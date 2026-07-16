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నీట్‌ పేపర్ లీక్‌- రూ.5లక్షలకు కెమిస్ట్రీ ప్రశ్నలు కొన్న కోచింగ్ సెంటర్ యజమాని

నీట్‌ పేపర్ లీక్‌ కేసులో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి- ఎన్‌టీఏ ప్రశ్నాపత్రాల రూపకర్త నుంచి కెమిస్ట్రీ ప్రశ్నలు తెప్పించుకున్నట్లు ఆరోపణలు- అసలు ప్రశ్నపత్రంతో సరిపోలిన 111 ప్రశ్నలు

Neet Paper Leak CBI Arrest
Representational image (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 16, 2026 at 10:56 AM IST

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Neet Paper Leak CBI Arrest : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన వైద్య విద్యా ప్రవేశ పరీక్ష-నీట్ ప్రశ్నపత్రం బహిర్గతం కేసులో సీబీఐ దర్యాప్తును వేగవంతం చేసింది. మహారాష్ట్రలోని లాతూర్​కు చెందిన కోచింగ్ సెంటర్ యజమాని శివరాజ్ రఘునాథ్ మోటేగావ్ కర్​ను అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. ఎన్​టీఏ ప్యానెల్ సభ్యుడైన పీవీ కులకర్ణికి రూ.5 లక్షల రూపాయలు చెల్లించి, రసాయన శాస్త్రం ప్రశ్నలను శివరాజ్ ముందుగానే సంపాదించినట్లు ప్రత్యేక న్యాయస్థానానికి దర్యాప్తు సంస్థ తెలిపింది. కులకర్ణి నిర్వహిస్తున్న ట్యూషన్ తరగతులకు నిందితుడు శివరాజ్ కుమారుడు హాజరయ్యేవాడని, అక్కడే ఈ ప్రశ్నలను చేరవేశారని అధికారులు వివరించారు. శివరాజ్ ఫోన్​లో కెమిస్ట్రీకి చెందిన 132 ప్రశ్నలు ఉన్న 36 చిత్రాలను గుర్తించారు. అందులోని 111 ప్రశ్నలు లీకైన ప్రశ్నాపత్రంతో సరిపోలినట్లు పేర్కొన్నారు. నిందితుడు శివరాజ్ ఇచ్చిన రూ.5 లక్షల నగదును సహ నిందితుల నుంచి అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నీట్ పేపర్ లీక్ కేసులో ఇప్పటివరకు 13 మందిని సీబీఐ అరెస్ట్ చేసింది.

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NEET PAPER LEAK ARREST
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NEET PAPER LEAK CBI ARREST

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