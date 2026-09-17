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30నిమిషాల్లో 28లడ్డూలు ఖతం- పోటీలో గెలిచిన బల్వంత్- రూ.2వేల ప్రైజ్​తో ఫుల్ హ్యాపీ!

28 మంది పోటీదారుల్లో విజేతగా నిలిచిన వ్యక్తి- గతేడాది కూడా ఆయనే విజేత!

Ladu Eating Competition
లడ్డూల పోటీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2026 at 7:13 PM IST

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Laddu Eating Competition : సాధారణంగా మనలో చాలా మంది రెండు లేదా మూడు లడ్డూలు తినగానే, అమ్మో ఇక చాలు అంటాం. కానీ, 30 నిమిషాల్లో 28 లడ్డూలు తిన్నాడంటే మీరు నమ్ముతారా? అవును మీరు విన్నది నిజమే. గుజరాత్​లో నిర్వహించిన ఓ పోటీలో పాల్గొన్న వ్యక్తి 28 లడ్డూలను నిర్ణీత సమయంలోనే తినేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. బహుమతిగా రూ.2000 గెలుచుకుని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అయితే, ఆయన విజేతగా నిలవడం ఇదేం మొదటిసారి కాదు. గతంలో కూడా నిర్వహించిన పోటీల్లో 30 నిమిషాల్లో 30 లడ్డూలు తిని అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు.

28 మంది పోటీదారుల్లో విజేతగా నిలిచి
సురేంద్రనగర్‌ జిల్లాలోని తంగఢ్​ తాలుకాలో లడ్డూలు తినే పోటీ నిర్వహించారు. రూరల్‌ ఒలింపిక్స్ పేరిట స్పోర్ట్స్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ గుజరాత్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఆ పోటీలను వీక్షించడానికి వందలాదిమంది ప్రజలు తరలివచ్చారు. పోటీల్లో 25 నుంచి 75 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు గల సుమారు 28 మంది పోటీదారులు పాల్గొన్నారు. వారికి శనగపిండి (బేసన్), పంచదారతో చేసిన లడ్డూలతో పాటు పప్పు (దాల్) అందించారు. పోటీ ప్రారంభం కాగానే, పోటీదారులంతా వేగంగా లడ్డూలు తినడం మొదలుపెట్టారు. మొదటి 15 నిమిషాల్లోనే, చాలా మంది సగటున 15 లడ్డూలు తిని పోటీ నుంచి ఒక్కొక్కరుగా తప్పుకున్నారు. ఇలా, చివరికి ఐదుగురు పోటీదారులు మిగిలారు. దీంతో వీరిమధ్య పోటీ మరింత తీవ్రమైంది. అయితే, పోటీదారులు లడ్డూల పరీక్షల్లో చివరి భాగానికి చేరుకోవడంతో అక్కడున్న వాళ్లంతా చప్పట్లు కొడుతూ వారిని ఉత్సాహపరిచారు.

గతేడాది పోటీల్లోనూ ఆయనే విజేత!
చివరకు, వింఛియా తాలూకాలోని ఓరి గ్రామానికి చెందిన బల్వంత్​భాయ్​ పోటీలో నెగ్గారు. నిర్ణీత 30 నిమిషాల్లో 28 లడ్డూలు తిని ప్రథమ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. దీంతో నిర్వహణ కమిటీ ఆయనకు రూ.2000 నగదు బహుమతిని అందజేసింది. అంతేకాదు, గతేడాది జరిగిన పోటీల్లోనూ ఈయనే విజేతగా నిలవడం మరో విశేషం. ఈ సందర్భంగా విజేత బల్వంత్​ భాయ్​ మాట్లాడుతూ, గత రెండేళ్లుగా తర్నేతర్ జాతరలో జరిగే లడ్డూ తినే పోటీలో తాను ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నానని చెప్పారు. అంతేకాదు, రెండు పొటీల్లోనూ విజేతగా నిలవడం పట్ల తాను సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. సాంస్కృతికంగా, మతపరంగా అత్యంత ప్రాధాన్యం కలిగిన తర్నేతర్ జాతరలో తప్ప, ఇలాంటి పోటీలు మరెక్కడా జరగవని చెప్పారు. ఇటువంటి పోటీలో పాల్గొనడం తనకు ఎంతో సంతృప్తినిస్తుందని అన్నారు. అంతేకాదు, పోటీ తనకు ఎన్నో తీపి జ్ఞాపకాలను అందించిందని తెలిపారు.

పోటీని వీక్షించడానికి అధిక సంఖ్యల్లో పాల్గొన్న ప్రజలు
పోటీకి ప్రజల నుంచి లభించిన అపారమైన ఉత్సాహం, స్పందన పోటీలో పాల్గొన్న వారికి మరింత ఉత్సాహాన్ని అందించిందని జిల్లా కలెక్టర్ జి.హెచ్. సోలంకి పేర్కొన్నారు. ఆ పోటీలు తర్నేతర్ జాతర గుజరాత్ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని పరిరక్షించడమే కాకుండా, ప్రజల్లో ఆనందం, ఉత్సాహం, సోదరభావాలను పెంపొందిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్​తో పాటు అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ వైదిక బిహాని, ప్రాంత అధికారి కె.ఎన్. కచా, జిల్లా క్రీడా అభివృద్ధి అధికారి పార్థ్ చౌహాన్ వంటి అధికారులు పాల్గొన్నారు. కాగా, ఆసక్తికరమైన లడ్డూలు తినే పోటీని క్రీడలు, యువజన సాంస్కృతిక కార్యకలాపాల శాఖ (గాంధీనగర్), గుజరాత్ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ, జిల్లా శిక్షణా కేంద్రం (లింబ్డి), తార్నేతర్ గ్రామ పంచాయతీ సంయుక్తంగా నిర్వహించాయి. ఝలావాడ్ జానపద సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు సంబంధించిన ఆ పోటీని వీక్షించేందుకు జనం పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

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