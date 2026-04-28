26 ఏళ్లుగా నిరంతరంగా ఉచిత మజ్జిగ పంపిణీ- వందలాది మంది దాహాన్ని తీరుస్తున్న "అమ్మలు"!
ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉచితంగా మజ్జిగ- రోజుకు 120 నుంచి 130 లీటర్ల మజ్జిగ పంపిణీ -వారి సేవకు సహాయంగా మరికొందరు అందిస్తున్న తమవంతు సాయం
Published : April 28, 2026 at 1:42 PM IST
Ladies Distributing Buttermilk From Years : మే నెల ఇంకా రాకముందే ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఉదయం నుంచే భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తుండటంతో, చిన్న పని కోసం బయటకు వెళ్లాలన్నా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అలాంటి మండుటెండలో ఓ గ్లాసు చల్లని మజ్జిగ లేదా నిమ్మరసం దొరికితే అది అమృతంతో సమానం. ఇదే అవసరాన్ని గుర్తించిన మహారాష్ట్రకు చెందిన ఇద్దరు మహిళలు, గత 26 ఏళ్లుగా నిరంతరంగా ఉచిత మజ్జిగ పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఎలాంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా, వందలాది మంది దాహాన్ని తీర్చుతూ మానవత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నారు. అందుకే స్థానికులు వారిని అందరూ ప్రేమగా "తాక్వాలీ అమ్మలు" అని పిలుస్తున్నారు.
వేసవి వేడిలో చల్లని సేవ
దేశంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే నగరాల్లో మహారాష్ట్ర నాగ్పుర్ ఒకటి. అక్కడి మండుటెండలు ప్రజలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంటాయి. దాంతో వర్ధమాన్ నగర్ ప్రాంతంలో సుధా బటావియా, సునందా భోండేకర్ అనే ఇద్దరు మహిళలు స్థానికులకు ఉచితంగా మజ్జిగ ఇస్తూ సేవా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం మహావీర్ జయంతి నుంచి తొలి వర్షాలు పడే వరకు ఈ సేవ నిరాటంకంగా సాగుతుంది. ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు రోడ్డుపై ప్రయాణించే వారికి, కూలీలకు, ఆటో-రిక్షా డ్రైవర్లకు, పేదలకు చల్లని మజ్జిగ, నీటిని అందిస్తున్నారు.
రోజూ 120 నుంచి 130 లీటర్ల మజ్జిగ
ఆ మహిళల చేతుల నుంచి అందే ప్రతి మజ్జిగ గ్లాసు కేవలం దాహాన్ని తీర్చడమే కాకుండా, మనసుకు హాయిని కూడా ఇస్తుందని మజ్జిగ తాగిన స్థానికులు చెబుతున్నారు. మండుటెండలో అలసిపోయిన వారికి ఇది అమృతంతో సమానమని అన్నారు. ఎలాంటి ప్రచారం లేకుండా, ప్రతిఫలం ఆశించకుండా, కేవలం మానవత్వంతో ఈ సేవను కొనసాగించడం విశేషమని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఈ ఇద్దరు మహిళలు రోజూ 120 నుంచి 130 లీటర్ల మజ్జిగను ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నారని వారు తెలిపారు. మజ్జిగతో పాటు జల్జీరా, చల్లని నీరు కూడా అందిస్తున్నారని అన్నారు. అంతేకాకుండా చెప్పులు లేని వారికి చెప్పులు, అవసరమైన వారికి టవల్స్, దుపట్టాలు, అప్పుడప్పుడూ ఐస్క్రీములు కూడా అందజేస్తున్నారని చెప్పారు.
తోడుగా నిలుస్తున్న సమాజం
ఈ సేవ ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తిగత కార్యక్రమంగా కాకుండా, సామూహిక సేవగా రూపాంతరం చెందింది. ఎందుకంటే పుట్టినరోజులు, వివాహ వార్షికోత్సవాలు వంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో పలువురు ఈ సేవలో భాగస్వాములవుతున్నారని ఆ మహిళలు చెబుతున్నారు. కొందరు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తే, మరికొందరు ఆహార పదార్థాలు అందిస్తున్నారని అన్నారు. ఇటీవల ఓ పుచ్చకాయ వ్యాపారి మూడు రోజుల పాటు ఉచితంగా పుచ్చకాయలు పంపిణీ చేయడం ఈ సేవకు లభిస్తున్న ఆదరణకు నిదర్శనమని తెలిపారు.
ఇవ్వడంలోనే సంతోషం
సేవలో భాగస్వామిగా ఉన్న సునందా భోండేకర్, ప్రజల ముఖాల్లో కనిపించే ఆనందమే తమకు అసలైన పారితోషికమని చెబుతున్నారు. "వారి సంతోషం చూసినప్పుడు అలసట అన్నది మాయం అవుతుంది. ఈ సేవ మాకు ఒక పూజతో సమానం" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. గత 16 ఏళ్లుగా ఇక్కడ మజ్జిగ తాగుతున్న ప్రయాణికులు కూడా ఈ సేవను ప్రశంసిస్తున్నారని అన్నారు. "ఇది కేవలం మజ్జిగ కాదు. మనసుకు అందే ఆత్మీయత" అని స్థానికులు చెబుతున్నారు. నేటి స్వార్థపూరిత ప్రపంచంలో ఈ మహిళల మానవత్వం ఇంకా సజీవంగా ఉందని నిరూపిస్తున్నారని అన్నారు. అందుకే వారికి "తక్వాలీ అమ్మలు" అని పేరు వచ్చిందని తెలిపారు.
ఎండల్లో చల్లని నీడలా
వేసవి తాపానికి ఉపశమనం కలిగించే ఈ సేవ, కేవలం దాహం తీర్చడమే కాదు, మానవత్వంపై నమ్మకాన్ని పెంచుతోందని స్థానికులు భావిస్తున్నారు. "జీవితంలో ఆనందం తీసుకోవడంలో కాదు, ఇవ్వడంలో ఉంది" అనే సందేశాన్ని తమ కార్యాచరణతో ఈ మహిళలు సమాజానికి చాటి చెబుతున్నారని అన్నారు. నిజంగా నాగ్పుర్ ఎండల్లో ఈ "తక్వాలీ అమ్మలు" చల్లని నీడలా నిలుస్తున్నారని చెప్పారు.