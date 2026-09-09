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'భారత్ నాకు తీవ్ర అన్యాయం చేసింది- ఇంకా మోసగాడిగానే ఎందుకు చూస్తున్నారు?'- విజయ్‌ మాల్యా సంచలన వ్యాఖ్యలు

భారత ప్రభుత్వం తనకు తీవ్ర అన్యాయం చేసిందన్న విజయ్‌ మాల్యా- బ్యాంకులకు రూ.14,131.60 కోట్ల రికవరీ జరిగిందని వెల్లడి- ఐదేళ్లు గడిచినా తనను మోసగాడిగానే పరిగణిస్తున్నారని ఆరోపణ

Vijay Mallya On Indian Govt
విజయ్‌ మాల్యా (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2026 at 10:08 AM IST

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Vijay Mallya On Indian Govt : బ్యాంకు రుణాల ఎగవేత కేసులో భారత్‌ నుంచి పారిపోయిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త విజయ్‌ మాల్యా మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత ప్రభుత్వం తనకు తీవ్ర అన్యాయం చేసిందని ఎక్స్‌ వేదికగా ఆరోపించారు. తాను నిర్దోషినని పేర్కొంటూనే, చట్టపరమైన కారణాల వల్ల తాను యూకే విడిచి వెళ్లలేకపోతున్నానని చెప్పారు. బాంబే హైకోర్టులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ED) దాఖలు చేసిన అఫిడవిట్‌ను ప్రస్తావిస్తూ మాల్యా పలు ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. అఫిడవిట్‌లోని 7వ పేరాలో కోర్టు ద్వారా నిర్ధరించిన రుణం గురించి ప్రస్తావించగా, 17వ పేరాలో 2021 నాటికి రూ.14,131.60 కోట్లు రికవరీ అయినట్లు పేర్కొన్నారని తెలిపారు. అయినప్పటికీ ఐదేళ్లు గడిచినా తనను ఇప్పటికీ బ్యాంకులను మోసం చేసిన వ్యక్తిగానే చూస్తున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

"న్యాయమైన, సరైన అకౌంటింగ్‌ విధానాన్ని విశ్వసించే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ గణాంకాలను గమనించాలి. మీడియా నన్ను తీవ్రంగా విమర్శించడం, ఒక జర్నలిస్ట్‌ తన కథనం ప్రారంభంలోనే నన్ను మోసగాడిగా పేర్కొనడం సరైనదేనా? నా డబ్బు నాకు ఎప్పుడు తిరిగి వస్తుందో ఎందుకు అడగకూడదు?"
- విజయ్‌ మాల్యా , వ్యాపారవేత్త

TAGGED:

VIJAY MALLYA CLAIMS INNOCENCE
VIJAY MALLYA ON INDIAN GOVT

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