అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ- తమిళనాట శశికళ కొత్త పార్టీ- జెండా ఆవిష్కరణ
త్వరలో కొత్త పార్టీ పెట్టనున్నట్లు వెల్లడించిన శశికళ- అన్నాదురై, ఎంజీఆర్, జయలలిత మార్గంలో పయనిస్తానని వెల్లడి
Published : February 24, 2026 at 10:04 PM IST
Sasikala New Political Party : అన్నాడీఎంకే బహిష్కృత నేత, మాజీ సీఎం దివంగత జయలలిత సన్నిహితురాలు వీకే శశికళ మంగళవారం కీలక ప్రకటన చేశారు. త్వరలో తాను కొత్త పార్టీని స్థాపించనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. జయలలిత జయంతి సందర్భంగా రామనాథపురంలో ఏర్పాటు చేసిన ఓ కార్యక్రమంలో, తమ నూతన పార్టీకి సంబంధించిన జెండాను ఆవిష్కరించారు. అన్నాదురై, ఎంజీఆర్, జయలలిత చూపిన మార్గంలో తమ పార్టీ పయనిస్తుందని ఆమె చెప్పారు. పేదలు, అణగారిన వర్గాలు, సామాన్య ప్రజల కోసమే తమ పార్టీ పనిచేస్తుందన్నారు. ఈ సందర్భంగా జయలలిత మరణాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆమె తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. త్వరలో తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతున్న వేళ ఆమె కొత్త కుంపటి పెట్టుకోవడం గమనార్హం.