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'లద్దాఖ్​ను మీ దేశంలో భాగమని ఎలా అంటారు?'- చైనా వ్యాఖ్యలపై లేహ్ అపెక్స్ బాడీ ఫైర్

పశ్చిమ లద్దాఖ్​​ ఎప్పటి నుంచో చైనాలో భాగమంటూ చైనా విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి చేసిన వ్యాఖ్యలను లేహ్ అపెక్స్ బాడీ తీవ్రంగా ఖండించింది. లద్దాఖ్​ చరిత్రలో ఎప్పుడూ చైనాలో భాగంగా లేదని స్పష్టం చేసింది.

Ladakh India China Dispute
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 16, 2026 at 8:28 AM IST

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Ladakh India China Dispute : లద్దాఖ్​ తమ భూభాగంలో భాగమంటూ చైనా చేస్తున్న వాదనలపై అక్కడి ప్రజా సంఘాలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. పశ్చిమ లద్దాఖ్​ ఎప్పటి నుంచో చైనాలో భాగమని చైనా విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలను లేహ్ అపెక్స్ బాడీ (ఎల్ఏబీ) తీవ్రంగా ఖండించింది. లడఖ్ చరిత్రను పరిశీలిస్తే ఆ ప్రాంతం ఎప్పుడూ చైనాలో భాగంగా లేదని స్పష్టం చేసింది. చైనా వ్యాఖ్యలను కేంద్ర ప్రభుత్వం గట్టిగా ఖండించాలని, వాటిని వెనక్కి తీసుకునేలా ఒత్తిడి చేయాలని కోరింది.

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