ఫుట్బాల్ బిగ్గెస్ట్ లవర్- శిక్షణ ఇచ్చేందుకు భూమి, భార్య మంగళసూత్రం విక్రయం- గేమ్ కోసం నాలుగేళ్ల కుమారుడిని కోల్పోయిన బెనర్జీ
ఫుట్బాల్పై మక్కువతో సర్వస్వాన్ని కోల్పోయిన కునాల్ బెనర్జీ- కుమార్తెలకు షూస్ కొనడం కోసం, ఇతర యువతులకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కోసం కీలక నిర్ణయం- తనకున్న సొంత భూమి, భార్య మంగళసూత్రాన్ని అమ్మేసిన వ్యక్తి
Published : July 7, 2026 at 1:14 PM IST
Football Coach Kunal Banerjee Journey : ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫిఫా వరల్డ్ కప్ సందడి నెలకొంది. విదేశాల్లోలాగే భారత్లోనూ ఫుట్బాల్కు విపరీతమైన ఆదరణ ఉంది. ఎంతలా అంటే బిహార్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఫుట్బాల్ కోసం తన జీవితంలోని సర్వస్వాన్ని అర్పించేశారు. సొంత బిడ్డను కోల్పోయారు. అలాగే తన ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఇతరులను మంచి ఫుట్బాల్ ప్లేయర్లుగా తీర్చిదిద్దడం కోసం భార్య మంగళసూత్రాన్ని, భూమిని అమ్మేశారు. సొంతంగా శిక్షణ ఇచ్చి పలువురిని జాతీయ స్థాయి ఫుట్బాల్ ప్లేయర్లుగా తీర్చిదిద్దారు. ఈ స్టోరీలో ఫుట్బాల్ పట్ల అంత ఇష్టం ఆ వ్యక్తి ఎవరు? అతడు జీవితంలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
చిన్నప్పటి నుంచి ఫుట్బాల్ అంటే ఇష్టం
నలంద జిల్లాలోని కేసోపుర్ గ్రామానికి చెందిన కునాల్ బెనర్జీకి (65) ఫుట్బాల్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఆయన నలంద జిల్లా జట్టుకు నాలుగుసార్లు కెప్టెన్గా వ్యవహరించారు. 1978-1983 వరకు జాతీయ స్థాయిలో ఫుట్బాల్ ఆడారు. ఫుట్బాల్ అంటే కునాల్కు ఎంత ఇష్టమంటే ఈ గేమ్ కోసం తన నాలుగేళ్ల కుమారుడు త్రిపోలియా గోయల్ను కోల్పోయారు. తన కుమార్తెలను ఫుట్బాల్ క్రీడాకారిణులుగా తీర్చిదిద్దడానికి ఆయన తన ఆస్తిపాస్తులను ఫణంగా పెట్టారు. చివరికి భూమిని, భార్య మంగళసూత్రాన్ని కూడా విక్రయించేశారు. ఆ తర్వాత కునాల్ ఇద్దరు కుమార్తెలు జాతీయ స్థాయి ఫుట్బాల్ పోటీల్లో పతకాలు సాధించారు. అయితే తమకు ప్రభుత్వం నుంచి సాయం అందడం లేదని కునాల్ బెనర్జీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. క్రీడాకారులకు సర్కార్ అండగా నిలవాలని కోరుతున్నారు.
కొడుకు పేరిట ఫుట్బాల్ క్లబ్
ఫుట్బాల్ పట్ల తనకున్న ఇష్టాన్ని కునాల్ ఈటీవీ భారత్కు వివరించారు. "నా కొడుకు త్రిపోలియా గోయల్కు ఫుట్బాల్ ఆడటం అంటే చాలా ఇష్టం. ఒకరోజు ఫుట్బాల్ ఆడుతుండగా అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. అతడి ఆరోగ్య పరిస్థితి వేగంగా క్షీణించింది. ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ నా కుమారుడ్ని కాపాడుకోలేకపోయాను. ఆ తర్వాత అతడి జ్ఞాపకార్థంగా త్రిపోలియా గోయల్ క్లబ్ను స్థాపించాను. అక్కడ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారులకు ఉచిత శిక్షణ ఇవ్వడం ప్రారంభించాను. నా శిక్షణలో ముగ్గురు బాలురు, 12మంది బాలికలు జాతీయ స్థాయి ఫుట్బాల్ ప్లేయర్లుగా మారారు. 1995లో రాష్ట్ర స్థాయి రిఫరీగా బాధ్యతలు చేపట్టాను. జాతీయ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్లలో బిహార్ జట్టు తరఫున రెండుసార్లు ఆడాను. నా కుమార్తెలు కల్యాణి గోయల్, వైశాలి గోయల్ జాతీయ స్థాయి ఫుట్బాల్ పోటీలకు ఎంపికయ్యారు. అయితే పన్నెండు సార్లు కుట్టిన ఒకే జత చిరిగిన బూట్లను వారు ధరించాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత వారికి షూస్ కొన్నాను" అని కునాల్ చెప్పారు.
"ఎనిమిదేళ్ల వయసు నుంచే ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నాను. చిన్నప్పటి నుంచే ఈ క్రీడపై ఉన్న మక్కువతో, దానిని కొనసాగించడానికి ఇంట్లో దొంగతనం కూడా చేశాను. ఆ తర్వాత నలంద జిల్లా జట్టుకు నాలుగుసార్లు కెప్టెన్గా వ్యవహరించాను. నెహ్రూ యువ కేంద్రం తరఫున జాతీయ స్థాయిలో ఆడాను. టీవీలో ఫిఫా ప్రపంచ కప్ చూసినప్పుడల్లా నా కళ్లలో మెరుపు కనిపిస్తుంది. ఫిఫా మ్యాచ్లను చూస్తున్నప్పుడు నా యవ్వనం గుర్తుకొస్తుంది. పిల్లలను మైదానంలోకి తీసుకురావాలనే బలమైన కోరిక కలుగుతుంది. కానీ ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి సాయం అందడం లేదు. దీంతో నిరాశ తప్పట్లేదు. ఫుట్బాల్ కోసం నా జీవితాన్ని త్యాగం చేశాను. జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారిణులుగా రాణించిన నా కుమార్తెలకు గానీ, నేను శిక్షణ ఇచ్చిన ఇతర అమ్మాయిలకు గానీ ఇప్పటివరకు ఎవరికీ ప్రభుత్వం ఉద్యోగం రాలేదు. ఈ తీరు పట్ల విసుగు చెందాను. అందుకే ఎనిమిదేళ్ల క్రితమే అమ్మాయిలకు శిక్షణ ఇవ్వడం మానేశాను. ప్రభుత్వం నేను శిక్షణ ఇచ్చిన క్రీడాకారిణుల్లో కనీసం ఒక్కరికైనా ఉద్యోగం ఇస్తే మళ్లీ ట్రైనింగ్ ప్రారంభిస్తాను. నలందకు చెందిన 50-60 మంది అమ్మాయిలను జాతీయ స్థాయి ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్గా తీర్చిదిద్దుతాను" అని కునాల్ బెనర్జీ పేర్కొన్నారు.
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