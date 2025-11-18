భారత్కు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ తమ్ముడు అన్మోల్- అప్పగించనున్న అమెరికా సర్కార్
హై ప్రొఫైల్ కేసుల్లో నిందితుడైన అన్మోల్ను అమెరికా నుంచి భారత్కు రప్పిస్తున్నట్లు అధికారుల వెల్లడి
Published : November 18, 2025 at 8:45 PM IST
Anmol Bishnoi Deport : భారత్-కెనడాల్లో అనేక హత్యలు, కిడ్నాప్లు, బ్లాక్మెయిల్ల వంటి తీవ్రమైన నేరాలకు పాల్పడుతున్న లారెన్స్ బిష్ణోయ్ ముఠా కీలక సభ్యుడు అన్మోల్ బిష్ణోయ్ను భారత్కు తరలిస్తున్నారు. గ్యాంగ్స్టర్ లారెన్స్ బిష్ణోయ్కు అన్మోల్ బిష్ణోయ్ స్వయానా తమ్ముడు. కాంగ్రెస్ మాజీ MLA బాబా సిద్ధిఖీ హత్య, బాలీవుడ్ నటుడు సల్మాన్ఖాన్ ఇంటిపై కాల్పులతో పాటు అనేక హై ప్రొఫైల్ కేసుల్లో నిందితుడైన అన్మోల్ను అమెరికా నుంచి భారత్కు రప్పిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. భద్రతా, చట్టపరమైన ప్రక్రియల్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత అన్మోల్ బిష్ణోయ్ను భారత దర్యాప్తు సంస్థలకు అప్పగించనున్నట్లు అమెరికా అధికారులు తెలిపారు. అమెరికా హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ విభాగం ఈ మెయిల్ ప్రకారం అతడిని దేశం నుంచి బహిష్కరించినట్లు వెల్లడించింది. బాబా సిద్ధిఖీ కుమారుడు, ఎన్సీపీ ఎమ్మెల్యే జీషన్ సిద్ధిఖీకి ఈ మెయిల్ పంపింది. నవంబర్ 18న అన్మోల్ బిష్ణోయ్ను అధికారికంగా అమెరికా నుంచి బహిష్కరించినట్లు అందులో పేర్కొంది.
జైలు నుంచే గ్యాంగ్ నిర్వహణ!
అంతర్జాతీయంగా వ్యవస్థీకృత నేరాలకు పాల్పడుతున్న బిష్ణోయ్ ముఠాను అణచివేసే దిశగా ఈ పరిణామం కీలక పురోగతి అని చెబుతున్నారు. భారత్లో అతడిపై ఉన్న కేసులన్నింటిని విచారించేందుకు పోలీసులు సిద్ధమయ్యారు. ఇప్పటికే అతడి సోదరుడు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గుజరాత్లోని సబర్మతి జైలులో ఉంచారు. అక్కడి నుంచి కూడా గ్యాంగ్ను లారెన్స్ నడిపిస్తున్నాడని సమాచారం. భారత్ సహా విదేశాల్లో హత్యలు, దోపిడీ, ఆయుధాలు, డ్రగ్స్ రవాణా వంటి నేర కార్యకలాపాలతో లారెన్స్ బిష్ణోయ్, అతడి ముఠా పేరుగాంచింది.
కాగా, ఇప్పటికే అన్మోల్ బిష్ణోయ్పై జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (NIA) రూ.10 లక్షల రివార్డు ప్రకటించింది. 2022లో నమోదైన రెండు కేసుల్లో అతడు అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. అంతేగాకుండా బాబా సిద్ధిఖీ హత్యకు ముందు సైతం షూటర్లతో అన్మోల్ చాటింగ్ చేసినట్లు ముంబయి పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 14న సల్మాన్ఖాన్ ఇంటివద్ద కాల్పుల ఘటనకు బాధ్యత వహిస్తూ అన్మోల్ సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు పెట్టాడు.
ఉగ్రవాద సంస్థల జాబితాలోకి బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్
అంతకుముందు ఇటీవలె భయం, భయానక వాతావరణం సృష్టిస్తోందంటూ లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ను ఉగ్రవాద సంస్థల జాబితాలో చేర్చింది కెనడా ప్రభుత్వం. తమ దేశంలో హింస, ఉగ్రవాద చర్యలకు స్థానం లేదని కెనడా ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా నిర్దిష్ట వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని భయం, బెదిరింపు వాతావరణాన్ని సృష్టించే కార్యకలాపాలకు తమ దేశంలో చోటులేదని పేర్కొంది. భారత జాతీయ భద్రతా సలహాదారు(ఎన్ఎస్ఏ) అజీత్ డోభాల్ ఇటీవల కెనడా ఎన్ఎస్ఏ నథాలీ డ్రౌయిన్తో విస్తృత సంప్రదింపులు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్పై కెనడా ఉగ్రముద్ర వేశారు. అయితే ఈ నిర్ణయంతో కెనడాలోని బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్కు చెందిన ఆస్తులు, వాహనాలు, స్థలాలను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఉగ్రవాద కార్యక్రమాలకు నిధుల సేకరణ, వివిధ నేరాలకు సంబంధించిన కేసుల్లో బిష్ణోయ్ ముఠా సభ్యులను విచారణతో పాటు ముఠా సభ్యులపై ఆ దేశ పోలీసులు నిఘా ఉంచనున్నారు.