖ భరిస్తుంది. అలాగే చిరుత దాడిలో మృతి చెందిన మేకకు సంబంధించి పంచాయతీ ఆమోదంతో నష్టపరిహారం అందజేస్తాం"
- హిమాన్షు విశ్వకర్మ,సాంవరీ రేంజ్ అధికారి
తల్లిపై చిరుత దాడి చేసిన సమయంలో తన ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా సనోజ్ ఎదుర్కొన్న తీరు స్థానికులను ఆకట్టుకుంది. ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లోనూ వెనక్కి తగ్గకుండా తల్లిని కాపాడిన అతడి ధైర్యసాహసాలపై ప్రశంసలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
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