వ్యర్థ టమాటాలతో 'లెదర్' బ్యాగులు, చెప్పులు తయారీ- 22 ఏళ్లకే స్టార్టప్ పెట్టిన యువకుడు- ఏటా రూ. 2 కోట్ల ఆదాయం!
Leather Made from Waste Tomatoes : ప్రీతేష్ మిస్త్రీ అనే యువకుడు వ్యర్థ టమాటాలతో బ్యాగులు, పర్సులు, వ్యాలెట్లు తయారు చేస్తున్నారు. 22 ఏళ్ల వయసులోనే స్టార్టప్ ప్రారంభించి ఏటా కోట్లల్లో ఆర్జిస్తున్నాడు.
Published : November 5, 2026 at 7:38 PM IST
సాధారణంగా రైతులు పండించిన టమాటాల్లో కొన్ని నాణ్యత సరిగా లేకపోవడం, మచ్చలు ఉండటం, లేదా కుళ్లిపోవడం వల్ల మార్కెట్లో అమ్ముడుపోవు. అలాంటి టమాటాలను రైతులు లేదా వ్యాపారులైనా పారబోస్తుంటారు. కానీ ఒక యువకుడు మాత్రం కొత్తగా ఆలోచించాడు. అదే పాడైపోయిన టమాటా వ్యర్థాలను విలువైన ఉత్పత్తులుగా మారుస్తున్నారు. తన బుర్రకు పదునుపెట్టి సరికొత్త ఆలోచనతో టమాటాలతోనే లెదర్ (తోలు) తయారు చేస్తూ వినూత్న వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ లెదర్తోనే బ్యాగులు, పర్సులు, వ్యాలెట్లు వంటి ఫ్యాషన్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తున్నారు. ఆయనే మహారాష్ట్ర వసాయి ప్రాంతానికి చెందిన 28 ఏళ్ల యువ పారిశ్రామిక వేత్త ప్రీతేష్ మిస్త్రీ.
ప్రీతేష్ ముంబయిలోని ఒక కాలేజీలో బయోటెక్నాలజీ చదువుతున్న సమయంలోనే లెదర్ ప్రాసెసింగ్ శిక్షణలో చేరారు. ఆ సమయంలో నాసిక్ ప్రాంతంలోని వ్యవసాయ క్షేత్రాలను సందర్శించినప్పుడు పెద్ద మొత్తంలో టమాటాలు వృథా అవుతుండటాన్ని గమనించారు. మచ్చలు ఉండటమో, ఆకారం సరిగా లేకపోవడమో లేదా అతిగా పండటం వల్లనో రైతులు వాటిని పారవేస్తున్నారని తెలుసుకున్నారు. ఇదే సమయంలో జంతువుల చర్మంతో లెదర్ తయారీ ప్రక్రియ పర్యావరణానికి హానీ కలిగిస్తుందని కూడా ఆయనకు తెలుసు. దీనినే చక్కటి వ్యాపారంగా మలచాలనే ఆలోచన వచ్చింది.
ఒకవైపు వ్యవసాయ వ్యర్థాలు వృథా అవుతుండటం, మరోవైపు జంతువుల చర్మంపై ఆధారపడే లెదర్ పరిశ్రమకు ప్రత్యామ్నాయం అవసరం అని భావించి సరికొత్త ప్రయోగానికి పూనుకున్నారు. రెండు సమస్యలకు ఒకేసారి పరిష్కారం చూపాలన్న ఉద్దేశంతో టమాటాలతో లెదర్ తయారీపై ప్రయోగాలు చేసి చివరికి విజయం సాధించారు. అలా బయో లెదర్ వ్యాపారం ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం ప్రీతేష్ వయసు 28 ఏళ్లు కాగా తను 22 ఏళ్ల వయసులోనే ఈ స్టార్టప్ లాంఛ్ చేయడం విశేషం. చిన్న వయసులోనే ఈ వ్యాపారం మొదలుపెట్టడంతో మొదట్లో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయని, తమను జనం నమ్మలేదని ప్రీతేష్ చెబుతున్నారు. క్రమక్రమంగా తమ ఉత్పత్తుల నాణ్యత, పనితీరుతో వినియోగదారుల విశ్వాసం సంపాదించినట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఈ స్టార్టప్ ద్వారా ఏటా రూ. 2 కోట్ల వరకు ఆదాయం వస్తుందని వెల్లడించారు.
టమాటాలతో లెదర్ తయారీ ఎలా?
ఇక్కడ ముందుగా రైతులు లేదా వ్యాపారుల నుంచి మార్కెట్లో అమ్ముడుపోని టమాటాలను కొనుగోలు చేస్తారు. ఇవి పూర్తిగా కుళ్లిపోయిన స్థితిలో మాత్రం ఉండవు. కేవలం విక్రయానికి అనువుగా లేని కాస్త పాడైపోయిన టమాటాలను సేకరిస్తారు. వాటిని ఎండబెట్టి దానిని పొడిగా చేస్తారు. తర్వాత ఆ పొడిలో బయో బైండర్, బయో ఫిల్లర్ కలుపుతారు. ఆ మిశ్రమాన్ని కాటన్ ఫైబర్తో ప్రాసెసింగ్ చేసి, చివరగా ఫినిషింగ్ కోటింగ్ ఇస్తారు. ఈ ప్రక్రియతో లెదర్ లాంటి పదార్థం రెడీ అవుతుంది. ప్రస్తుతం లెదర్ తయారీ కోసం ప్రతి నెలా 2 నుంచి 5 టన్నుల టమాటాలను వినియోగిస్తున్నారు. నాసిక్తో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మదనపల్లె రైతుల నుంచి టమాటాలను సేకరిస్తున్నారు. వాటిని సూరత్లోని తమ ఫ్యాక్టరీకి తరలించి లెదర్గా మారుస్తున్నారు.
ప్రీతేష్ చెప్పిన వివరాల ప్రకారం- టమాటాలతో తయారు చేసిన లెదర్ ధర చదరపు అడుగుకు రూ. 60 గా ఉంది. అదే జంతువుల చర్మంతో తయారు చేసే లెదర్ ధర చదరపు అడుగుకు రూ. 80 గా ఉంది. అయితే రెండు రకాల లెదర్ మధ్య నాణ్యత, వినియోగం విషయంలో పెద్ద తేడా లేదని ఆయన చెబుతున్నారు. ఈ టమాటా లెదర్తో బ్యాగులు, వ్యాలెట్లు, పర్సులు ఇంకా ఎన్నో ఉత్పత్తులు రూపొందిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఈ ప్రొడక్ట్స్ 100 శాతం బయోడీగ్రేడబుల్ అని, జంతువులకు హాని చేయదని వివరించారు. ఈ వ్యాపారం వల్ల పర్యావరణానికి మేలు జరగడంతో పాటు రైతులకు కూడా ప్రయోజనం దక్కుతోందని ప్రీతేష్ తెలిపారు. మార్కెట్లో అమ్ముడుపోని టమాటాలను తాము కొనుగోలు చేయడం ద్వారా రైతులకు అదనపు ఆదాయం లభిస్తోందని చెప్పారు. ఇటీవల మామిడి పండ్లతో కూడా లెదర్ తయారు చేయడం ప్రారంభించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. చిన్న వయసులోనే వచ్చిన ఈ ఆలోచన ఇప్పుడు ఏటా కోట్లు తెచ్చిపెడుతుండటమే కాకుండా రైతులకు కూడా అదనపు ఆదాయాన్ని అందిస్తోంది.
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