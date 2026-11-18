భారత్ వ్యతిరేక ప్రచారానికి రాహుల్గాంధీ నాయకత్వం : బీజేపీ
BJP Targets Rahul Gandhi : భారత్ వ్యతిరేక ప్రచారానికి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ నాయకత్వం వహిస్తున్నారని బీజేపీ ఆరోపించింది. కొలంబియా యూనివర్సిటీలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై రాహుల్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మండిపడింది.
Published : November 18, 2026 at 11:54 AM IST
భారత్ వ్యతిరేక ప్రచారానికి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వం వహిస్తున్నారని బీజేపీ ఆరోపించింది. కొలంబియా యూనివర్సిటీలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై రాహుల్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మండిపడింది. ప్రపంచ దేశాలు భారత్ను అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా గుర్తిస్తుంటే, రాహుల్ మాత్రం భారత్పై విష ప్రచారం చేస్తున్నారని బీజేపీ నేత ఆశిష్ ఉషా అగర్వాల్ దుయ్యబట్టారు. IMF, RBI వంటి సంస్థలు ఈ ఏడాది ఆర్థిక సంవత్సరానికి దేశ వృద్ధి రేటును 7 నుంచి 7.1 శాతంగా అంచనా వేశాయని గుర్తుచేశారు. ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితిలోనూ గోల్డ్మన్ శాక్స్ దేశ జీడీపీ వృద్ధిని 6.9 శాతంగా అంచనా వేసిందని ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు. మౌలిక సదుపాయాలు, డిజిటల్ పరివర్తన రంగాల్లో భారత్ దూసుకుపోతుంటే, విదేశీ గడ్డపై రాహుల్ ఎందుకు ప్రతికూల ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆశిష్ ప్రశ్నించారు.