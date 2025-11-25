ETV Bharat / bharat

'లక్క'సాగుతో లక్షల్లో ఆదాయం- దేశంలోనే నెం.1 స్థానంలో 'నక్సల్స్ ఏరియా'!

లక్క సాగుతో లాభాలను పొందుతున్న కాంకేర్ రైతులు- విత్తనాలను ఇతర రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి

Kanker Farmers Lac Cultivation
Kanker Farmers Lac Cultivation (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 25, 2025 at 12:46 PM IST

3 Min Read
Kanker Farmers Lac Cultivation : నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతమైన ఛత్తీసగఢ్​లోని కాంకేర్ జిల్లా, ఇప్పుడు ఆధునిక వ్యవసాయంతో ప్రత్యేక గుర్తింపును పొందుతోంది. అధునాతన పద్దుతలను ఉపయోగించి వరి వంటి సాంప్రదాయ పంటలతో పాటు లక్కను కూడా పండిస్తున్నారు. ఆ లక్క సాగు ఇప్పుడు వారికి లక్కీగా మారింది. గణనీయమైన లాభాలను తెచ్చిపెడుతోంది. కాంకేర్ ఏటా దాదాపు 7వేల మెట్రిక్ టన్నుల లక్కను ఉత్పత్తి చేస్తూ దేశంలోనే నవంబర్ వన్ జిల్లా మారింది. అంతేకాకండా ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా లక్క విత్తనాలను ఎగుమతి చేస్తోంది.

కొత్త విధానం- అధిక లాభాలు
సాధారణంగా లక్క ఉత్పత్తిని కుసుమ్, బెర్​ చెట్లపై చేసేవారు. కాంకేర్ జిల్లా రైతులు సెమియాలతా అనే మొక్కలపై లక్కును ఉత్పత్తి చేసి ఒక కొత్త మోడల్‌ను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ మొక్కలు ఒక సంవత్సరంలోనే లక్కను పండించేందుకు సిద్ధం అవుతాయి. ప్రతి ఆరు నెలలకు లక్క పంటను పండిచవచ్చు. ఈ విధానం వల్ల ప్రారంభంలో ఖర్చు అధికంగా ఉన్నప్పటికీ తర్వాత తగ్గుతాయని రైతలు చెబుతున్నారు. అంతేకాక, ఒక్క ఎకరాకు 1 లక్ష రూపాయల వరకు ఆదాయం వస్తోందని అంటున్నారు.

Kanker Farmers Lac Cultivation
లక్కను సాగు చేస్తున్న రైతులు (ETV Bharat)

2005లో లక్క సాగు ప్రారంభించినట్లు కిరకాదండ గ్రామానికి చెందిన రైతు పురుషోత్తం తెలిపాడు. ' నేను అటవీ శాఖ నుంచి శిక్షణ తీసుకున్నా. ఝార్ఖండ్ రాంచీలో ఉన్న లక్క శిక్షణ కేంద్రంలో ఆధునిక సాంకేతికతను నేర్చుకున్నా. మొదట్లో 5-10 కిలోల వరకు మాత్రమే ఉత్పత్తి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు 50 కిలోల వరకు ఉత్పత్తి చేస్తున్నా. వ్యవసాయ విజ్ఞాన కేంద్రం కాంకేర్‌ నుంచి నాకు 120 సెమియాలతా మొక్కలు ఉచితంగా లభించాయి. నేను ఆ మొక్కల్లో లక్కను పెంచా. సంవత్సరం తరువాత 27 కిలోల వచ్చింది. కేవలం 2-3 డిసిమిల్ భూమిలోనే ప్రయోగం చేశా. ఇప్పుడు నేను 8 ఎకరాల్లో పూర్తిగా సెమియాలతా మొక్కలపైనే లక్కను ఉత్పత్తి చేస్తున్నా. సంవత్సరానికి రూ.12 లక్షల రూపాయల లాభం వస్తోంది' అని పురుషోత్తం తెలిపారు.

Kanker Farmers Lac Cultivation
కాంకేర్​ రైతుల లక్క సాగు (ETV Bharat)

తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు: రైతు మనీశ్ సోరి
తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు పొందుతున్నట్లు మరో రైతు మనీశ్ సోరీ తెలిపాడు. సెమియాలతా మొక్క పెరగడానికి ఒక సంవత్సరం పడుతుంది. లక్క విత్తనం/కీటకాన్ని ఎక్కించిన 6 నెలలకి లక్క సిద్ధమవుతుంది. గత సీజన్లో నేను లక్కను కిలోకు రూ.820 ధరకు విక్రయించా. ఒక్క ఎకరానికి రూ.70-80 వేల ఆదాయం వచ్చింది. ప్రారంభ పెట్టుబడి రూ.1-1.5 లక్షల మధ్యలో ఉన్నా, తర్వాత ఖర్చు తగ్గిపోతుంది. బెర్, కుసుమ్, సెమియాలటా కలిపి సాగు చేసి ఒక సంవత్సరంలో రూ.3-4 లక్షల లాభం పొందాం' అని రైతు మనీశ్ సోరీ చెప్పాడు.

Kanker Farmers Lac Cultivation
లక్క సాగు (ETV Bharat)

లక్కతో కాంకేర్​కే గౌరవం
దేశంలో అత్యుత్తమమైన కుసుమి లక్క కాంకేర్​లోనే ఉత్పత్తి అవుతోందని జిల్లా వ్యవసాయ విజ్ఞాన కేంద్రం అధిపతి డాక్టర్ బీర్బల్ సాహు తెలిపారు. విత్తనాల కొరత తీర్చేందుకు సెమియాలతాలో కూడా ఉత్పత్తి ప్రారంభించామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం 60-70 ఎకరాల్లో సెమియాలతా సాగు చేస్తున్నారని అన్నారు. లక్క పంటకు కూడా కనీస మద్దతు లభించడం రైతులకు మరింత బలం ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు.

Kanker Farmers Lac Cultivation
లక్క సాగు (ETV Bharat)

లక్క ఉపయోగాలు
లక్కను వేర్వేరు రంగాల్లో ఉయోగిస్తారు.

పరిశ్రమలు : గ్రామోఫోన్ రికార్డు, ఎలక్ట్రిక్ పరికరాల ఇన్సులేటర్లు, వార్నిష్, పాలిష్, సిరా, సిమెంట్ తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.

కళలు, హస్తకళలు : లక్క గాజులు, ఆభరణాలు, ఫర్నిచర్ పాలిష్, చెక్క బొమ్మలు

ఆరోగ్య రంగం : ఆయుర్వేద, యూనాని మందుల తయారీ, చర్మ వ్యాధుల చికిత్సలో, గాయాలను వేగంగా నయం చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.

Kanker Farmers Lac Cultivation
లక్కను ఉత్పత్తి చేస్తున్న రైతులు (ETV Bharat)

