ఓటమి ఎఫెక్ట్​- రాజకీయాల నుంచి తప్పుకున్న లాలూ కుమార్తె- కుటుంబంతోనూ సంబంధాలు కట్​!

రాజకీయాల నుంచి తప్పుకున్న లాలూప్రసాద్ యాదవ్ కుమార్తె రోహిణి ఆచార్య- ఎక్స్​ వేదికగా వెల్లడి

Lalu Yadav Daughter Quits Politics
Lalu Yadav Daughter Quits Politics (Rohini Acharya Social Media)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 15, 2025 at 4:03 PM IST

1 Min Read
Lalu Yadav Daughter Quits Politics : బిహారీ నేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుమార్తె రోహిణి ఆచార్య రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. అంతేకాదు తన కుటుంబంతో కూడా సంబంధాలు తెంచుకుంటున్నట్లు ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించారు. ఆర్​జేడీకి చెందిన రెబల్​ నేత సంజయ్​ యాదవ్​, తన భర్త రమీజ్​ ఆలం సలహా మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రీయ జనతాదళ్​ (ఆర్​జేడీ) ఓటమి పాలైన ఒక రోజు తర్వాత రోహిణి ఈ ప్రకటన చేయడం గమనార్హం.

వృత్తిరీత్యా వైద్యురాలైన రోహిణి ఆచార్య, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్​ నేతృత్వంలోని ఆర్​జేడీలో కీలక సభ్యురాలిగా ఉన్నారు. ఆమె 2024 లోక్ సభ ఎన్నికల్లో బిహార్​లోని సరన్​ నియోజక వర్గం నుంచి పోటీ చేశారు. కానీ బీజేపీ నేత రాజీవ్ ప్రతాప్ రూడీ చేతిలో భారీ ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు.

