Published : November 10, 2025 at 6:51 PM IST
Largest Second Hand Car Market : కొత్త కారు కొనుగోలు చేయాలని చాలా మంది ఆశపడుతుంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు అది సాధ్యపడదు. కార్ల ధరలు అధికంగా ఉండడమే అందుకు ప్రధాన కారణం. అందుకే కొంత మంది సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనుగోలు చేసి తమ కోరికను తీర్చుకుంటారు. అలాంటివారికి చండీగఢ్ లోని మణిమజ్రా మార్కెట్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. ఇది ఉత్తర భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద సెకండ్ హ్యాండ్ కారు మార్కెట్గా నిలిచింది. ఇక్కడ ప్రతీ ఆదివారం కార్ల విక్రయాలు జరుగుతాయి. తక్కువ బడ్జెట్లో సెకండ్ హ్యాండ్ కారును కొనుగోలు చేయవచ్చు.
పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి ప్రజలు
మణిమజ్రాలో ఉండే సెకండ్ హ్యాండ్ కారు మార్కెట్కు చండీగఢ్, పంజాబ్, హరియాణా, హిమాచల్ప్రదేశ్, జమ్ముకశ్మీర్ నుంచి ప్రజలు తరలివస్తారు. తమ పాత కార్లను అమ్మాలనుకునే వారికి కూడా ఈ మార్కెట్ చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ కారు మార్కెట్ ప్రతీ ఆదివారం రోజంతా తెరిచి ఉంటుంది. ఆదివారం నాడు దాదాపు 1,000 సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు మార్కెట్లోకి అమ్మకానికి వస్తాయి.
మార్కెట్ మార్పుతో వ్యాపారులకు నష్టాలు
హల్లోమజ్రాలోని సెక్టార్ 7లో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కొత్త సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల మార్కెట్ను నిర్మించింది. కానీ అక్కడ సౌకర్యాల కొరత ఉంది. దీంతో హల్లోమజ్రా మార్కెట్లో కార్ల అమ్మకాలకు డీలర్లు ఆసక్తి చూపలేదు. దీంతో 2018లో ఈ మార్కెట్ను మణిమజ్రాకు మార్చారు. వాస్తవానికి, సెక్టార్ 7 రహదారికి సమీపంలో ఉండడంతో పంజాబ్, హరియాణా, జమ్ముకశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రజలు కార్లు కొనడానికి వచ్చేవారు. దీంతో ప్రతి ఆదివారం 100 కంటే ఎక్కువ కార్లు అమ్ముడయ్యేవి. ఇప్పుడు ప్రతి ఆదివారం 30- 40 కార్లు మాత్రమే సేల్ అవుతున్నాయి.
మార్కెట్లో వ్యాపారులు చెప్పిన వివరాలు ప్రకారం
2018లో మార్కెట్ను సెక్టార్ 7 నుంచి మణిమజ్రాకు మార్చారు. అయితే కార్లు కొనడానికి వచ్చే చాలా మందికి సెక్టార్ 7 అడ్రస్ మాత్రమే తెలుసు. మణిమజ్రాకు సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల మార్కెట్ మారిందని తెలియదు. దీంతో వ్యాపారులు తీవ్ర నష్టాలను చవిచూశారు. కొవిడ్ సమయంలో, మార్కెట్ను పూర్తిగా మూసివేయాల్సి వచ్చింది. మళ్లీ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల మార్కెట్ 2023లో తిరిగి పునర్ ప్రారంభమైంది.
డీలర్కు 2శాతం కమిషన్
ప్రస్తుతం, ఈ మార్కెట్లో 56 కార్ డీలర్లు ఉన్నారు. ప్రతి డీలర్ కింద ఒక సబ్డీలర్ పనిచేస్తున్నారు. దాదాపు 500 మంది ఈ మార్కెట్ ద్వారా జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. అన్ని రకాల వాహనాలు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉండగా, ఎక్కువగా చిన్న కార్లే అమ్ముడవుతాయి. ఇక్కడ విక్రయించే అన్ని వాహనాలకు ఆర్సీ, పొల్యూషన్ క్లియరెన్స్ తదితర పత్రాలన్నీ ఉంటాయి. మణిమజ్రా కారు మార్కెట్లోని డీలర్లు కొనుగోలుదారు, విక్రేత ఇద్దరి నుంచి రెండు శాతం కమిషన్ వసూల్ చేస్తారు. ఉదాహరణకు, ఒక కస్టమర్, కారు యజమాని మధ్య రూ.2 లక్షలకు ఒప్పందం కుదిరితే, ఇద్దరూ డీలర్కు రూ4,000-రూ.5,000 చెల్లించాలి.
'సరైన సౌకర్యాల లేక ఇబ్బందులు'
కొవిడ్ సమయంలో డీలర్లు ఏడాదిన్నర పాటు వ్యాపారాలు మూతపడ్డాయని కారు డీలర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు రూపీందర్ సింగ్ అన్నారు. "ఇప్పుడు డీలర్లు వ్యాపారాన్ని తిరిగి ప్రారంభించారు. వ్యాపారులకు ఇక్కడ ఎటువంటి సౌకర్యాలు లేవు. అన్ని మోడళ్ల కార్లు ఇక్కడ అమ్ముడవుతున్నాయి. కార్లకు తప్పనిసరిగా పేపర్లు ఉంటాయి. ఈ కారు మార్కెట్ను మొదట 1984లో నలుగురు ప్రారంభించారు. నేడు, 80 మందికి పైగా కారు డీలర్లు ఈ మార్కెట్లో పనిచేస్తున్నారు. మార్కెట్ను మార్చినప్పుడు అధికారులు అనేక హామీలు ఇచ్చారు. కానీ వాటిని అమలు చేయలేదు. కోట్లాది రూపాయల విలువైన కార్లు రోజంతా ఎండలో ఉండిపోతున్నాయి. ఇంకా, ఈ పార్కింగ్ ప్రాంతంలోని రోడ్డు శిథిలావస్థలో ఉంది. మేము ప్రభుత్వానికి ఫీజుల రూపంలో చాలా డబ్బులను చెల్లిస్తున్నాం. అయినప్పటికీ మాకు సౌకర్యాలు లభించడం లేదు" అని రూపీందర్ సింగ్ స్పష్టం చేశారు.
ఈ మార్కెట్ ప్రారంభమైనప్పుడు, తన తండ్రితో కలిసి వాహనాలు అమ్మేవాడినని కారు డీలర్స్ అసోసియేషన్ ఛైర్మన్ రాకేశ్ గుప్తా వెల్లడించారు. ఈ వ్యాపారాన్ని తమ కుటుంబంలో రెండో తరం చేస్తోందన్నారు. కారు మార్కెట్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి అధికారులు తమకు ఎటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించలేదని వాపోయారు. తాగునీరు వంటి కనీస సౌకర్యాలు కూడా కల్పించలేదని తెలిపారు. మరోవైపు, ప్రభుత్వ అధికారుల నుంచి సాధారణ ప్రజల వరకు అందరూ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు కొనడానికి ఈ మార్కెట్కు వస్తారని కారు డీలర్స్ అసోసియేషన్ సభ్యుడు సత్పాల్ సింగ్ తెలిపారు. తాము ఈ కార్లను మంచి కండీషన్ ఉంచి విక్రయిస్తామని పేర్కొన్నారు.
