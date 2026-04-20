కష్టకాలంలో ఇంటి నుంచే ఐస్క్రీమ్ బిజినెస్- రూ.35 లక్షల టర్నోవర్- గీతా దేవి ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ ఇదే!
కరోనా కాలంలో గీతా దేవికి అష్టకష్టాలు- లాక్డౌన్తో వేరొక రాష్ట్రంలో చిక్కుకున్న భర్త- ఐదుగురు పిల్లల్ని పోషించేందుకు ఎన్నో పనులు- ఇంటి పెరట్లోనే ఐస్ క్రీమ్ బిజినెస్కు శ్రీకారం
Published : April 20, 2026 at 6:45 PM IST
Woman Ice Cream Business Success Story : "అవసరమే ఆవిష్కరణకు మూలం" అంటారు పెద్దలు. 2020లో కరోనా లాక్డౌన్తో ఆమె భర్త వేరొక రాష్ట్రంలో చిక్కుకుపోయారు. దీంతో తనను, తన ఐదుగురు పిల్లలను పోషించడం ఆ మహిళకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఈ అనివార్య పరిస్థితుల్లో యావత్ ప్రపంచం ఇళ్లకే పరిమితమైన వేళ గీతా దేవి పేదరికం, కష్టాలతో పోరాడింది. ఫలితంగా ఆమె స్వయం సమృద్ధిని సాధించడమే కాకుండా ఎన్నో కుటుంబాలకు ఉపాధిని కల్పించే స్థాయికి ఎదిగింది. ఇంతకీ గీతా దేవికి ఎదురైన కష్టాలు, సవాళ్లు ఏమిటి ? ఆమె పేదరికంతో ఎలా పోరాడింది ? స్వయం ఉపాధితో లఖ్పతీ దీదీగా ఎలా మారింది ? ఈ స్ఫూర్తిదాయక కథనంలో తెలుసుకుందాం.
అనివార్య పరిస్థితుల్లో కొత్త ఆలోచన
అది బిహార్ రాష్ట్రంలోని శివ్హర్ జిల్లా పూర్ణియా బ్లాక్లోని హత్సర్ గ్రామం. గీతా దేవి - విజయ్ కుమార్ దంపతుల కుటుంబం ఈ ఊరిలోనే నివసిస్తోంది. వీరికి ఐదుగురు పిల్లలు. విజయ్ కుమార్ పంజాబ్లో పనిచేసేవారు. అయితే 2020లో కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా ఆయన పంజాబ్లోనే చిక్కుకుపోయారు. అప్పటివరకు ప్రతినెలా ఇంటి ఖర్చులకు డబ్బులను విజయ్ పంపేవారు. కానీ కరోనా సంక్షోభంతో పనుల్లేక ఆయనకు వచ్చే ఆదాయం పూర్తిగా ఆగిపోయింది. దీంతో ఇంటికి విజయ్ డబ్బులు పంపలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ తరుణంలో హత్సర్ గ్రామంలోని ఆయన కుటుంబం ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా క్షీణించింది. మొదట్లో విజయ్ కుమార్ భార్య గీతా దేవి పాలు అమ్ముతూ, చేతి విసనకర్రలు తయారుచేస్తూ ఉపాధిని పొందారు. అయితే ఆ ఆదాయం ఇంటి అవసరాలను తీర్చలేకపోయింది. తనను, తన ఐదుగురు పిల్లలను పోషించడం ఆమెకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఈ అనివార్య పరిస్థితుల్లో కొత్తగా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన గీతా దేవికి వచ్చింది.
బిజినెస్ ఐడియా ఇలా వచ్చింది
జీవిక (JEEViKA) అనేది బిహార్లోని గ్రామీణ మహిళల ఆర్థిక, సామాజిక అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలుచేస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక పథకం. దీని ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పేద మహిళలను స్వయం సహాయక సంఘాలుగా (SHGs) ఏర్పాటు చేసి, వారిని ఆర్థికంగా స్వతంత్రులుగా తీర్చిదిద్దుతారు. గీతా దేవి 2017 నుంచే జీవిక గ్రూపులో సభ్యురాలిగా ఉన్నారు. ఆమె ఆ గ్రూపులో శిక్షణ పొందడం ద్వారా కొంత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని సంపాదించారు. కానీ ఏ వ్యాపారం చేయాలనే దానిపై వెంటనే స్పష్టతకు రాలేకపోయారు. ఈక్రమంలో ఒకరోజు మొబైల్ ఫోన్లో తన మామయ్య ఐస్ క్రీమ్ ఫ్యాక్టరీ వీడియోను గీతా దేవి చూశారు. అప్పుడే ఆమెకు ఒక ఆలోచన తట్టింది. తన ఊరిలోనే ఐస్ క్రీమ్లను ఎందుకు తయారు చేయకూడదనే ప్రశ్న గీతా దేవి మెదడులో ఉదయించింది. దీంతో ఎలాగైనా సరే ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని ఆమె నిశ్చయించుకున్నారు.
ఆర్థిక కష్టాల నుంచి ఇలా గట్టెక్కారు
గీతా దేవి తొలుత ఐస్ క్రీమ్ తయారీలో శిక్షణ పొందారు. ఆమె తన ఇంటి పెరట్లోనే ఐస్ క్రీమ్ తయారీని మొదలుపెట్టారు. మొదట్లో ఆమె నెలకు రూ.10వేల నుంచి రూ.20వేల దాకా సంపాదించారు. తదుపరిగా తన బ్రాండ్కు సాగర్ ఐస్ క్రీమ్ అనే పేరును పెట్టారు. క్రమంగా ప్రజలు సాగర్ ఐస్ క్రీమ్ రుచిని ఇష్టపడటం ప్రారంభించారు. గిరాకీ, డిమాండ్ పెరిగాయి. అందుకు అనుగుణంగా పెద్దసంఖ్యలో ఐస్ క్రీమ్లను తయారుచేసి గీతా దేవి సప్లై చేశారు. ఈవిధంగా లభించిన ఆదాయంతో కరోనా సంక్షోభ కాలంలో తన కుటుంబాన్ని ఆర్థిక కష్టాల నుంచి ఆమె గట్టెక్కించారు.
