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వాలీబాల్ విలేజ్- ఆ ఊరిలో ప్రతి ఇంట్లో పక్కాగా ఒక ప్లేయర్- స్పోర్ట్ కోటా కింద 200 మందికి గవర్నమెంట్ జాబ్స్

వాలీబాల్‌లో అదరగొడుతున్న గ్రామం- జాతీయ స్థాయిలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న గ్రామస్థులు- స్పోర్ట్ కోటా కింద ఉద్యోగాలు సంపాదిస్తున్న యువత- గత 5 దశాబ్దాలుగా ఇదే ట్రెండ్

volleyball village in haryana
వాలీబాల్ ఆడుతున్న విద్యార్థులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 19, 2026 at 6:22 PM IST

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Volleyball Village in Haryana : ఏదైనా ఊరిలో వాలీబాల్ ఆడేవారు పదుల సంఖ్యలో, మరి పెద్ద గ్రామమైతే వందలాది మంది ఉండొచ్చు. కానీ హరియాణాలోని ఓ ఊరిలో మాత్రం ఏకంగా ఇంటికొక వాలీబాల్ ప్లేయర్ ఉన్నాడు. ఈ గేమ్‌ను వారు ఆటలా చూడకుండా సంప్రదాయంలా భావిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు భారత వాలీబాల్ జాతీయ జట్టు, హరియాణా రాష్ట్ర జట్టులోని సగం కంటే ఎక్కువ మంది క్రీడాకారులు ఈ ఒక్క గ్రామానికి చెందినవారే ఉండేవారు. నేడు దేశంలో స్పోర్ట్స్ కోటా కింద ఈ ఊరికి చెందిన క్రీడాకారుడు ఉద్యోగం చేయని ప్రభుత్వ శాఖ ఏదీ లేదనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు!. ఈ క్రమంలో వాలీబాల్‌లో అదరగొడుతున్న గ్రామమేది? దాని వెనుకున్న చరిత్ర గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.

దేశ క్రీడా పటంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు
కురుక్షేత్ర జిల్లాలో ఉన్న అమీన్ (అభిమన్యుపుర్) అనే చారిత్రక గ్రామం దేశ క్రీడా పటంలో ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకుంది. సుమారు 8,000 జనాభా ఉన్న ఈ గ్రామాన్ని భారతీయ వాలీబాల్‌కు కేంద్రబిందువుగా భావిస్తారు. గత ఐదు దశాబ్దాలుగా ఈ ఊరిలోని ప్రతి వీధి, ఆట స్థలంలోనూ వినిపిస్తున్న ఏకైక శబ్దం 'వాలీబాల్' అంటే ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. అలాగే అమీన్ గ్రామంలోని దాదాపు ప్రతి ఇంట్లోనూ ఒక వాలీబాల్ క్రీడాకారుడు కనిపిస్తాడు. అక్కడ ఈ క్రీడ కేవలం కాలక్షేపం మాత్రమే కాదు. ఒక జీవన విధానం, సంప్రదాయంగా చూస్తారు.

volleyball village in haryana
వాలీబాల్ ఆడుతున్న విద్యార్థులు (ETV Bharat)
volleyball village in haryana
వాలీబాల్ ఆడుతున్న విద్యార్థులు (ETV Bharat)

వాలీబాల్‌లో రాణిస్తున్న మహిళలు
ఒకప్పుడు గ్రామంలోని ఆట స్థలాల్లో పురుషులదే ఆధిపత్యం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. ఇటీవలి కాలంలో గ్రామానికి చెందిన ఆడబిడ్డలు వాలీబాల్ అడుతున్నారు. పూనమ్, రింకిల్, మహక్ అనే ముగ్గురు యువతులు అంతర్జాతీయ వాలీబాల్ పోటీల్లో సత్తా చాటారు. మరో 20 మందికి పైగా అమ్మాయిలు జాతీయ స్థాయిలో వాలీబాల్ ఆడి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించారు. ఇటీవల చైనాలో జరిగిన 'స్కూల్ వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్'లో పాల్గొనడం ద్వారా మహక్ అమీన్ గ్రామానికే కాకుండా యావత్ దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచారు. మరోవైపు, జాతీయ స్థాయి వాలీబాల్ క్రీడాకారిణి రింకిల్ ప్రస్తుతం కురుక్షేత్ర డిప్యూటీ కమిషనర్ (DC) కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. వందన (జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారిణి) ఎన్ఐటీ కురుక్షేత్రలోని పీడబ్ల్యూడీ విభాగంలో స్పోర్ట్ కోటా కింద జాబ్ దక్కించుకున్నారు.

volleyball village in haryana
వాలీబాల్ ఆడుతున్న విద్యార్థులు (ETV Bharat)
volleyball village in haryana
వాలీబాల్ ఆడుతున్న విద్యార్థులు (ETV Bharat)

పెద్ద క్రీడా మైదానాలు ఉన్న నగరాలు కంటే ఈ చిన్న గ్రామం నుంచి వచ్చిన క్రీడాకారులే దేశానికి ఎక్కువ సేవలు అందించారని మహిళా వాలీబాల్ కోచ్ రజని పేర్కొన్నారు. అమీన్ గ్రామానికి చెందిన దిగ్గజ మాజీ క్రీడాకారుడు డాక్టర్ దలేల్ సింగ్ వాలీబాల్ క్రీడకు అందించిన విశేష సేవలకు గానూ ప్రతిష్టాత్మక అర్జున అవార్డును పొందారని గుర్తు చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ ఊరి నుంచి సుమారు 20 మంది క్రీడాకారులు అంతర్జాతీయ స్థాయి వాలీబాల్ పోటీల్లో దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారని చెప్పారు. 200 మందికి పైగా ప్లేయర్స్ జాతీయ స్థాయిలో ఆడారని వెల్లడించారు. అమీన్ ఊరిని చెందిన 200 మందికి పైగా యువత స్పోర్ట్స్ కోటా కింద ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించారని స్పష్టం చేశారు. గ్రామంలో వాలీబాల్ క్రీడాకారుడు లేని ఇల్లు దాదాపుగా లేదని వివరించారు.

volleyball village in haryana
వాలీబాల్ ఆడుతున్న విద్యార్థులు (ETV Bharat)

ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం కోచింగ్ సెంటర్ల చుట్టూ తిరుగుతూ యువత ఏళ్ల తరబడి సమయం వృథా చేసుకుంటున్న ఈ రోజుల్లో అమీన్ గ్రామ యువత స్పోర్ట్ కోటా ద్వారా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పొందుతోందని వాలీబాల్ కోచ్ శివకుమార్ తెలిపారు. "పోలీస్, రైల్వే, ఆర్మీ వంటి డిపార్ట్‌మెంట్స్‌లో అమీన్ గ్రామానికి చెందిన క్రీడాకారులు స్పోర్ట్స్ కోటా కింద ఉద్యోగాలు పొందారు. ప్రస్తుతం స్టేడియంలో 200 మంది క్రీడాకారులు శిక్షణ పొందుతున్నారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో దేశానికి పేరు తీసుకురావడం కోసం ఉదయం, సాయంత్రం కఠినంగా సాధన చేస్తున్నారు." అని శివకుమార్ పేర్కొన్నారు.

volleyball village in haryana
వాలీబాల్ ఆడుతున్న విద్యార్థులు (ETV Bharat)

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