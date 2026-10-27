'సత్యం శివం సుందరం'- సేవ్ ఓట్ ర్యాలీ వేళ రాహుల్ గాంధీ ఆసక్తికర పోస్ట్
నవంబర్ 1న దిల్లీలోని జరగనున్న 'సేవ్ ద ఓట్' ర్యాలీ నేపథ్యంలో రాహుల్ గాంధీ శివుడికి ప్రతీకగా ఉన్న మూడు అడ్డగీతల విభూది, నిలువుగా ఉన్న ఎర్రటి కుంకుమ రేఖతో కూడిన చిత్రాన్ని పంచుకున్నారు
Published : October 27, 2026 at 11:39 AM IST
Rahul Gandhi on Delhi Protest : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో చేసిన ఓ పోస్ట్ ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సవరణ అంశంపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంతో వివాదం కొనసాగుతున్న వేళ శివుడికి ప్రతీకగా ఉన్న మూడు అడ్డగీతల విభూది, నిలువుగా ఉన్న ఎర్రటి కుంకుమ రేఖతో కూడిన చిత్రాన్ని ఆయన పంచుకున్నారు. ఇవి శివుని సంకల్పం, జ్ఞానం, క్రియ అనే మూడు శక్తులకు ప్రతీకలని పండితులు చెబుతుంటారు. ఈ పోస్ట్కు సంస్కృతంలో "సత్యం శివం సుందరం" అనే వ్యాఖ్యను జోడించారు. సర్ ప్రక్రియలో భాగంగా CEC జ్ఞానేశ్ కుమార్ తీసుకున్న నిర్ణయాలను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరగనున్న నేపథ్యంలో రాహుల్ చేసిన ఈ పోస్ట్ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
सत्यम् शिवम् सुन्दरम् https://t.co/pIfskmfzAt— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 27, 2026
ప్రభుత్వానికి, ఈసీకి వ్యతిరేకంగా ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ఆందోళనను వర్ణించేందుకు రాహుల్ గాంధీ ఆధ్యాత్మిక పదజాలాన్ని ఉపయోగించారు. తమ పోరాటాన్ని శివుని విశ్వ నృత్యమైన 'తాండవం'తో పోల్చారు. తమ ప్రతిఘటన కొనసాగుతూనే ఉంటుందన్నారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేష్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా జరిగిన నిరసనలను రాహుల్ గాంధీ 'శివ తాండవం'తో పోల్చారు. ఈ ఉద్యమానికి ఎటువంటి ముందస్తు ప్రణాళిక అవసరం లేదని చెప్పారు. ఈ నిరసన ఒక నిర్ణీత ప్రణాళికపై ఆధారపడి లేదని, ఇది వివిధ రూపాల్లో కొనసాగుతుందని పేర్కొన్నారు. "మేము బస్సులో వెళ్లి, అక్కడ కూర్చుని, అరెస్టు కావాలని అనుకున్నాం. కానీ పోలీసులు మమ్మల్ని అనుమతించలేదు, అందుకే మేము ప్రణాళికను మార్చుకున్నాం. ఫలితం ప్రణాళిక వల్ల వచ్చిందా లేక ప్రణాళిక లేకపోవడం వల్ల వచ్చిందా? దీనికి ఎలాంటి ప్రణాళిక అవసరం లేదు. ఈ తాండవం కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇది శివుని తాండవం. ఇందులో ఎవరైనా చేరవచ్చు. ఎవరైతే ఇందులో భాగస్వాములు కావాలనుకుంటారో వారు రావచ్చు" అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. అటు 2024 జూలై 1న లోక్సభలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగంపై ధన్యవాద తీర్మానంపై జరిగిన చర్చ సందర్భంగా కూడా రాహుల్ గాంధీ శివుని ప్రస్తావించారు.
అటు ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా దిల్లీలోని రామ్లీలా మైదానంలో నవంబరు 1న చేపట్టనున్న నిరసనను వాయిదా వేయాలని స్థానిక వ్యాపార వర్గాలు విజ్ఞప్తులపై రాహుల్ స్పందించారు. "దిల్లీలోని ప్రతి వ్యాపారి మాటను వింటున్నాం. వారి సమస్యలను అర్థం చేసుకుంటున్నాం. అయితే మెట్రోలను ప్రభుత్వమే నిలిపివేసింది. రోడ్లనూ మూసివేసింది. దేశ రాజధానిని లాక్డౌన్లో ఉంచింది. ఓట్లనే చోరీ చేస్తే ఇక మీ దుకాణాలు, సేవింగ్స్, పిల్లల భవిష్యత్తు ఏదీ సురక్షితం కాదు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను తొలగించాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో చెప్పండి. అప్పుడు 30 సెకన్లలోనే ఈ నిరసనలన్నీ ఆగిపోతాయి" అని వ్యాపారులను ఉద్దేశించి రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. దీపావళి పండగ నేపథ్యంలో తమ వ్యాపారాలు దెబ్బతింటాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఇటీవల కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీకి లేఖ రాశాయి. ఈ వ్యవహారంపై రాహుల్ ఈ మేరకు స్పందించారు.
మరోవైపు సుప్రీం కోర్టు విచారణకు ముందురోజు ఎన్నికల సంఘం తన నిర్ణయాలను సమర్థించుకుంది. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ ఏకపక్షంగా వ్యవహరించారన్న ఆరోపణలను తోసిపుచ్చింది. సీఈసీ ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఓట్లు తొలగిస్తున్నారన్న వాదనల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని, ముగ్గురు కమిషనర్ల ఏకగ్రీవ ఆమోదంతోనే చట్టప్రకారం నిర్ణయాలు తీసుకున్నామని స్పష్టం చేసింది. సీఈసీ తీరును తప్పుబడుతూ విపక్ష నేతలు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో ఈసీ అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది. కేవలం పత్రికా కథనాల ఆధారంగా వేసిన ఈ పిటిషన్లను కొట్టివేయాలని కోరింది.
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