లఖ్పతీ దీదీగా గీతా దేవి
బిహార్ ప్రభుత్వం జీవిక గ్రూపుల ద్వారా లఖ్పతీ దీదీ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. గ్రామీణ మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల (SHG) సభ్యులకు ఏడాదికి కనీసం రూ.1 లక్షకుపైగా ఆదాయం పొందేలా చేయడం ఈ స్కీం లక్ష్యం. దీనిలో భాగంగా స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణను అందిస్తారు. సూక్ష్మ సంస్థలను ప్రారంభించే దిశగా వారిని ప్రోత్సహిస్తారు. ఇందుకోసం వారికి రూ.5 లక్షల వడ్డీ లేని రుణం అందిస్తారు. అంతేకాదు మహిళలు తయారుచేసే ఉత్పత్తులను విక్రయించడానికి మార్కెటింగ్ మద్దతు కూడా లభిస్తుంది. లఖ్పతీ దీదీ స్కీం నుంచే గీతా దేవి తొలుత రూ.5 లక్షల లోన్ను తీసుకున్నారు. ఇప్పుడామె సాగర్ ఐస్ క్రీమ్ బ్రాండ్ ఏటా రూ.35 లక్షల టర్నోవర్ను సాధిస్తోంది. దీంతో వ్యాపారంలో భార్యకు సహాయం చేయడానికి పంజాబ్ నుంచి విజయ్ ఇంటికి వచ్చేశారు. వీరి ఐదుగురు పిల్లలూ మంచి పాఠశాలల్లో చదువుకుంటున్నారు. ఇటీవలె గీతా దేవి మరొక బ్యాంకు లోన్ తీసుకున్నారు. ఒక ఐస్ క్రీమ్ ఫ్యాక్టరీని నిర్మించడానికి ఆమె సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఫ్యాక్టరీ కోసం ఇప్పటికే ఒక డీప్ ఫ్రీజర్, ఇతర యంత్రాలను కొన్నారు.
25 కుటుంబాలకు ఉపాధి : రూ.35 లక్షల టర్నోవర్
ప్రస్తుతం సాగర్ ఐస్ క్రీమ్కు శివ్హర్ జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో 18 మంది విక్రయదారులు ఉన్నారు. సాగర్ ఐస్ క్రీమ్ అనేక రకాల ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తోంది. వెనీలా, బటర్స్కాచ్, మామిడి, యాపిల్, స్ట్రాబెర్రీ ఫ్లేవర్ ఐస్ క్రీమ్లను గీతా దేవి తయారు చేయిస్తున్నారు. ఫ్లేవర్లు, సైజులను బట్టి ఈ ఐస్ క్రీమ్ల రేట్లు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ ధర రూ.5, బటర్స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్ ధర రూ.15 నుంచి రూ.130 దాకా, మామిడి, యాపిల్ ఫ్లేవర్ల ఐస్ క్రీమ్ ధర రూ.10, స్ట్రాబెర్రీ ఫ్లేవర్ ఐస్ క్రీమ్ ధర రూ.20 చొప్పున ఉన్నాయి. గీతా దేవి నిర్వహిస్తున్న సాగర్ ఐస్ క్రీమ్ యూనిట్ దాదాపు 20 నుంచి 25 కుటుంబాలకు ప్రత్యక్ష ఉపాధిని కల్పిస్తోంది. పరోక్షంగా మరెంతోమంది ఐస్ క్రీమ్ విక్రేతలు ఉపాధిని పొందుతున్నారు. పెద్దగా చదువుకోకున్నా గీతా దేవి వ్యాపార నిర్వహణ సామర్థ్యాలు అమోఘం. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన ఐఐఎం కోల్కతా తమ ఇన్నోవేషన్ పార్క్ (IIMCIP) ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఆమెను సత్కరించింది. ఒక సాధారణ పల్లెటూరి మహిళకు ఇంతటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ నుంచి గుర్తింపు లభించడం చాలా గొప్ప విషయం.
పెద్ద ఫ్యాక్టరీతో మరింత మందికి ఉపాధి కల్పిస్తా : గీతా దేవి
"నేను 7 సంవత్సరాల క్రితం ఐస్ క్రీమ్ల తయారీని మొదలుపెట్టాను. ప్రస్తుతం నేను ప్రతినెలా కనీసం రెండు నుంచి రెండున్నర లక్షల రూపాయల బిజినెస్ చేస్తున్నాను. నా కుటుంబం చాలా సంతోషంగా ఉంది. నా పిల్లలు మంచి బడిలో చదువుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మేం పెద్ద ఫ్యాక్టరీని ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తున్నాం. తద్వారా గ్రామంలో మరింత ఎక్కువ మందికి ఉపాధిని కల్పించగలం. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని భావించే మహిళలు నిరంతరం కృషి చేస్తూనే ఉండాలి. వాళ్లు కూడా ఐస్ క్రీమ్ రంగంలోకి ప్రవేశించాలని అనుకుంటే జీవిక గ్రూపులో చేరాలి. మేం వారికి పూర్తి మద్దతు ఇస్తాం" అని సాగర్ ఐస్ క్రీమ్ బ్రాండ్ యజమాని గీతా దేవి తెలిపారు.