పసుపు సాగు కోసం కార్పొరేట్ జాబ్కు గుడ్బై - రూ.10 వేల పెట్టుబడితో ఏడాదికి రూ.15 లక్షల టర్నోవర్!
Turmeric Cultivation in Haryana: కార్పొరేట్ ఉద్యోగాన్ని వదిలి సేంద్రీయ పసుపు సాగు చేపట్టారు ఓ యువరైతు. ఈ వ్యవసాయం ద్వారా ఏటా సుమారు రూ. 15 లక్షల టర్నోవర్ సాధించి ఔరా అనిపించారు.
Published : November 22, 2026 at 11:43 AM IST
నేటి డిజిటల్ యుగంలో మెరుగైన భవిష్యత్తు, అధిక వేతనం కోసం చాలా మంది యువత నగరాల బాట పడుతున్నారు. అయితే హరియాణాలోని కురుక్షేత్ర జిల్లాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి మాత్రం అలా కాదు. నెలకు రూ.40 వేలు జీతం వచ్చే కార్పొరేట్ ఉద్యోగాన్ని వదిలి వ్యవసాయంలోకి దిగారు. సంప్రదాయ వ్యవసాయానికి భిన్నంగా ఆధునిక పద్ధతుల్లో సేంద్రీయ పసుపు సాగును చేపట్టి సక్సెస్ అయ్యారు. కేవలం పావు ఎకరంలో రూ.10,000 పెట్టుబడితో మొదలైన ఆయన వ్యవసాయ ప్రస్థానం, నేడు ఏడు ఎకరాలకు విస్తరించింది. ప్రస్తుతం జితేంద్ర ఏడు రకాల పసుపు ఆధారిత ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారు. వాటిని ప్రపంచంలోని 7–8 దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తూ, ఏటా రూ.14 లక్షలు-రూ.15 లక్షల టర్నోవర్ను సాధిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దేశంలోని యువతకు, రైతులకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారు.
కొవిడ్ సమయంలో ఆలోచన
తన వ్యవసాయ విజయ ప్రస్థానాన్ని యువరైతు జితేంద్ర సింగ్ ఈటీవీ భారత్కు వివరించారు. తాను అగ్రికల్చర్లో డిప్లొమా, మార్కెటింగ్లో ఎంబీఏ పూర్తి చేశానని చెప్పారు. 11 ఏళ్ల వృత్తిపరమైన అనుభవం కూడా ఉందని తెలిపారు. కొవిడ్ సమయం(2020)లో ఉద్యోగానికి గుడ్బై చెప్పి సొంతూరికి వచ్చేశానని అన్నారు. కొవిడ్ మహమ్మారి విజృంభణ వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాలతో పోలిస్తే పట్టణ ప్రాంతాల్లో మరణాల రేటు ఎక్కువగా ఉండటాన్ని గమనించానని వెల్లడించారు. ఆ సంక్షోభ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తి ఆవశ్యకతను గ్రహించానని పేర్కొన్నారు. రోగనిరోధక శక్తి మెండుగా ఉన్నవారు కొవిడ్ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలిగారని గుర్తు చేసుకున్నారు.
కుటుంబ సభ్యులు వద్దని వారించినా!
'కొవిడ్ సమయంలో ప్రజలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి పసుపు కలిపిన వేడి నీరు, పాలు తాగేవారు. అప్పుడే పసుపు సాగు, ప్రాసెసింగ్ను ఒక క్రమబద్ధమైన వ్యాపారంగా ఎందుకు మార్చకూడదని నాకు ఆలోచన వచ్చింది. ఉద్యోగాన్ని వదిలి వ్యవసాయం చేయాలని చాలా ధైర్యమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాను. నెలకు రూ.40,000 సంపాదిస్తున్న ఉద్యోగాన్ని వదిలేస్తున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులకు, గ్రామస్థులకు చెప్పాను. దీంతో వారు నా నిర్ణయాన్ని తప్పుపట్టారు. స్థిరమైన ఉద్యోగాన్ని వదిలి వ్యవసాయం చేయడం నష్టదాయకమని, ఎందుకంటే సంప్రదాయ వ్యవసాయం ఇప్పుడు పెద్దగా ఆర్థిక ప్రయోజనాలను అందించడం లేదని హెచ్చరించారు' అని జితేంద్ర సింగ్ తెలిపారు.
పట్టుదలతో ముందుకు సాగి విజయం
ఉద్యోగాన్ని వదిలి సాగులోకి వస్తానంటే జితేంద్ర కుటుంబ సభ్యులు ముందుగా ఒప్పుకోలేదు. అంతేకాకుండా తీవ్ర అసంతృప్తికి లోనయ్యారు. ఉద్యోగం వదిలేసిన తర్వాత మొదటి రెండేళ్లు జితేంద్రకు అత్యంత గడ్డు కాలం నడిచింది. ఆర్థిక ఒత్తిడిని, సమాజం నుంచి ఎదురైన విమర్శలను తట్టుకోవడం చాలా సవాల్గా మారింది. అయినప్పటికీ, జితేంద్ర వెనకడుగు వేయలేదు. తనకున్న మార్కెటింగ్ పరిజ్ఞానం, వ్యవసాయ అవగాహనతో తన లక్ష్యం వైపునకు మొండిగా ముందుకు సాగారు. ముడి పసుపును నేరుగా అమ్మే బదులు దానిని ప్రాసెస్ చేసి, స్వచ్ఛమైన తుది ఉత్పత్తిని నేరుగా వినియోగదారులకు అందించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. పంజాబ్లోని లూధియానాలో ఉన్న వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో పసుపు శాస్త్రీయ సాగుపై శిక్షణ పొందారు. ఆ తర్వాత దేశంలోని మరికొన్ని ప్రతిష్టాత్మక వ్యవసాయ సంస్థల నుంచి పసుపు ప్రాసెసింగ్, ప్యాకేజింగ్, మార్కెటింగ్కు సంబంధించిన మెలకువలను నేర్చుకున్నారు. ఈ శిక్షణ అనంతరం 2020లో తన పావు ఎకరం భూమిలో పసుపు సాగును ప్రారంభించారు.
ఎటువంటి రసాయన ఎరువులు, పురుగుమందులను ఉపయోగించకుండా పూర్తిగా సేంద్రీయ పద్ధతిలో పసుపు సాగును చేశారు. పంట నాణ్యతను, దిగుబడిని పెంచేందుకు ఒక వినూత్న పద్ధతిని ఎంచుకున్నారు. అదే పసుపు పంటపై పాలను పిచికారీ చేయడం. సేంద్రీయ పద్ధతిలో పసుపు సాగు చేస్తూ ఆయన ఎకరాకు 60-150 క్వింటాళ్ల వరకు పసుపు దిగుబడిని సాధిస్తున్నారు. జితేంద్ర పొలంలో పండే పసుపు ఆధారిత ఉత్పత్తులు దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకే కాకుండా ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, అమెరికా, స్పెయిన్, కువైట్, న్యూజిలాండ్ దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. జితేంద్ర పసుపు ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో 8-10 మంది స్థానికులకు శాశ్వత ఉపాధి లభించింది.
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