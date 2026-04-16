రూ.12వేల జాబ్ వదలి స్టార్టప్- ఏడాదికి రూ.80 లక్షల టర్నోవర్- వ్యర్థాల నుంచి సంపద సృష్టిస్తున్న యువ ఇంజినీర్
వ్యర్థాల నుంచి పర్యావరణ అనుకూలమైన బయోడీగ్రేడబుల్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ ఉత్పత్తి- థర్మోకోల్, సింగిల్-యూజ్ ప్లాస్టిక్లకు ఇది ప్రత్యామ్నాయం- భారత్తో పాటు విదేశాల నుంచి ఆర్డర్లు
Published : April 16, 2026 at 10:32 PM IST
Waste To Biodegradable Material : చెత్త నుంచి సంపద సృష్టిస్తున్నారు హరియాణాకు చెందిన ఓ యువ ఇంజినీర్. నెలకు కేవలం రూ. 12వేల జీతం వచ్చే ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టి స్టార్టప్ ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు ఏకంగా ఏడాదికి రూ. 80 లక్షల టర్నోవర్ చేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ఓవైపు చెత్తను తొలగిస్తూ పర్యావరణాన్ని పరిరక్షిస్తూనే ఆదాయాన్ని అర్జిస్తున్నారు. ఇంతకీ చెత్త నుంచి సంపద ఎలా సృష్టిస్తున్నాడో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కురుక్షేత్రకు చెందిన గౌరవ్ కాజల్ దేశ రాజధాని ప్రాంతంలో ఓ కంపెనీలో ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టి సొంతంగా స్టార్టప్ సంస్థను ప్రారంభించారు. దిల్లీలోని కాలుష్యాన్ని గమనించిన గౌరవ్, ఈ ముప్పును ఎదుర్కోవడానికి ప్లాస్టిక్, ఇతర వ్యర్థాలను ఒక ఆయుధంగా మార్చుకున్నాడు. వ్యర్థాల నుంచి పర్యావరణ అనుకూలమైన బయోడీగ్రేడబుల్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్గా మారుస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఆయన స్థాపించిన స్టార్టప్ 'బాలాజీ ఫైబర్ ప్రొడక్ట్స్' థర్మోకోల్కు సవాలు విసురుతూ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. సరైన దార్శనికత ఉంటే ఒక చిన్న స్టార్టప్ కూడా పెద్ద సంస్థగా ఎదగగలదని గౌరవ్ నిరూపిస్తున్నారు. ఈ స్టార్టప్తో తాను స్వయం ఉపాధి పొందుతూ అనేక మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు.
"నేను దిల్లీ ఎన్సీఆర్లోని ఒక పెద్ద కంపెనీలో రెండేళ్లకు పైగా పనిచేశాను. కానీ నా జీతం చాలా తక్కువగా ఉండేది. ఆ సమయంలో దిల్లీ కాలుష్యాన్ని దాంతో పాటు పేరుకుపోయిన చెత్త కుప్పలను చూశాను. ఆ దృశ్యం నా ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చేసింది. అప్పుడే నా ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి 2022లో వ్యర్థాల నిర్వహణ కోసం నా సొంత స్టార్టప్ను ప్రారంభించాను. అలా నా వ్యర్థాల నుంచి సంపద సృష్టించే నా ప్రయాణం మొదలైంది. ఆ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు నాకు కేవలం రూ. 12,000 జీతం వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు నా స్టార్టప్ ఏడాది టర్నోవర్ రూ. 80 లక్షలు. నా స్టార్టప్ ద్వారా డబ్బుతో పాటు గౌరవం కూడా లభించింది. భూమిని ప్లాస్టిక్ రహితంగా మార్చేందుకు ఒక పెద్ద ప్రచారాన్ని కూడా ప్రారంభించాను."
--గౌరవ్ కాజల్, స్టార్టప్ యజమాని
థర్మోకోల్, సింగిల్-యూజ్ ప్లాస్టిక్లకు ఇది ప్రత్యామ్నాయం
థర్మోకోల్, సింగిల్-యూజ్ ప్లాస్టిక్లకు తమ సంస్థ తయారుచేసే బయోడీగ్రేడబుల్ ప్యాకేజింగ్ మంచి ప్రత్యామ్నాయమని గౌరవ్ పేర్కొన్నారు. దీనిని వాడిన తర్వాత సులభంగా రీసైకిల్ చేయవచ్చని, మట్టిలో కూడా కలిసిపోతుందని వివరించారు. ప్రజలు తమ ఇళ్లలోని వ్యర్థాలను, చెత్త కాగితాలను స్క్రాప్ డీలర్లకు అమ్ముతారని, వారి నుంచి తాము సేకరించి బయోడీగ్రేడబుల్ ప్యాకేజింగ్ ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తామని తెలిపారు. దీని వల్ల వ్యర్థాలు తగ్గిపోతాయని చెబుతున్నారు.
భారత్తో పాటు విదేశాల నుంచి ఆర్డర్లు
ప్రస్తుతం తమ ఉత్పత్తులు భారతదేశంలోనే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా అమ్ముడవుతున్నాయని గౌరవ్ వెల్లడించారు. "నేను చేస్తున్న బయోడీగ్రేడబుల్ ప్యాకేజింగ్పై భారతదేశంలో చాలా తక్కువ మంది పనిచేస్తున్నారు. అందువల్ల మాకు దేశంలోని దాదాపు ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు విదేశాల నుంచి కూడా ఆర్డర్లు రావడం ప్రారంభమయ్యాయి. మేము తయారుచేసే ప్యాకేజింగ్ ట్రేలు బ్రిటన్, అమెరికా, జర్మనీ వంటి దేశాలకు సరఫరా అవుతున్నాయి. వైద్య ఉత్పత్తులు, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆహార పదార్థాలు, అనేక ఇతర ఉత్పత్తుల ప్యాకేజింగ్కు ఉపయోగపడే అనేక రకాల ట్రేలను తయారు చేస్తాము." అని గౌరవ్ కాజల్ అన్నారు.
ప్లాస్టిక్ రహిత భారత్గా మార్చడానికి దోహదం
గౌరవ్ కాజల్ చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం ప్రభుత్వం చేపట్టిన 'మేక్ ఇన్ ఇండియా', 'స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్' అనే రెండు పథకాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తోందని అంటున్నారు. వ్యర్థాలను ప్యాకేజింగ్ ట్రేలుగా మార్చడం ద్వారా ప్లాస్టిక్ రహిత భారత్గా మార్చడానికి దోహదపడుతందని చెబుతున్నారు.