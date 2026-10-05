'చట్టం ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా ఉండాలి- న్యాయంలో మానవీయ కోణం కీలకం'- సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు
న్యాయవ్యవస్థ పనితీరుపై సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు- చట్టం అందరికీ అర్థమయ్యేలా ఉండాలని, న్యాయంలో కరుణ కీలకం అని స్పష్టం- ముగ్గురు హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్లను సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తులుగా నియమించిన కేంద్రం
Published : October 5, 2026 at 10:30 PM IST
CJI Surya Kant on Law : న్యాయవ్యవస్థ పనితీరులో కరుణ, మానవత్వాల పాత్రను నొక్కి చెబుతూ భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. చట్టం ప్రాథమిక బాధ్యత అది ఎవరిని పాలిస్తుందో ఆ ప్రజలకు సులభంగా అర్థం కావడం, అలానే ప్రజలను ఆ చట్టం కూడా అర్థం చేసుకోవడమేనని వ్యాఖ్యానించారు. ఇక్కడ చట్టం అనేది ప్రజల కష్టాలను, వారి పరిస్థితులను కూడా అర్థం చేసుకోవాలని ఉద్దేశం వచ్చేలా మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా కోర్టు తీర్పులలో మానవీయ కోణానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అన్నారు. ప్రొఫెసర్ (డాక్టర్) ఎన్ ఆర్ మాధవ్ మీనన్ జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన మెమోరియల్ లెక్చర్ (స్మారక ఉపన్యాసం) కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. న్యాయమూర్తులు తీర్పులు ఇచ్చే సమయంలో కేసు వెనుక ఉన్న పూర్తి మానవీయ కోణాల్ని కూడా చూడాలని సూచించారు.
'మొదట తీర్పులు ఇచ్చేటప్పుడు కరుణ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. న్యాయ నిర్ణయాలలో కరుణ చూపడం అంటే కేవలం సానుభూతి చూపడమూ, ఉదారతనో కాదు. తీర్పును ఒక వైపునకు మొగ్గు చూపేలా చేసేది అంతకన్నా కాదు. ఒక కేసు వెనుక ఉన్న పూర్తి మానవీయ పరిస్థితుల్ని క్రమశిక్షణతో చూసే నిబద్ధత. న్యాయ నిర్ణయాల్లో కరుణ లేకపోతే చట్టం కేవలం కాగితాల మీద రూల్స్ మాట్లాడే ఒక కఠినమైన వ్యవస్థగా మారిపోతుంది'
- జస్టిస్ సూర్యకాంత్, భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి
న్యాయవ్యవస్థలో కనిపించని బాధితులపై కూడా దృష్టి పెట్టాలని సీజేఐ సూచించారు. లైంగిక హింసకు గురైన వ్యక్తులు, విచారణ ఎదుర్కొంటున్న ఖైదీల కుటుంబాలు, దివ్యాంగులు వంటి వారి పరిస్థితులను కూడా న్యాయ ప్రక్రియలో పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ చెప్పారు. వారి వాదనలు కోర్టు రికార్డులకు చేరకపోయినా వారి ఆవేదనను ఆలకించాల్సిన బాధ్యత న్యాయమూర్తులపై ఉందన్నారు. ఇంకా న్యాయస్థానాల్లో వాదనలు, వెలువడే తీర్పులు పిటిషనర్లకు సులభంగా అర్థమయ్యే భాషలో ఉండాలని ఇంకా పోలీస్ స్టేషన్ల స్థాయిలోనే న్యాయ సహాయం అందాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
సాంకేతికత న్యాయాన్ని వేగవంతం చేయొచ్చు కానీ!
ఇదే కార్యక్రమంలో నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్ కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. న్యాయమూర్తులు నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలి అంతేకానీ న్యాయం విషయంలో ఏమాత్రం ఉదాసీనంగా వ్యవహరించొద్దని అన్నారు. ఇంకా న్యాయ ప్రక్రియలో సాంకేతికత కీలక పాత్ర పోషించగలదని చెప్పిన ఆయన అది ప్రక్రియను వేగవంతం చేయగలదేమో కానీ న్యాయమైన తీర్పును ఇవ్వలేదని అభిప్రాయపడ్డారు. టెక్నాలజీ మానవీయ కోణంలో ఆలోచించలేదని వ్యాఖ్యానించారు. మానవ మేధస్సును, న్యాయమూర్తి జీవిత కాలంలో సంపాదించిన అనుభవాన్ని సాంకేతికత భర్తీ చేయలేదని స్పష్టం చేశారు. అందుకే న్యాయమూర్తులకు టెక్నాలజీ ఎప్పటికీ ప్రత్యామ్నాయం కాలేదని పేర్కొన్నారు
సుప్రీంకోర్టుకు ముగ్గురు కొత్త న్యాయమూర్తులు
ఇదెలా ఉండగా, కేంద్ర ప్రభుత్వం సోమవారం రోజు దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానమైన సుప్రీంకోర్టులో ముగ్గురు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులను నియమిస్తున్నట్లు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. నియామకాలపై కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్ సోషల్ మీడియా ద్వారా అధికారిక ప్రకటన చేశారు. సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని సుప్రీం కోర్టు కొలిజీయం సెప్టెంబర్ 28న చేసిన సిఫార్సులకు కేంద్రం ఆమోద ముద్ర వేసింది. తాజాగా ముగ్గురు న్యాయమూర్తుల నియామకంతో సుప్రీం కోర్టులో పనిచేస్తున్న న్యాయమూర్తుల సంఖ్య 37కు చేరింది. సుప్రీం కోర్టు మంజూరు చేసిన మొత్తం న్యాయమూర్తుల పోస్టుల సంఖ్య 38 కాగా, ఒక స్థానం ఖాళీగా ఉంది.
- జస్టిస్ సునీతా అగర్వాల్- 1990లో న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించిన ఈమె, 2011లో అలహాబాద్ హైకోర్ట్ జడ్జిగా పదోన్నతి పొందారు. 2023 జులై నుంచి గుజరాత్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈమె నియామకంతో సుప్రీం కోర్టులో మహిళా న్యాయమూర్తుల సంఖ్య మూడుకు చేరింది.
- జస్టిస్ దేవేంద్ర కుమార్ ఉపాధ్యాయ- 2011లో అలహాబాద్ హైకోర్టు జడ్జిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఈయన, అంతకుముందు ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వ చీఫ్ స్టాండింగ్ కౌన్సిల్గా సేవలందించారు. 2023 జులైలో బాంబే హైకోర్టు సీజేగా, తర్వాత 2025 జనవరి నుంచి దిల్లీ హైకోర్టు సీజేగా పనిచేస్తున్నారు.
- జస్టిస్ అపరేష్ కుమార్ సింగ్- దిల్లీ యూనివర్సిటీ నుంచి న్యాయ విద్య పూర్తి చేసి పట్నా, ఝార్ఖండ్ హైకోర్టుల్లో ప్రాక్టీస్ చేశారు. 2012లో తొలిసారి ఝార్ఖండ్ హైకోర్టు అదనపు న్యాయమూర్తిగా నియమితులయ్యారు. రెండేళ్లకు శాశ్వత న్యాయమూర్తి హోదాను పొందారు. 2023 ఏప్రిల్లో త్రిపుర హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా, తర్వాత 2025 జులై నుంచి తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా సేవలందిస్తూ వచ్చారు.
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