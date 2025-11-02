ETV Bharat / bharat

బిహార్‌ ఎన్నికల్లో అత్యంత సంపన్న అభ్యర్థి- రూ.170 కోట్ల ఆస్తులు- భార్య ప్రాపర్టీలు తెలిస్తే షాకే!

బిహార్​లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సంపన్న అభ్యర్థి కుమార్ ప్రణయ్- తీవ్ర పోటీని ఎదుర్కొంటున్న ప్రణయ్‌

Richest Candidate In Bihar Polls 2025
Richest Candidate Kumar Pranay (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 2, 2025 at 10:40 PM IST

4 Min Read
Richest Candidate In Bihar Polls 2025 : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన అత్యంత సంపన్న అభ్యర్థి ఆస్తుల గురించి తెలిస్తే షాకవుతారు. ఆయన సతీమణి ఆస్తుల లెక్క తెలిస్తే తప్పక అవాక్కవుతారు. ఎన్నికల సంఘానికి అభ్యర్థులు సమర్పించిన అఫిడవిట్లలోని ఆస్తిపాస్తుల సమాచారంతో ఓ నివేదికను అసోసియేషన్ ఫర్ డెమొక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ (ఏడీఆర్) విడుదలచేసింది. ఇంతకీ నవంబరు 6న తొలి విడత పోలింగ్ జరగనున్న 121 స్థానాల్లో ఎంతమంది అభ్యర్థులు మిలియనీర్లు ? అత్యంత సంపన్న అభ్యర్థి ఎవరు? ఆయన ఆస్తి, సతీమణి ఆస్తి ఎంత ? స్థిర, చరాస్తుల విలువ ఎంత ? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

రూ.83.35 కోట్ల చరాస్తులు, రూ.86.65 కోట్ల స్థిరాస్తులు
బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీచేస్తున్న అత్యంత ధనిక అభ్యర్థి కుమార్ ప్రణయ్. ఈయన బీజేపీ తరఫున ముంగేర్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. కుమార్ ప్రణయ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ.170 కోట్లు. ఇందులో రూ.83.35 కోట్లు విలువైన నగదు, బ్యాంకు డిపాజిట్లు, షేర్లు, ఇతర పెట్టుబడులు ఉన్నాయి. మరో రూ.86.65 కోట్లు విలువైన వ్యవసాయ భూములు, వ్యవసాయేతర భూములు, భవనాలు ఉన్నాయి. ఒక చిన్న తరహా వ్యాపార గ్రూప్ వార్షిక టర్నోవర్ కంటే ఎక్కువ రేంజులోనే కుమార్ ప్రణయ్ ఆస్తులు ఉండటం విశేషం.

సతీమణి ఆస్తి రూ.132 మాత్రమే
కుమార్ ప్రణయ్ సతీమణికి ఆశ్చర్యకరంగా కేవలం రూ.132 విలువైన చరాస్తులే ఉన్నాయని ఏడీఆర్ వెల్లడించింది. గత ఐదేళ్ల వ్యవధిలో కుమార్ ప్రణయ్ ఆదాయంతో పాటు ఆస్తుల విలువ రెట్టింపు అయింది. 2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆయన వార్షిక ఆదాయం రూ.4.36 లక్షలు. 2024-25 నాటికి ఇది కాస్తా రూ.10.75 లక్షలకు పెరిగిపోయింది. అంటే ఐదేళ్లలోనే కుమార్ ప్రణయ్ వార్షిక ఆదాయం 146 శాతానికిపైగా పెరిగింది. కానీ ఆయన భార్య దగ్గర రూ.132 మాత్రమే ఉన్నాయని ఎన్నికల అఫిడవిట్‌లో ప్రస్తావించడం గమనార్హం.

Richest Candidate In Bihar Polls 2025
బీజేపీ అభ్యర్థి కుమార్ ప్రయాణ్ (ETV Bharat)

