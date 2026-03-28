కశ్మీరీ పండిట్ల భూములను తిరిగి వారికే ఇచ్చేశాం: సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా

JK CM Omar Abdullah (ANI)
Published : March 28, 2026 at 7:51 PM IST

Land Of Kashmiri Pandits Retrieved : జమ్మూకశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇప్పటివరకు (2026 మార్చి 28 నాటికి) కశ్మీరు లోయలో కశ్మీరీ పండిట్లకు చెందిన 466.15 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకొని, అసలైన హక్కుదారులకు అప్పగించిందని ఆయన వెల్లడించారు. శనివారం రోజు అసెంబ్లీలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే యుధ్‌వీర్ సేథీ అడిగిన ఓ ప్రశ్నకు బదులిస్తూ ఈవివరాలను ఒమర్ అబ్దుల్లా తెలిపారు. 2024 నవంబరు నుంచి ఇప్పటివరకు కశ్మీరు లోయలో కశ్మీరీ పండిట్లకు చెందిన 105.525 ఎకరాల భూమిని గుర్తించి, హక్కుదారులకు అప్పగించామన్నారు. అంతకుముందు 2023 డిసెంబరు నాటికే 365.5 ఎకరాల కశ్మీరీ పండిట్ల భూమిని గుర్తించి, హక్కుదారులకు అప్పగించారని సీఎం గుర్తు చేశారు. ఈవిధంగా ప్రభుత్వ చొరవతో ఇప్పటివరకు 466.15 ఎకరాల భూమిని కశ్మీరీ పండిట్లు తిరిగి పొందారన్నారు.

