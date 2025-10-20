ఇల్లే మ్యూజియం! ఆ ఒక్కడి 30 ఏళ్ల శ్రమతో ఆనాటి 'దీపాల వెలుగులు' పదిలం
కలెక్షన్ల జాబితాలో నాణేలు, పెన్నులు, స్టాంపులు, పత్రికలు సైతం- వివిధ పక్షుల గూళ్లనూ సేకరించిన వైనం- ఇంట్లోనే మ్యూజియం ఏర్పాటు చేయాలనే యోచన
Old Lantern Lamp Collection : దీపావళి అంటేనే వెలుగుల పండుగ. వెలుగులు అనగానే మనకు పాత కాలపు లాంతర్లు, కిరోసిన్ దీపాలు, కుప్పీ దీపాలు, పెట్రోమాక్స్లు ఎక్కువగా గుర్తుకొస్తాయి. అయితే, ఇప్పుడు వీటి వాడకం తక్కువై అసలు కనిపించడం లేదు. కానీ ఓ లైబ్రేరియన్ ఇంట్లో మాత్రం పాతకాలం నాటి 10 రకాల లాంతర్లు, 8 రకాల కిరోసిన్ దీపాలు, 20 రకాల కుప్పీ దీపాలు, 2 రకాల పెట్రోమాక్స్లు ఉన్నాయి. ప్రాచీన రాజుల ఇళ్లు, బ్రిటీష్ కాలం నాటి వీధులు, గ్రామీణ ఇళ్లలో అలనాడు అపురూపంగా వినియోగించిన దీపాల మోడళ్లు ఆయన వద్ద పదిలంగా ఉన్నాయి. ఎన్నో వ్యయప్రయాసలకోర్చి వీటన్నింటిని గత 30 ఏళ్లలో సేకరించారు. ప్రాచీన నాణేలు, పెన్నులు, స్వదేశీ, విదేశీ పోస్టల్ స్టాంపులు, పాత వార్తాపత్రికలు, పక్షి గూళ్లను సైతం ఆ లైబ్రేరియన్ కూడగట్టారు. ప్రత్యేక చొరవ చూపి భావితరాల కోసం వీటిని పదిలపర్చిన సుబీర్ సాహాపై ‘ఈటీవీ భారత్’ కథనమిది.
10 రకాల లాంతర్లు, 8 రకాల కిరోసిన్ దీపాలు, 20 రకాల కుప్పీలు
బంగాల్ మాల్దా నగరంలోని గ్రీన్ పార్క్ ఏరియాలో లైబ్రేరియన్ సుబీర్ సాహా ఇల్లు ఉంది. ఓల్డ్ మాల్దా ఏరియాలోని ప్రభుత్వ లైబ్రరీలో లైబ్రేరియన్గా ఆయన ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. ఆ గ్రంథాలయంలోని పుస్తకాలు, గ్రంథాలు, పాత కాలం నాటి తాళపత్రాలను నిర్వహించడమే సుబీర్ డ్యూటీ. అలానే ప్రాచీన వస్తువులను సేకరించడాన్ని ఆయన హాబీగా చేసుకున్నారు. ఈక్రమంలోనే ఆనాటి కిరోసిన్ దీపాలు, లాంతర్లు, కుప్పీ దీపాల గురించి అధ్యయనం చేస్తూ వాటి సేకరణను మొదలుపెట్టారు. ఇప్పటివరకు 10 రకాల లాంతర్లు, 8 రకాల కిరోసిన్ దీపాలు, 20 రకాల కుప్పీ దీపాలను, 2 రకాల పెట్రోమాక్స్లను సేకరించారు. ఈ పెట్రోమాక్స్లలో ఒకటి 1967లో, మరొకటి 1984లో తయారయ్యాయి. ఆ సమయంలో పెట్రోమాక్స్లలో ఫార్గో, ఎవెరెడీ కంపెనీల మాంటిల్స్ను వినియోగించేవారని, వాటిని కూడా తాను సేకరించానని సుబీర్ సాహా చెప్పారు. రాజ భవనాలు, అత్యంత సంపన్నుల ఇళ్లలో వేలాడదీసిన లాంతర్లు, బ్రిటీష్ కాలపు వీధుల్లో వెలిగించిన హరికేన్ దీపాలనూ తాను సేకరించినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఒకప్పుడు బమగాల్ రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రాత్రి సమయంలో ఉపయోగించిన దీపాలు ఇప్పుడు కనుమరుగు అవుతున్నాయని చెప్పారు. ఇంతటి అరుదైన దీపాల సేకరణలో తనకు బంధువులు కూడా సహాయం చేశారన్నారు.
ఆవిష్కరణల సమాచారం భావితరాలకు చేరి తీరాలి
‘‘ఒకప్పుడు విద్యుత్ అనే ముచ్చటే ఉండేది కాదు. తొలినాళ్లలో నేను లాంతర్ల వెలుగులో పుస్తకాలు చదివాను. ఆ తర్వాతి దశలో దీపపు వెలుగుల్లో చదివాను. నా చదువులన్నీ ముగిసే దశలో విద్యుత్ వసతి అందుబాటులోకి వచ్చింది. విద్యుద్దీకరణ జరిగాక మిణుగురు పురుగుల్లా మిరమిట్లుగొలిపే తుని బల్బులు, ఎల్ఈడీ లైట్లు, సోలార్ లైట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీంతో పాతతరం దీపాలను అందరూ మర్చిపోతున్నారు. వాటిని భావితరాలకు అందించాలనేది నా లక్ష్యం. 1859లో తొలిసారిగా ఆధునిక కిరోసిన్ దీపాన్ని పోలాండ్కు చెందిన ఇగ్నాసీ లుకాసీవిజ్ ఆవిష్కరించారు. 1910లో జర్మనీకి చెందిన మాక్స్ గ్రేట్జ్ పెట్రో మాక్స్ను ఆవిష్కరించారు. కాలక్రమంలో ఈ రెండు ఆవిష్కరణలు ఎన్నో మార్పులకు గురయ్యాయి. ఈ ఆసక్తికర ఆవిష్కరణల సమాచారం భావితరాలకు చేరి తీరాలి. అందుకే నేను ఆనాటి దీపాలన్నీ సేకరించి భద్రపరిచాను’’ అని లైబ్రేరియన్ సుబీర్ సాహా తెలిపారు.
ఇంట్లోనే మ్యూజియం ఏర్పాటు చేస్తా
‘‘నేను 30 ఏళ్లపాటు వ్యయప్రయాసలకోర్చి పాత తరం దీపాలతో పాటు పెన్నులు, నాణేలు, పక్షి గూళ్లు, పంచాంగాలు, వార్తాపత్రికలు, చేతి పంఖాలు, టీ కప్పులను సేకరించాను. వాటితో మా ఇంట్లోనే మ్యూజియం ఏర్పాటు చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఇందుకోసం నేను మరిన్ని అరుదైన, ప్రాచీన వస్తువులను సేకరించాల్సి ఉంది. ప్రస్తుత తరం వారు భవిష్యత్తులో ఇవన్నీ చూసి నాలెడ్జ్ పొందుతారు. పాత తరం ప్రజల జీవనశైలిపై, అప్పటి ఆవిష్కరణలపై ఒక అవగాహనకు వస్తారు. పరిశోధనలు చేసేవారు సైతం నేను ఏర్పాటుచేసే మ్యూజియం నుంచి సమాచారాన్ని పొందొచ్చు’’ అని లైబ్రేరియన్ సుబీర్ సాహా చెప్పారు.