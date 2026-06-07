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3.3 కిలోల 'బాహుబలి కీర'- సేంద్రీయ పద్ధతుల్లోనే సాగు చేసిన రైతు

25 ఏళ్లుగా పెరటిలో ఒక నిర్దిష్ట భాగంలో సేంద్రీయ వ్యవసాయం- 3.3 కిలోల బరువు, 2 అడుగుల 2 అంగుళాల పొడవుతో పండిన కీరదోస- అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్న రైతు

Baahubali Cucumber Farming In Haryana
Baahubali Cucumber Farming In Haryana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 7, 2026 at 6:59 AM IST

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Baahubali Cucumber Farming In Haryana : ఈ రోజుల్లో అధిక దిగుబడుల కోసం హైబ్రిడ్ విత్తనాలు, రసాయన ఎరువులు, పురుగులమందు వినియోగించడం చాలా సాధారణమైపోయింది. కానీ హరియాణాకు చెందిన ఓ రైతు మాత్రం సేంద్రియా పద్దతుల్లో కూరగాయాలను పండించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఇంటి పెరట్లోనే ఎలాంటి హానికర రసాయనాలు ఉపయోగించకుండా కీరదోసను సాగు చేశాడు. అందులో ఏం విశేషం ఉందని అనుకుంటున్నారా? అది సాధారణ కాయలతో పోలిస్తే రెండింతలు పొడవుగా, 3 కిలోల పైగా బరువుతో ఉంది. భారీ పరిమాణంతో కనిపిస్తున్న ఈ అరుదైన కీరదోస ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారి నెటిజన్లను ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి.

పెరటిలో సేంద్రీయ వ్యవసాయం
కురుక్షేత్ర జిల్లాకు చెందిన అశ్వినీ శర్మ వ్యవసాయం చేస్తూ జీవిస్తున్నారు. ఆయన గత 25 ఏళ్లుగా తన పెరటిలో కొంత భాగాన్ని సేంద్రీయ వ్యవసాయం కోసం మాత్రమే కేటాయించారు. అందులో​ కేవలం కూరగాయలను పండిస్తున్నట్లు అశ్వినీ వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 20న ఓ దేశీ రకం కీరదోసను నాటానని అన్నారు. దీనిని పండిచడానికి ఎటువంటి ప్రత్యేక ఎరువులను వినియోగించలేదని చెప్పారు. అలా పండించిన ఈ కీరదోస 3.3 కిలోల బరువు, 2 అడుగుల 2 అంగుళాల పొడవు కలిగి ఉందని ఆయన తెలిపారు. అందుకే దీనిని 'బాహుబలి కీర' అని పిలుస్తున్నట్లు తెలిపారు.

Bahubali Cucumber By Organic Farming
బాహుబలి కీర (ETV Bharat)

"సారవంతమైన సేంద్రీయ నేలను కొన్నేళ్లుగా సంరక్షించడం వల్లే ఇది సాధ్యమైంది. ముఖ్యంగా ఈ మొక్క పెరగడానికి చాలా తక్కువ నీరు అవసరమైంది. తద్వారా తక్కువ నీటి వినియోగంతో కూడా అధిక నాణ్యత గల పంటలను పండించవచ్చని ఇది నిరూపించింది. ఈ కీరదోసకాయను తినడానికి కోయను. దానికి బదులుగా, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి కాయలను మరిన్ని పండించడం కోసం విత్తనాలుగా ఉపయోగిస్తాను. అప్పుడు ఇది ఇతర రైతులు కూడా పండించుకునేందుకు వీలుగా ఉంటుంది."
- అశ్వినీ శర్మ, రైతు

వ్యవసాయ నిపుణుల ప్రశంసలు
ఈ భారీ కీరదోస గురించి సీనియర్​ వ్యవసాయ నిపుణులు డాక్టర్​ సీబీ సింహ్​ మాట్లాడుతూ, తనకు వ్యవసాయం, ఉద్యానవన రంగంలో దాదాపు 50 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం ఉందని చెప్పారు. అందులో 35 ఏళ్లు రైతులతో కలిసి పనిచేస్తూ క్షేత్రస్థాయి పరిశోధనలు కూడా చేశారని అన్నారు. అలాంటిది ఈ జీవిత కాలంలో ఇంత పొడవు, బరువున్న దేశీయ దోసకాయను ఎప్పుడూ చూడలేదని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. అంతే కాకుండా సేంద్రియ పద్ధతులను ఉపయోగించి ఇంత భారీ, ఆరోగ్యకరమైన కూరగాయను పండించినందుకు రైతు అశ్వినీ శర్మకు అభినందనలు తెలిపారు.

అంచనాలకు మించి ఫలితాలు
అంతే కాకుండా రసాయనాల వినియోగం లేకుండానే ప్రకృతికి హాని కలిగించకుండా మంచి దిగుబడులు సాధించవచ్చని అశ్వినీ శర్మ నిరూపించారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఓ చిన్న గ్రామంలోని ఇంటి పెరట్లో ప్రారంభమైన ఈ ప్రయోగం అంచనాలకు మించిన ఫలితాలను ఇచ్చిందని, దేశవ్యాప్తంగా సేంద్రియ సాగు చేస్తున్న రైతులకు ఇది ప్రేరణగా నిలుస్తోందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Bahubali Cucumber By Organic Farming
'బాహుబలి కీర'తో రైతు అశ్వినీ శర్మ (ETV Bharat)

గతంలోనూ ఇటువంటి ప్రయోగం
అశ్వినీ శర్మ ఇప్పటికే తన వినూత్న వ్యవసాయ ప్రయోగాలతో పరిసర జిల్లాల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. గతంలోనూ ఇదే పెరటి తోటలో 15 కిలోల బరువున్న టర్నిప్​(ఎర్ర ముల్లంగి దుంప)ను పండించారు. అలా ఆయన వ్యవసాయ రంగంలో వార్తల్లో నిలిచారు. అశ్వినీ ఎప్పటికప్పుడు నిర్వహించే ప్రయోగాలు దేశంలోని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలకు పరిశోధనాంశాలుగా కూడా మారాయి. ప్రస్తుతం ఆయన చేసే ఈ ప్రయోగాల వల్ల పంట పరిమాణం, పొడవు, బరువు పెంచాలంటే హైబ్రిడ్ విత్తనాలు, రసాయనాలు ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదని నిరూపించారు. అలా ప్రముఖ శాస్త్రవేత్తల నుంచి ప్రశంసలు కూడా అందుకున్నారు.

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