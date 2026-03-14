ఉద్యమ నేత సోనమ్ వాంగ్చుక్ నిర్బంధం రద్దు- కేంద్ర హోంశాఖ ప్రకటన- ఆరు నెలల తర్వాత విడుదల కానున్న వాంగ్చుక్
Published : March 14, 2026 at 12:48 PM IST
Sonam Wangchuk Detention : లద్ధాఖ్ పర్యావరణ వేత్త, సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ను విడుదల చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. గత ఆరు నెలలుగా ఆయనపై కొనసాగుతున్న నిర్బంధాన్ని తక్షణమే రద్దు చేస్తున్నట్లు కేంద్ర హోంశాఖ శనివారం పేర్కొంది. జాతీయ భద్రతా చట్టం (ఎన్ఎస్ఏ) కింద ఉన్న అధికారాలను వినియోగిస్తూ ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. లద్ధాఖ్కు ప్రత్యేక రాష్ట్ర హోదా సహా రాజ్యాంగంలోని ఆరో షెడ్యూల్లో చేర్చాలని కోరుతూ గతేడాది సెప్టెంబరులో లేహ్ జిల్లాలో యువత ఆందోళన చేపట్టింది. అవి హింసాత్మకంగా మారడంతో నలుగురు మృతిచెందారు.
వాంగ్చుక్ ప్రకటనతోనే లేహ్లో హింస చెలరేగిందని అప్పట్లో కేంద్రం తెలిపింది. లద్ధాఖ్కు పూర్తిస్థాయి రాష్ట్ర హోదా కల్పించాలని, రాజ్యాంగంలోని ఆరో షెడ్యూల్లో చేర్చాలని డిమాండ్ చేస్తూ 2025 సెప్టెంబర్లో లేహ్లో భారీ ఎత్తున ఆందోళనలు జరిగాయి. అవి హింసాత్మకంగా మారడంతో నలుగురు మృతిచెందారు. ఈ క్రమంలో వాంగ్చుక్ ప్రకటనతోనే లేహ్లో హింస చెలరేగిందని అప్పట్లో కేంద్రం తెలిపింది. దీంతో గతేడాది సెప్టెంబర్ 26న లేహ్ జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ వాంగ్చుక్ను అదుపులోకి తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. పోలీసులు జాతీయ భద్రతా చట్టం కింద ఆయనను అరెస్టు చేసి రాజస్థాన్లోని జోధ్పుర్ జైలుకు తరలించారు. లద్ధాఖ్ ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చేందుకు, వారి ఆందోళనలను తొలగించేందుకు భాగస్వామ్య పక్షాలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని కేంద్రం తెలిపింది.