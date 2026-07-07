వయనాడ్లో మరోసారి విరిగిపడిన కొండచరియలు- శిథిలాల కింద పలువురు!
వయనాడ్లో భారీ వర్షాలు- సొరంగం నిర్మాణ పనుల వద్ద కూలిన కొండచరియలు
Published : July 7, 2026 at 12:55 PM IST
Wayanad Landslide : కేరళలోని వయనాడ్ జిల్లాలో మరోసారి భారీగా కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. మేప్పాడి సమీపంలోని కళ్లాడి వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో శిథిలాల కింద కొందరు వ్యక్తులు చిక్కుకుని ఉండొచ్చని అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మలప్పురం, వాయనాడ్ జిల్లాలను కలుపుతూ అనక్కొంపొయిల్-మేప్పాడి మధ్య సొరంగ మార్గం పనులు జరుగుతున్న కళ్లాడిలోని మీనాక్షి వంతెన సమీపంలో ఈ కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ టన్నెల్ నిర్మాణ పనులు గత ఏడాదే ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న వెంటనే కల్పెట్టకు చెందిన ఫైర్ అండ్ రెస్క్యూ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. టన్నెల్ నిర్మాణ పనుల్లో పాల్గొంటూ అక్కడే బస చేస్తున్న ముగ్గురు కార్మికులను స్థానికులు సురక్షితంగా రక్షించారని అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతం చుట్టుపక్కల కొన్ని నివాస గృహాలు, హోమ్స్టేలు కూడా ఉన్నాయని తెలిపారు. కొండచరియలు విరిగిపడిన ధాటికి టన్నెల్ ప్రాజెక్ట్ సిబ్బందిని రవాణా చేసే పలు వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. సహాయక చర్యల కోసం పోలీసులతో పాటు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిని కూడా మోహరించారు. కేరళ మంత్రి టి. సిద్ధిఖ్, జిల్లా కలెక్టర్ స్వయంగా సహాయక చర్యలను సమన్వయం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాద ప్రాంతంలో ఇంకా ఎవరైనా చిక్కుకున్నారా అనే విషయం తెలియాల్సి ఉంది.