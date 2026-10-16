'లద్దాఖ్ను మీ దేశంలో భాగమని ఎలా అంటారు?'- చైనా వ్యాఖ్యలపై లేహ్ అపెక్స్ బాడీ ఫైర్
పశ్చిమ లద్దాఖ్ ఎప్పటి నుంచో చైనాలో భాగమంటూ చైనా విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి చేసిన వ్యాఖ్యలను లేహ్ అపెక్స్ బాడీ తీవ్రంగా ఖండించింది. లద్దాఖ్ చరిత్రలో ఎప్పుడూ చైనాలో భాగంగా లేదని స్పష్టం చేసింది.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
Published : October 16, 2026 at 8:28 AM IST
Ladakh India China Dispute : లద్దాఖ్ తమ భూభాగంలో భాగమంటూ చైనా చేస్తున్న వాదనలపై అక్కడి ప్రజా సంఘాలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. పశ్చిమ లద్దాఖ్ ఎప్పటి నుంచో చైనాలో భాగమని చైనా విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలను లేహ్ అపెక్స్ బాడీ (ఎల్ఏబీ) తీవ్రంగా ఖండించింది. లడఖ్ చరిత్రను పరిశీలిస్తే ఆ ప్రాంతం ఎప్పుడూ చైనాలో భాగంగా లేదని స్పష్టం చేసింది. చైనా వ్యాఖ్యలను కేంద్ర ప్రభుత్వం గట్టిగా ఖండించాలని, వాటిని వెనక్కి తీసుకునేలా ఒత్తిడి చేయాలని కోరింది.