రూ.3.26 కోట్లు VS రూ.170 కోట్లు
2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ ముంగేర్ నుంచి కుమార్ ప్రణయ్ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. ఈసారి కూడా బీజేపీ నుంచి టికెట్ దక్కించుకున్నారు. ఇప్పటికే ముంగేర్‌‌లో ఆర్థికంగా తిరుగులేని రేంజులో ఉన్న ఆయన, రాజకీయాల్లోనూ కొత్త ఎత్తులకు చేరుకున్నారని ఏడీఆర్ గణాంకాలతో స్పష్టమవుతోంది. ఏడీఆర్ తాజా నివేదిక ప్రకారం, తొలి విడత పోల్స్ జరగనున్న 121 స్థానాల్లో 1,303 మంది అభ్యర్థులు పోటీచేస్తున్నారు. వీరిలో 519 మంది (40 శాతం మంది) మిలియనీర్లే. ఒక్కో అభ్యర్థి సగటు ఆస్తుల విలువ రూ.3.26 కోట్లు. అయితే వీళ్లందరికీ అందనంత ఎత్తులో కుమార్ ప్రణయ్ ఉన్నారు. కొండంత సంపద ఉన్నా, కుమార్ ప్రణయ్‌కు అస్సలు నేర నేపథ్యం లేకపోవడం విశేషం. బిహార్ తొలి విడత పోల్స్‌లో పోటీ చేస్తున్న 30 శాతం మంది అభ్యర్థులపై క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి. కానీ ప్రణయ్‌పై ఒక్క క్రిమినల్ కేసు కూడా నమోదు కాలేదు.

Richest Candidate In Bihar Polls 2025
కుమార్ ప్రణయ్ అఫిడవిట్ (ETV Bharat)

ఇతర సంపన్న అభ్యర్థులు వీరే

  • మోకామా అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి జేడీయూ తరఫున పోటీ చేస్తున్న అనంత్ సింగ్‌కు దాదాపు రూ.70 కోట్లు విలువైన ఆస్తులు ఉన్నాయి. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల టైంలోనూ రాష్ట్రంలో అత్యంత సంపన్న అభ్యర్థిగా ఈయన నిలిచారు.
  • బెలగంజ్ స్థానం నుంచి జేడీయూ తరఫున పోటీ చేస్తున్న మనోరమా దేవికి రూ.69 కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఆమెకు ఎక్కువ ఆస్తులు రియల్ ఎస్టేట్, వ్యవసాయ భూముల్లోనే ఉన్నాయి.
  • నలంద నుంచి కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేస్తున్న కౌశలేంద్ర కుమార్‌కు రూ.30 కోట్ల ఆస్తి, కొర్హా నుంచి బీజేపీ తరఫున పోటీ చేస్తున్న కవితా దేవికి రూ.2.9 కోట్ల ఆస్తి ఉన్నాయి.
  • రాష్ట్రంలోనే అత్యంత పేద అభ్యర్థులుగా ఎస్‌యూసీఐ (కమ్యూనిస్ట్) పార్టీకి చెందిన మహ్మద్ ముజాహిద్ ఆలం(దర్భంగా అర్బన్ స్థానం), పీపుల్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా నేత శత్రుఘ్న వర్మ (బార్ స్థానం - పాట్నా) నిలిచారు. వీరికి చెరో రూ.1000 విలువైన ఆస్తులే ఉన్నాయి.

ముంగేర్ సీటులో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్
ముంగేర్ అసెంబ్లీ స్థానంలో ఎన్నికల ఫలితం ఎలా వస్తుందో ముందే ఊహించడం చాలా కష్టం. ఎన్నికల ఫలితాల గత రికార్డులను పరిశీలిస్తే ఈవిషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. 2010లో జేడీయూకు చెందిన అనంత్ కుమార్ సత్యార్థి ఇక్కడి నుంచి గెలిచారు. 2015లో ఆర్‌జేడీకి చెందిన విజయ్ కుమార్ 2.6 శాతం ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలిచారు. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ నుంచి కుమార్ ప్రణయ్ కేవలం 1,244 ఓట్ల (0.8 శాతం) తేడాతో నెగ్గారు. ఈసారి ఈ స్థానంలో చతుర్ముఖ పోటీ నెలకొంది. 2020లో ఓడిపోయిన మహా కూటమి అభ్యర్థి అవినాశ్ కుమార్ విద్యార్థిని ఆర్‌జేడీ మళ్లీ బరిలోకి దింపింది.

మాజీ జిల్లా పరిషత్ సభ్యుడు, జన్ సురాజ్ పార్టీ అభ్యర్థి సంజయ్ కుమార్ సింగ్ కూడా పోటీ చేస్తున్నారు. స్వతంత్ర అభ్యర్థులు కూడా ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. యాదవ్, భూమిహర్, కోయెరి సామాజిక వర్గాల సమీకరణాలు, వరద నిర్వహణ చర్యలు, అభివృద్ధి పనులు, స్థానిక సమస్యలు అనేవి ఈ ఎన్నికల్లో ప్రభావవంతమైన అంశాలుగా మారాయి. నవంబరు 6న ఓటర్లు ఎలాంటి తీర్పు చెబుతారు ? అనేది వేచిచూడాలి.

