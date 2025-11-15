ఓటమి ఎఫెక్ట్- రాజకీయాల నుంచి తప్పుకున్న లాలూ కుమార్తె- కుటుంబంతోనూ సంబంధాలు కట్!
రాజకీయాల నుంచి తప్పుకున్న లాలూప్రసాద్ యాదవ్ కుమార్తె రోహిణి ఆచార్య- ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడి
Published : November 15, 2025 at 4:03 PM IST
Lalu Yadav Daughter Quits Politics : బిహారీ నేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుమార్తె రోహిణి ఆచార్య రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. అంతేకాదు తన కుటుంబంతో కూడా సంబంధాలు తెంచుకుంటున్నట్లు ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించారు. ఆర్జేడీకి చెందిన రెబల్ నేత సంజయ్ యాదవ్, తన భర్త రమీజ్ ఆలం సలహా మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ (ఆర్జేడీ) ఓటమి పాలైన ఒక రోజు తర్వాత రోహిణి ఈ ప్రకటన చేయడం గమనార్హం.
I’m quitting politics and I’m disowning my family …— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 15, 2025
This is what Sanjay Yadav and Rameez had asked me to do …nd I’m taking all the blame’s
వృత్తిరీత్యా వైద్యురాలైన రోహిణి ఆచార్య, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని ఆర్జేడీలో కీలక సభ్యురాలిగా ఉన్నారు. ఆమె 2024 లోక్ సభ ఎన్నికల్లో బిహార్లోని సరన్ నియోజక వర్గం నుంచి పోటీ చేశారు. కానీ బీజేపీ నేత రాజీవ్ ప్రతాప్ రూడీ చేతిలో భారీ ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు.