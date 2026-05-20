ఈ గేదె బరువు 700కిలోలు- రోజూ 30 లీటర్ల పాలు ఇస్తుందట- వీటి దూడలకు ఫుల్ డిమాండ్!
జాఫరాబాది జాతికి చెందిన గేదెను చూసేందుకు తరలివస్తున్న ప్రజలు- అత్యంత తీయగా, ఎంతో చిక్కగా ఉండే గేదె పాలు- దూడలకు కూడా ఫుల్ డిమాండ్
Published : May 20, 2026 at 9:05 AM IST
Largest Black Female Buffalo : సాధారణంగా ఒక గేదె రోజుకు సగటున 5 నుంచి 15 లీటర్ల పాలు ఇస్తుంది. ఇంకా అంటే 20 లీటర్లు ఇచ్చే గేదెను కూడా చూసుంటాం. కానీ గుజరాత్లోని ఓ గేదె మాత్రం ఏకంగా రోజుకు 30 లీటర్ల పాలను ఇస్తుంది. ఇంకా దాదాపు 700 కిలోల బరువుతో భారీ ఆకారంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది. దీంతో ఈ గేదెను చూసేందుకు నలుమూలల నుంచి ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు.
రోజుకు 30 లీటర్ల పాలు
అమరెలీ జిల్లాలోని సావర్కుండ్లాకు చెందిన ఆసిఫ్ మాలెక్ అనే వ్యక్తి వద్ద ఒక జాఫరాబాది జాతికి చెందిన గేదె పెరుగుతోంది. ఈ గేదె బరువు ఏకంగా 700 కిలోలు. ఇది సుమారు 5.9 అడుగుల ఎత్తు, 8.5 నుంచి 9 అడుగుల మధ్య చుట్టుకొలత కలిగి ఉంటుంది. ఇంత భారీ శరీరాకృతితో ఉన్న ఈ గేదె ప్రతిరోజు సుమారు 30 లీటర్ల పాలను ఇస్తుంది. సాధారణ గేదె ఇచ్చే పాల పరిమాణం కంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ. ఈ జాఫరాబాది గేదె పాలు అత్యంత తీయగా అదే సమయంలో ఎంతో చిక్కగా కూడా ఉంటాయని యజమాని చెప్పారు. దాంతో ఈ గేదె పాలను మార్కెట్కు తీసుకువచ్చిన వెంటనే అమ్ముడైపోతున్నాయని తెలిపారు.
పశుశాలలో నాలుగు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్లు
మరోవైపు గేదె పట్ల యజమాని ఆసిఫ్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తారు. ఆసిఫ్ మాలెక్ దీనిని తన బిడ్డలాగా చూసుకుంటూ కాపాడుతున్నారు. ప్రతిరోజు గేదెకు స్నానం చేయించి, శుభ్రం చేసి, కొబ్బరి నూనెతో మర్దన చేస్తారు. వేసవి తాపం నుంచి దీనికి ఉపశమనం కలిగించడానికి, మర్దనల కోసం రోజుకు సుమారు ఒక కేజీ కొబ్బరి నూనెను వినియోగిస్తారు. అలాగే తీవ్రమైన వేడిలో కూడా గేదె చల్లగా ఉండాలని పశుశాల లోపల నాలుగు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్లు అమర్చారు. ఆ ఫాన్లు రోజుకు 24 గంటలూ నిరంతరాయంగా తిరుగుతూనే ఉంటాయి.
"మేము ఈ గేదెను కేవలం ఒక జంతువుగా మాత్రమే కాకుండా మా కుటుంబంలోని ఒక బిడ్డలా చూసుకుంటాం. దీనిని క్షేమంగా ఉంచడానికి రోజూ ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తాం. అలాగే వేడి కారణంగా గేదె మరీ ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడకుండా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుటాం. ఎప్పుడూ పోషక విలువలు కలిగిన ఆహారాన్ని మాత్రమే పెడతాం."
- ఫరూక్ మాలెక్, నిర్వాహకుడు
రోజూ 15 నుంచి 20 కిలోల మేత
ఈ గేదె ఆహారం విషయానికి వస్తే దీనికి రోజూ సుమారు రెండు మోపుల పచ్చి మేతను అందిస్తారు. అంతేకాకుండా దీనికి 15 నుంచి 20 కేజీల మేత చిగుళ్లు, పత్తి పిండిని కూడా ఇస్తారు. పోషక విలువలు కలిగిన ఆహారం, సరైన సంరక్షణ కారణంగా ఈ గేదె అత్యంత ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అదే విధంగా దీని పాల ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుందని అంటున్నారు.
ఈ గేదె దూడలకు కూడా డిమాండ్
కాగా, జాఫరాబాది జాతి గేదెల పట్ల పశుపోషకులకు విశేష ఆదరణ ఉంది. ఈ గేదె దూడలను కొనుగోలు చేసుకునేందుకు ప్రజలు ఎంతో ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారని ఆసిఫ్ పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ గేదెలను అమ్మకానికి లేదా వేలానికి ఉంచినప్పుడు వాటికి విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంటుందని అన్నారు. ఆసిఫ్ మాలెక్కు చెందిన ఈ జాఫరాబాది గేదె ఇప్పుడు పశుపోషకులకు మాత్రమే కాకుండా సామాన్య ప్రజలకు కూడా ఒక ప్రధాన ఆకర్షణగా మారింది. దాంతో రోజూ ఈ భారీ గేదెను చూడటానికి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ఇక్కడికి వస్తున్నారు.
