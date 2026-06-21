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రూ.5లక్షలు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్- నెలకు రూ.80 వేల ఆదాయం- కుందేళ్ల పెంపకంలో రిటైర్డ్ పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ అదుర్స్

ఉద్యోగ పదవీ విరమణ తర్వాత ఖాళీగా ఉండని పోలీస్- కుందేళ్ల పెంపకం చేపట్టి మంచి లాభాలు గడిస్తున్న సతీందర్ పాల్- తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు

Rabbit Farming In Haryana Farmer
Rabbit Farming In Haryana Farmer (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 21, 2026 at 1:54 PM IST

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Rabbit Farming In Haryana Farmer : చాలా మంది ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఇంట్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. తమ మనవరాళ్లు, మనవళ్లతో ఆడుకుంటుంటారు. అయితే హరియాణాలోని కురుక్షేత్రకు చెందిన సతీందర్ పాల్ మాత్రం అందుకు భిన్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత రూ.5 లక్షల ప్రారంభ పెట్టుబడితో కుందేళ్ల పెంపకాన్ని ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాపారం ద్వారా నెలకు సుమారు రూ.80,000 వరకు సంపాదిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రైతులకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నారు.

కుందేళ్ల పెంపకంలో పోటీ తక్కువే
ఈ వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టినప్పుడు తన ఫామ్‌లో కేవలం 100 కుందేళ్లు మాత్రమే ఉండేవని రైతు సతీందర్ పాల్ తెలిపారు. తక్కువ పోటీ, వేగవంతమైన వృద్ధి రేటు కారణంగా ఇప్పుడు తన ఫామ్‌లో కుందేళ్ల సంఖ్య 400 దాటిందని వెల్లడించారు. ఈ వ్యాపారంలో ముఖ్యమైన అంశం కుందేళ్ల అధిక సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యమని పేర్కొన్నారు. ఒక ఆడ కుందేలు ఏడాదికి 6-7 సార్లు పిల్లలకు జన్మనిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ వేగవంతమైన సంతానోత్పత్తి వల్లే తక్కువ సమయంలోనే ఈ ఫామ్‌ను ఇంతలా విస్తరించగలిగామని చెప్పారు.

Rabbit Farming In Haryana Farmer
కుందేళ్లకు ఆహారంగా సాధారణ పొడి మేత, పచ్చి మేత (ETV Bharat)

ఫ్రాంచైజీ తీసుకుని వ్యాపారం
సతీందర్ పాల్ విజయంలో హరియాణా ఏకైక కుందేళ్ల ఫ్రాంచైజీ యజమాని అయిన ప్రవీణ్ కుమార్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ప్రవీణ్ గత 20 ఏళ్లుగా కుందేళ్ల పెంపక రంగంలో ఉన్నారు. తాను కుందేళ్ల పెంపకం ప్రారంభిన రోజులను ప్రవీణ్ గుర్తు చేసుకున్నారు. "ఇరవై ఏళ్ల క్రితం నేను ఒక హాబీగా రాజస్థాన్ నుంచి కొన్ని కుందేళ్లను తెచ్చాను. ఆ తర్వాత వాటి పెంపకాన్ని ఒక వ్యాపారంగా మార్చవచ్చని గ్రహించాను" అని ప్రవీణ్ తెలిపారు.

Rabbit Farming In Haryana Farmer
కుందేళ్లకు ఆహారంగా సాధారణ పొడి మేత, పచ్చి మేత (ETV Bharat)

ప్రారంభంలో కొన్ని ఇబ్బందులు
మొదట్లో కుందేళ్ల నిర్వహణ, వాటికి వైద్యం గురించి సరైన అవగాహన లేకపోవడం ప్రవీణ్ కుమార్ చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. అయితే సరైన శిక్షణ పొందిన తర్వాత ఆ ఇబ్బందుల నుంచి ఒడ్డెక్కారు. ఇప్పుడు విజయవంతంగా కుందేళ్లను పెంచుతున్నారు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే కుందేళ్ల పెంపకం రంగంలో నిపుణుడిగా మారిపోయారు. హరియాణాలోని ఇతర రైతులకు ఫ్రాంచైజీలను కూడా అందిస్తున్నారు. ప్రవీణ్ కుమార్ ఫామ్‌లో ప్రస్తుతం ఆరు రకాల మెరుగైన జాతుల కుందేళ్లు ఉన్నాయి. వీటిలో న్యూజిలాండ్ వైట్, డచ్, వైట్ కాలిఫోర్నియా ప్రధానమైనవి. అంతేకాకుండా వైద్య, శాస్త్రీయ రీసెర్చ్‌ల కోసం హిస్సార్, లుథియానాలోని ప్రధాన పరిశోధనా కేంద్రాల్లో ప్రవీణ్ కుమార్ ఫామ్‌లోని కుందేళ్లకు ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది.

Rabbit Farming In Haryana Farmer
తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు (ETV Bharat)

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చాలా మంది కుందేళ్లను కేవలం పెంపుడు జంతువులుగా మాత్రమే పెంచుతారని అనుకుంటారని ప్రవీణ్ చెప్పారు. కానీ అది నిజం కాదని, తన ఫామ్‌లోని కుందేళ్లు దేశమంతటా సరఫరా అవుతాయని పేర్కొన్నారు. దేశ రాజధాని దిల్లీ, హైదరాబాద్ వంటి ప్రధాన నగరాల నుంచి కూడా తమకు ఆర్డర్లు వస్తాయని తెలిపారు. కుందేళ్ల పెంపకానికి పెద్ద పెట్టుబడి అవసరం లేదన్నారు. 7 ఆడ, 3 మగ కుందేళ్లతో కూడిన ఒకే యూనిట్ (10 కుందేళ్లు)తో కార్యకలాపాలను ప్రారంభించవచ్చని స్పష్టం చేశారు. అతి తక్కువ స్థలం, శ్రమ, వనరులు అవసరమయ్యే ఈ వ్యాపారం గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో స్వయం ఉపాధికి ఒక అద్భుతమైన, ప్రత్యేకమైన మార్గంగా ఆవిర్భవిస్తోందని వెల్లడించారు.

Rabbit Farming In Haryana Farmer
కుందేళ్ల పెంపకం చేపట్టిన రిటైర్డ్ పోలీస్ (ETV Bharat)
Rabbit Farming In Haryana Farmer
ఫ్రాంచైజీ తీసుకుని వ్యాపారం (ETV Bharat)

ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
పశుసంవర్ధక రంగంలో కుందేళ్ల పెంపకాన్ని అతి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన, అత్యంత పరిశుభ్రమైన వ్యాపారంగా పరిగణిస్తారు. ఒక కుందేలును పెంచడానికి అయ్యే రోజువారీ ఖర్చు కేవలం రూపాయి నుంచి రూపాయిన్నర మాత్రమే. కుందేళ్లకు సాధారణ పొడి మేత, పచ్చి మేత పెడతారు. ఇవి కేవలం రెండున్నర నెలల్లోనే 1.5 కిలోలకు పైగా బరువు పెరుగుతాయి. కుందేళ్లకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. వీటి ధర మార్కెట్లో కిలోకు 300 రూపాయలు. కుందేళ్లను పెంచిన చోట ఎటువంటి దుర్వాసన రాదు. అలాగే శబ్ద కాలుష్యం కూడా ఉండదు. కుందేళ్ల పెంపకాన్ని సులభంగా ఇంటి దగ్గర లేదా ఒక చిన్న షెడ్డులో చేపట్టవచ్చు.

Rabbit Farming In Haryana Farmer
కుందేలు పిల్లలు (ETV Bharat)

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