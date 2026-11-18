లొంగిపోవాలంటూ ఉగ్రవాదికి ఆర్మీ వీడియో కాల్- గాయాలతో తప్పించుకున్న లతీఫ్ భట్!
Lashkar Commander Latif Escapes : జమ్మూ కాశ్మీర్లో మిగిలి ఉన్న ఏకైక స్థానిక ఉగ్రవాదిగా భావిస్తున్న లష్కర్-ఎ-తొయిబా (LeT) కమాండర్ లతీఫ్ భట్ను భారత సైన్యం చుట్టుముట్టింది.
Published : November 18, 2026 at 9:28 AM IST
జమ్మూకశ్మీర్లో చిట్టచివరి స్థానిక ఉగ్రవాదిగా భావిస్తున్న లష్కరే తయ్యిబ కమాండర్ లతీఫ్ భట్ను భద్రతా దళాలు చుట్టుముట్టాయి. ఇటీవల CRPF జవాన్లపై కాల్పుల ఘటన తర్వాత అతడి కోసం కూబింగ్ చేపట్టాయి. ఈ క్రమంలో సోమవారం కుల్గాం లారూ ఏరియాలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో లతీఫ్ బుల్లెట్ గాయాలతో తప్పించుకున్నాడు. ఆ ఎన్కౌంటర్లో ఉమర్ నసీర్ దార్ అనే మరో ఉగ్రవాదిని దళాలు మట్టుబెట్టాయి. లతీఫ్ కోసం సైన్యం, CRPF దళాలు వేటను తీవ్రం చేశాయి. మంగళవారం అర్ధరాత్రి దాటాక అతడి ఆచూకీ పసిగట్టిన దళాలు చుట్టుముట్టాయి. ఈ క్రమంలో లతీఫ్నకు భద్రతా దళాలు వీడియోకాల్ చేశాయి. లొంగిపోవాలని అధికారులు కోరారు. తాము హాని తలపెట్టమని నచ్చజెప్పేందుకు యత్నించారు. కానీ, అతడు మాత్రం తిరస్కరించాడు. ఈ క్రమంలో తెల్లవారుజామున ఇరు పక్షాల మధ్య కాల్పులు తీవ్రమయ్యాయి. పలు హైప్రొఫైల్ ఉగ్రదాడుల్లో పాల్గొన్న లతీఫ్పై 15 లక్షల రివార్డ్ ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
#WATCH | Jammu and Kashmir: Encounter underway between security forces and terrorists in Kulgam (Visuals deferred by unspecified time; no live operational details disclosed) https://t.co/NCv1e2KLWs— ANI (@ANI) November 18, 2026