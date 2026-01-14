ETV Bharat / bharat

ఇరాన్‌ అల్లర్లు- అడ్వైజరీ జారీ చేసిన భారత విదేశాంగ శాఖ

ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న రవాణా మార్గాల ద్వారా ఇరాన్‌ను వీడాలని సూచన

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 14, 2026 at 4:53 PM IST

Leave Iran India Citizens Amid : ఇరాన్‌లో చెలరేగిన అల్లర్లు తీవ్రరూపం దాల్చడంతో భారత్‌ అప్రమత్తమైంది. ఇరాన్‌లో నివసిస్తున్న భారతీయులు వెంటనే ఆ దేశాన్ని విడిచి తిరిగి స్వదేశానికి రావాలని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు భారత విదేశాంగ శాఖ అత్యవసర అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. తాజా పరిణామాల దృష్ట్యా ఇరాన్‌కు ప్రయాణాలు మానుకోవాలని సూచించింది. భారత పౌరులు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న రవాణా మార్గాల ద్వారా ఇరాన్‌ను వీడాలని పేర్కొంది. ప్రయాణానికి అవసరమైన పాస్‌పోర్ట్‌, ఐడీ కార్డు, ఇతర ఇమ్మిగ్రేషన్ పత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని తెలిపింది.

ఇరాన్‌లో ఉన్న భారత పౌరులు, భారత సంతతికి చెందిన వారు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వెల్లడించింది. నిరసన ప్రదర్శనలు జరిగే ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలని తెలిపింది. ఎలాంటి సహాయం కావాలన్న టెహ్రాన్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలని భారత విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఇరాన్‌లో చెలరేగిన ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారడంతో ఈ నెల 5న భారత విదేశాంగశాఖ మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. అయితే పరిస్థితులు చేయి దాటిపోతుండటంతో అక్కడ నివసిస్తున్న భారతీయులకు విదేశాంగ శాఖ మరోసారి అడ్వైజరీ జారీ చేసింది.

IRAN PROTEST
INDIA TO CITIZENS AMID
