DJ మోగితే రూ.21వేల ఫైన్ కట్టాల్సిందే- ఎంగేజ్మెంట్, ప్రీవెడ్డింగ్ బ్యాన్- ఎక్కడంటే?
ప్రీవెడ్డింగ్పై నిషేధం- పెద్ద సంఖ్యలో బంధువులను పిలిచి భారీగా ఖర్చు చేయడం తగ్గించాలని నిర్ణయం- అంత్యక్రియల సమయంలోనూ కొన్ని నియమాలపై నిషేధం
Published : August 18, 2026 at 2:10 PM IST
DJ Banned In Wedding Ceremony : ప్రస్తుత రోజుల్లో వివాహ వేడుకల్లో డీజేకు ఉన్నంత క్రేజ్ ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. వివాహ వేడుకల్లో ఎంజాయ్మెంట్ కోసం ఒక్క డీజేకి వేలల్లో డబ్బులు వెచ్చిస్తుంటారు. సౌండ్ సిస్టమ్తో వివాహానికి వచ్చిన బంధువులంతా సందడిగా గడుపుతుంటారు. కానీ, ఓ చోట ఇలాంటి ఆడంబరాలకు స్వస్తి పలికారు. అక్కడ డీజే మోగితే, రూ.21 వేలు ఫైన్ కట్టాల్సిందే అంటున్నారు. అంతేకాదు, నిశ్చితార్థం, ప్రీ-వెడ్డింగ్పై కూడా నిషేధం విధించారు. వసూలు చేసిన సొమ్మును కమ్యూనిటీ ఖాతాలో జమ చేసి, సామాజిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు వినియోగిస్తారట. ఇంతకీ ఆ నిషేధ ఆజ్ఞలు ఎక్కడా? అని అనుకుంటున్నారా? అయితే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రీ-వెడ్డింగ్పై నిషేధం
అది మధ్యప్రదేశ్లోని ఖండ్వా పట్టణం. అక్కడ 'శ్రీ తిరోలే కున్బీ పటేల్' అనే సంఘం ఉంది. అయితే ఇటీవల ఆ సంఘ సభ్యులు వార్షిక సమావేశం నిర్వహించారు. అందులో వివాహ వేడుక్లలో పెరుగుతున్న అనవసర ఖర్చులు, ఆర్భాటాలపై కీలకంగా చర్చించారు. వివాహం అనేది రెండు కుటుంబాల మధ్య జరిగే ముఖ్యమైన కార్యక్రమమని, దాని అనవసరంగా లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం సరికాదని సంఘం సభ్యులు అభిప్రాయపడ్డారు. ఆర్భాటం కోసం డబ్బును వృథా చేయకుండా, అవసరమైన పనులకు వినియోగించాలని తీర్మానించారు.
భారీగా ఖర్చు చేయడంపై కీలక నిర్ణయం
ఈ క్రమంలోనే ఇకపై జరిగే ఏ వివాహ వేడుకల్లోనూ డీజేలను వినియోగించకూడదని సమావేశంలో నిర్ణయించుకున్నారు. ఒకవేళ ఎవరైనా నిబంధనలను అతిక్రమిస్తే, వారిపై సమాజం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందని హెచ్చరించారు. అలాగే, వివాహానికి ముందు నిర్వహించే ప్రీ-వెడ్డింగ్ కార్యక్రమాలు, రింగ్ సెరిమనీలపైనా నిషేధం విధించారు. సాదాసీదాగా వివాహ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని సూచించారు. అలాగే నిశ్చితార్థ కార్యక్రమాలకు పెద్ద సంఖ్యలో బంధువులు, ఇతరులను పిలిచి భారీగా ఖర్చు చేయడం కూడా తగ్గించాలని నిర్ణయించారు.
ఫైన్ డబ్బులను ఏం చేస్తారంటే?
సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం, డీజేలను ఉపయోగించినందుకు వధూవరుల ఇద్దరూ చెరో 21,000 రూపాయల జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఆ జరిమానా మొత్తాన్ని కమ్యూనిటీ ఖాతాలో జమ చేసి, విద్య, సామాజిక సేవలు, ఇతర సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు ఖర్చు చేయనున్నట్లు సంఘం సభ్యులు తెలిపారు. అయితే, కున్బీ పటేల్ సంఘం తీసుకున్న నిర్ణయానికి వెంటనే సభ్యుల నుంచి స్పందన వచ్చింది. సమావేశం జరిగిన 24 గంటల్లోనే సమాజానికి చెందిన 10 మంది తమ కుటుంబాల్లో జరగనున్న వివాహ కార్యక్రమాల కోసం ముందుగా బుక్ చేసుకున్న డీజేలను రద్దు చేసుకున్నట్లు సమాచారం.
మరోవైపు, అనవసర ఖర్చులపై కఠినమైన నిషేధ ఆజ్ఞలను తీసుకొచ్చినట్లు కున్బీ పటేల్ సమాజ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు సావన్ పటేల్ పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే అంత్యక్రియల సమయంలో శవయాత్రలో కొత్త దుస్తులు తీసుకెళ్లే సంప్రదాయాన్ని కూడా నిలిపివేయాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. దానికి బదులుగా నెయ్యి, కర్పూరం, అగరబత్తులు తీసుకెళ్లాలని సలహా ఇచ్చామన్నారు. ఖండ్వా జిల్లాలోని 106 గ్రామాల్లో తమ వర్గానికి చెందిన సుమారు 15000 మంది కుటుంబాలు ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
యువత ఉపాధి కోసం
ఇదిలా ఉండగా, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడంపైనా సమావేశంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వచ్చే నెలలో యువత కోసం ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. యువతకు కొత్త ఉపాధి మార్గాలను కల్పించడంతో పాటు, స్వయం ఉపాధి, నైపుణ్యాభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నామని తెలిపారు. మహిళలల అభివృద్ధి కోసం, ప్రత్యేకంగా మహిళా సమావేశాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు. 'బేటీ బచావో బేటీ పఢావో' స్ఫూర్తితో బాలికల విద్యకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సంఘం నిర్ణయం తీసుకుందని వెల్లడించారు.
మరోవైపు, కున్బీ పటేల్ సమాజానికి చెందిన వారిలో ఎక్కువ మంది వ్యవసాయంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. దీంతో రైతుల అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి ప్రత్యేక సదస్సులు నిర్వహించనున్నారు. కాగా, ఆ సమావేశానికి సొసైటీ జిల్లా అధ్యక్షుడు సిద్ధనాథ్ పటేల్, ఖండ్వా ధర్మశాల అధ్యక్షుడు అరుణ్ పటేల్, యువజన సంఘం అధ్యక్షుడు సావన్ పటేల్, మాజీ అధ్యక్షుడు రామేశ్వర్ పటేల్, వాసుదేవ్ పటేల్, శాంతిలాల్ పటేల్, ఆనంద్ రామ్ పటేల్, ప్రదీప్ తిరోల్, పారస్ పటేల్, భగవాన్ పటేల్, మధు పటేల్, ధన్నాలాల్ పటేల్, సొసైటీ కార్యవర్గ సభ్యులు హాజరయ్యారు.
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