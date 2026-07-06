పహల్గాం ఉగ్రదాడి ఛార్జిషీట్లో లష్కర్ ఎ తొయిబా చీఫ్ పేరు- హఫీజ్ను నిందితుడిగా చేర్చిన NIA
లష్కర్ ఎ తొయిబా చీఫ్ హఫీజ్ పేరును ఛార్జిషీట్లో చేర్చిన ఎన్ఐఏ- పహల్గాం ఉగ్రదాడి కేసు అనుబంధ ఛార్జిషీట్లో హఫీజ్ పేరును చేర్చిన ఎన్ఐఏ
Published : July 6, 2026 at 2:38 PM IST
Pahalgam Attack NIA Chargesheet : జమ్మూకశ్మీర్లోని పహల్గామ్లో గతేడాది జరిగిన ఉగ్రదాడి కేసులో జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ N.I.A కీలక అడుగు వేసింది. నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థ లష్కరే తోయిబా చీఫ్, మోస్ట్ వాంటెడ్ టెర్రరిస్ట్ హఫీజ్ సయీద్ను ఈ దాడిలో నిందితుడిగా పేర్కొంది. ఈ మేరకు జమ్మూలోని ప్రత్యేక N.I.A కోర్టులో అనుబంధ చార్జ్షీట్ దాఖలు చేసింది. సయీద్ను అతని వ్యక్తిగత హోదాలోనే కాకుండా, లష్కరే తోయిబా ప్రాక్సీ సంస్థ అయిన 'ది రెసిస్టెన్స్ ఫ్రంట్' T.R.F అధినేతగా కూడా ఎన్ఐఏ ఈ చార్జ్షీట్లో నిందితుడిగా చేర్చింది. సరిహద్దుల అవతలి నుంచి ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తున్న పాకిస్థాన్ కుట్రలను, ఈ కేసులో హఫీజ్ సయీద్ పాత్రను శాస్త్రీయ, క్షేత్రస్థాయి ఆధారాలతో సహా ఎన్ఐఏ కోర్టుకు సమర్పించింది.